Ярче солнца: Елизавета II в оранжевом пальто посетила музей

Королева Великобритании удивила ярким образом

Королева Великобритании в Музее науки Фото: AFP

92-летняя королева Великобритании Елизавета II посетила Музей науки в Лондоне в ярком оранжевом пальто ниже колен, под которое надела бирюзовое платье с цветочным принтом, и шляпе с цветами.

Ее Величество для выхода в свет выбрала также свои любимые украшения – жемчужный гарнитур. Аутфит королевы Великобритании дополняли черные туфли на низком ходу от марки Anello & Davide. Невозможно было не заметить бриллиантовую брошь на груди Елизаветы II, которая была изюминкой весеннего образа королевы.

Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе Фото: AFP Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе Фото: AFP Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе Фото: AFP Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе Фото: AFP Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе Фото: AFP Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе Фото: AFP 1/6

Черные перчатки с сумкой отлично сочетались и подчеркивали элегантность 92-летней Елизавета II. Смотря на лучезарную королеву, тяжело удержаться от улыбки, ведь, как говорят стилисты, оранжевый цвет априори повышает настроение.

Напомним, на днях Елизавета II и Тереза Мэй пришли на официальный прием в Букингемский дворец в похожих синих платьях.

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