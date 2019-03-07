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Ярче солнца: Елизавета II в оранжевом пальто посетила музей

Королева Великобритании удивила ярким образом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:32
Королева Великобритании в Музее науки
Королева Великобритании в Музее науки
Фото: AFP

92-летняя королева Великобритании Елизавета II посетила Музей науки в Лондоне в ярком оранжевом пальто ниже колен, под которое надела бирюзовое платье с цветочным принтом, и шляпе с цветами.

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Ее Величество для выхода в свет выбрала также свои любимые украшения – жемчужный гарнитур. Аутфит королевы Великобритании дополняли черные туфли на низком ходу от марки Anello & Davide. Невозможно было не заметить  бриллиантовую брошь на груди Елизаветы II, которая была изюминкой весеннего образа королевы. 

Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе
Фото: AFP
Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе
Фото: AFP
Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе
Фото: AFP
Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе
Фото: AFP
Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе
Фото: AFP
Королева Великобритании Елизавета II в ярко-оранжевом весеннем образе
Фото: AFP
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Черные перчатки с сумкой отлично сочетались и подчеркивали элегантность 92-летней Елизавета II. Смотря на лучезарную королеву, тяжело удержаться от улыбки, ведь, как говорят стилисты, оранжевый цвет априори повышает настроение. 

Напомним, на днях Елизавета II и Тереза Мэй пришли на официальный прием в Букингемский дворец в похожих синих платьях. 

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