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Яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона

Сегодня, 21:56

Разбираемся, какой nail art актуален в 2020 году

Готовясь к летнему сезону, который в этом году наступает немного с опозданием, следует достаточно внимания уделить ногтям. Сегодня.Lifestyle уже писали о трендовых дизайнах маникюра здесь. Пришло время рассмотреть идеи nail art для ногтей на ножках, если вы, конечно, не планируете носить закрытую обувь все лето.

А какие модные босоножки в 2020 году стоит выбирать, и актуальны ли босоножки на каблуке и платформе, мы говорили в этом материале.

Модный педикюр лето 2020
Модный педикюр лето 2020
Фото: Depositphotos

Тенденции в маникюре чаще всего дублируются и в педикюре, потому что в идеале покрытие на руках и ногах должно быть выполнено в одном стиле. Однако совсем необязательно совпадение дизайна на руках и ногах. Главным остается одно – ухоженность.

Добавим, что в тренде этого года будут мягкие оттенки лаванды и мяты, бледно-розовый и фисташковый, бежевый и нежно-голубой.

Модные идеи педикюра летом 2020

Перед тем, как поговорить о новинках, вспомним классику: френч и однотон. Дизайн в одном цвете или французский педикюр выглядят изящно и лаконично.

Идеи модного педикюра на лето 2020 | Фото: Pinterest

Если такой вариант вам наскучил – традиционное нюдовое покрытие и белую "улыбку" можно заменить более цветными вариациями, сочетанием френча с другими техниками, а также декорирование.

Тренды летнего педикюра 2020 | Фото: Pinterest

Глиттер и блестящие вкрапления хорошо смотрятся не только в макияже, но и на ногтях. Для педикюра можно использовать и втирку. Главное – не переборщить с деталями.

Красивый педикюр на лето 2020 | Фото: Pinterest

Между тем, этим летом модны яркие цвета и мозаики на ногтях. Пестрые дизайны ничем не уступают классике. В тренде будут яркие насыщенные оттенки красного, зеленого, желтого, синего, а также их перламутровые вариации.

Яркий педикюр: модные идеи на лето | Фото: Pinterest

Геометрия тоже не выходит из моды. Украшайте ноготки треугольниками и квадратами, точками и линиями. Это все может быть в любом цвете и нанесено разными техниками.

Трендовый педикюр: геометрия | Фото: Pinterest

Именно летом у нас есть возможность демонстрировать яркий и классный педикюр, поэтому смело давайте волю своей фантазии и воплощайте все задумки в реальность.

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Но важно помнить о деталях, как например, том, что матовый лак во многих оттенках смотрится более выигрышно, чем в глянцевом варианте, однако для поездки на море лучше подойдет последний, потому что он более стойкий к воздействиям морской воды и песка.

Матовый педикюр | Фото: Pinterest

Красный цвет не выходит из моды никогда. Он сделает педикюр ярким и изысканным. В дополнение можно подобрать фигуры из страз, оттиски фольги или другие яркие элементы.

Идеи красного педикюра на лето 2020 | Фото: Pinterest

Полупрозрачные цветы подарят утонченность, яркие цветки сделают летний педикюр более эффектным, а небольшие и крошечные цветочки отлично впишутся в минималистический дизайн педикюра на лето.

Цветочный педикюр | Фото: Pinterest

Еще одним топовым вариантом педикюра 2020 остается белый дизайн. К белому лаку можно добавить геометрические фигуры, стильные наклейки или голографические элементы.

Белый педикюр: трендовые идеи | Фото: Pinterest

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