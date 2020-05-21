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Яркие выходы первых леди Украины в вышиванках: фотоподборка

В День вышиванки вспоминаем этнические луки Елены Зеленской и Марины Порошенко

Инна Петрова
Сегодня, 12:11

В четверг, 21 мая, отмечается День вышиванки-2020, празднование которого в этом году пройдет без массовых мероприятий. По этому поводу Сегодня.Lifestyle вспоминает самые яркие выходы первых леди Украины в национальном украинском наряде.

Напомним, что накануне в Сети появились фото Владимира и Елены Зеленских в вышиванках. Супруги в Instsgram поздравили украинцев с праздником и поделились совместными селфи.

О трендовых узорах вышиванок смотрите в сюжете:

Марина Порошенко

За время президентства Петра Порошенко его супруга Марина очень много раз появлялась на публике в вишиванках. Это были как традиционные сорочки, так и дизайнерские платья.

Так, на выставку в Национальном художественном музее Украины Марина Порошенко пришла в вышиванке необычного цвета со светло-синем отливом. Льняная блуза с рукавами-фонариками была декорирована кисточками и синей вышивкой в области груди и плечах.

Марина Порошенко | Фото: facebook.com/petroporoshenko

На День флага Марина Порошенко и ее дочери Евгения и Александра вышли в центр Киева в блузах от украинского бренда "Зерно" с этническим орнаментом.

Марина Порошенко в одежде украинского бренда | Фото: facebook.com/vsi.svoi/

Тем, кто следит за стилем супруги Порошенко, известно о ее любви к платьям-вышиванкам. Так, для торжественной церемонии открытия "Евровидения-2017" тогда еще первая леди Украины надела платье-вышиванку от бренда Vita Kin.

Марина Порошенко в платье от Vita Kin | Фото: Vogue.ua

Еще несколько запоминающихся нарядов Марины Порошенко.

Марина Порошенко в платье от Ольги Навроцкой | Фото: Vogue.ua
Марина Порошенко в платье-вышиванке | Фото: facebook.com/petroporoshenko

На крестном ходе по случаю 1030-летия со дня крещения Киевской Руси Марина Порошенко появилась в платье-вышиванке с ярко-голубой вышивкой и белых ботильонах.

Марина Порошенко в платье-вышиванке | Фото: facebook.com/petroporoshenko

Елена Зеленская

Одним из немногочисленных но запоминающихся выходов Елены Зеленской в национальной одежде можно назвать образ в красном платье. В августе 2019 года первая леди Украины надела длинное платье с вышивкой алого цвета. Образ она дополнила лаконичными туфлями-лодочками нюдового оттенка.

Елена Зеленская | фото: instagram.com/zelenskiy_official/

Прошлым летом первая леди Украины привлекла внимание национальным нарядом в Канаде, куда они с супругом отправились с трехдневным официальным визитом.

Во время чествования жертв Голодомора в Торонто Елена Зеленская вышла на публику в традиционной украинской одежде – вышиванке. Платье-миди насыщенного синего цвета было декорировано вышитыми рукавами и вставками по бокам.

Елена Зеленская в синем платье-вышиванке | Фото: president.gov.ua
Елена Зеленская в синем платье-вышиванке | Фото: president.gov.ua

Напомним, что ранее мы сравнивали наряды первых леди на инаугурации президента: Елена Зеленская VS Мелания Трамп. Также смотрите, как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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