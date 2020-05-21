Яркие выходы первых леди Украины в вышиванках: фотоподборка
В День вышиванки вспоминаем этнические луки Елены Зеленской и Марины Порошенко
В четверг, 21 мая, отмечается День вышиванки-2020, празднование которого в этом году пройдет без массовых мероприятий. По этому поводу Сегодня.Lifestyle вспоминает самые яркие выходы первых леди Украины в национальном украинском наряде.
Напомним, что накануне в Сети появились фото Владимира и Елены Зеленских в вышиванках. Супруги в Instsgram поздравили украинцев с праздником и поделились совместными селфи.
О трендовых узорах вышиванок смотрите в сюжете:
Марина Порошенко
За время президентства Петра Порошенко его супруга Марина очень много раз появлялась на публике в вишиванках. Это были как традиционные сорочки, так и дизайнерские платья.
Так, на выставку в Национальном художественном музее Украины Марина Порошенко пришла в вышиванке необычного цвета со светло-синем отливом. Льняная блуза с рукавами-фонариками была декорирована кисточками и синей вышивкой в области груди и плечах.
На День флага Марина Порошенко и ее дочери Евгения и Александра вышли в центр Киева в блузах от украинского бренда "Зерно" с этническим орнаментом.
Тем, кто следит за стилем супруги Порошенко, известно о ее любви к платьям-вышиванкам. Так, для торжественной церемонии открытия "Евровидения-2017" тогда еще первая леди Украины надела платье-вышиванку от бренда Vita Kin.
Еще несколько запоминающихся нарядов Марины Порошенко.
На крестном ходе по случаю 1030-летия со дня крещения Киевской Руси Марина Порошенко появилась в платье-вышиванке с ярко-голубой вышивкой и белых ботильонах.
Елена Зеленская
Одним из немногочисленных но запоминающихся выходов Елены Зеленской в национальной одежде можно назвать образ в красном платье. В августе 2019 года первая леди Украины надела длинное платье с вышивкой алого цвета. Образ она дополнила лаконичными туфлями-лодочками нюдового оттенка.
Прошлым летом первая леди Украины привлекла внимание национальным нарядом в Канаде, куда они с супругом отправились с трехдневным официальным визитом.
Во время чествования жертв Голодомора в Торонто Елена Зеленская вышла на публику в традиционной украинской одежде – вышиванке. Платье-миди насыщенного синего цвета было декорировано вышитыми рукавами и вставками по бокам.
Напомним, что ранее мы сравнивали наряды первых леди на инаугурации президента: Елена Зеленская VS Мелания Трамп. Также смотрите, как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов.
Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY
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