Интервью

Юлия Магдыч: "Люди должны понимать, что творческая работа должна так же оплачиваться"

В День вышиванки на телеканале "Украина" состоится розыгрыш нашей вышиванки от Юлии Магдыч

Украина начала постепенно ослаблять карантин. Со следующей недели в Киеве заработает метро, восстановят движение общественного транспорта и работу крупных ТРЦ. Следующий шаг – открытие международного авиасообщения, концертов и других массовых мероприятий.

Пока же все это запрещено. Из-за пандемии коронавируса и карантина не состоится и грандиозный "ВышиванкаDAY" в Киеве на День вышиванки, который в этом году Украина отмечает 21 мая. В прошлом году на Почтовой площади в центре столицы показ вышиванок от известного украинского дизайнера Юлии Магдыч совместно с телеканалом "Украина" и новостями "Сегодня" собрал настоящий аншлаг зрителей. Что будет в этом году, как пандемия и карантин повлияли на малый и средний бизнес и как помочь деятелям культуры, которые фактически остались без куска хлеба, сайт "Сегодня" для проекта SmartTalk лично расспросил у Юлии Магдыч.

Интервью с Юлией Магдыч – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Мы с Вами говорим накануне Дня вышиванки, который Украина будет отмечать 21 мая. Наверное, у вас очень много работы?

Есть такой момент. Пишем различные видео, интервью, готовим небольшую презентацию в фотоформате ко Дню вышиванки. Словом, стараемся сделать все, что возможно и невозможно в условиях карантина.

Возможность выспаться хоть есть?

Конечно. Но сегодня, к сожалению, не удалось.

В прошлом году в Киеве на Почтовой площади телеканал "Украина" и новости "Сегодня" вместе с вами проводили грандиозный показ "ВышиванкаDAY", к которому могли присоединиться все желающие. Если бы не эпидемия коронавируса и карантин, что было бы в этом году? Какие были планы?

Мы до последнего верили, что все-таки сможем сделать "ВышиванкаDAY", чтобы немного поднять людям настроение. Ждали, что карантин закончится немного раньше. Уже хочется красок, видеть других людей, вместе с ними чем-то наслаждаться. Но совсем недавно поняли, что, к сожалению, шоу сделать не удастся. Получилось не так, как хотелось. Впрочем, что-то все-таки будет. В частности, флешмоб со звездами. Но, что самое главное, – на телеканале "Украина" планируется розыгрыш нашей вышиванки. Так что все могут принять участие и, может, кому-то из наших зрителей повезет.

В целом, знаете, мне кажется, что многие дизайнеры сейчас будут пытаться делать диджитал-показы. Скажу честно, время уже к этому подталкивало. Коронавирус все это ускорил и немного сжал нас. Мы понимаем, что должны делать диджитал-показы, потому что не факт, что пройдет неделя моды в Париже, Милане, Нью-Йорке в связи с тем, что ограничены передвижение, общение.

Границы закрыты везде, никуда не полетишь. Как на Вас лично повлияли карантин и пандемия? Сократились продажи? Вы правильно говорите: коронавирус подтолкнул всех нас еще больше перейти в онлайн. Но индустрия моды – это особая штука. Не придешь, ничего не померишь, не ощутишь вещь на ощупь...

Конечно, мы очень сильно ощущаем влияние карантина не только в продажах, но и в организации работы. Наши мастера живут в разных уголках Киева, поэтому добираться на работу тяжело. Работу для наших мастеров мы сделали максимально безопасной. Люди выходят по одному. Знаете, у нас многое перешло в онлайн еще раньше, до карантина. Поэтому мы уже привыкли к онлайн-продажам и онлайн-общению. Мы понимаем, какой надо дать продукт, чтобы он хорошо шел в онлайне. Например, даем платье one size, которое подойдет всем, его можно безопасно заказывать онлайн, потому что оно универсальное.

Многие дизайнеры сейчас будут пытаться делать диджитал-показы. Скажу честно, время уже к этому подталкивало

Мне кажется, что все предприниматели в Украине ждали, будут ли у нас налоговые каникулы, какая-то помощь бизнесу. К сожалению, мы видим, что этого не происходит. В Украине за карантин появился дополнительный миллион безработных. Думаю, их будет еще больше. Многие украинские бренды прекратят свое существование вообще. Поэтому мода и креативная экономика – это очень затратный бизнес, ведь он визуальный. Для того чтобы создать хорошую визуальную картинку, надо тратить огромные бюджеты. И когда эта модная машина останавливается хотя бы на два-три месяца, для маленького и среднего бизнеса это весьма ощутимо. Средний бизнес может стать маленьким, а маленький – исчезнуть вообще.

Кроме просто бизнеса, Вы еще и популяризируете украинскость и Украину как государство за рубежом. Давайте поговорим о культуре и художниках в наше время. Никто не говорит, что из-за полного локдауна они фактически остались без куска хлеба. Отменены все массовые мероприятия, концерты...

Вопрос достаточно сложный. Это не так просто, как перейти в онлайн с продажей платьев. Сейчас очень много звезд начали делать онлайн-концерты. Конечно, они бесплатные.

Но это не монетизируется...

Поэтому мне кажется, что хорошо было бы создать некую платформу, которая могла бы это монетизировать и объединить артистов. Потому что от государства помощи я не жду в этом плане. Поэтому деятели культуры должны понимать, что должны сами создать какую-то новую альтернативную бизнес-модель, которая соответствует сегодняшнему времени. Конечно, можно идти на YouTube, который монетизируется, можно записывать песни, которые будут приобретаться в iTunes – это все действует. Но это не те обороты – это не концерты. А театральные труппы? Как они на сегодняшний день могут это монетизировать, когда у театров и так не было особых бюджетов?

Мода и креативная экономика – это очень затратный бизнес, ведь он визуальный

Я не вижу выхода, кроме создания каких-то новых культурных платформ, в том числе для продажи живописи, онлайн-концертов... Вот, например, Челентано. Мне понравилось, как он когда-то сделал концерт, где каждый билет стоил один евро. Набилось невероятное количество людей. Он захотел, чтобы его музыка стала более доступной. Но не бесплатно. Мне кажется, что такие инициативы очень хорошие, и люди должны понимать, что творческая работа должна так же оплачиваться, как и все то, что они могут пощупать руками. Помните, когда были пиратские копии, диски продавались, киоски были, меня это очень огорчало. Мне было искренне больно оттого, что это воруют чужой труд.

Да, понятия авторского права у нас почти нет.

А если и защищено, то создатель должен потратить все свои доходы на юристов.

Это и нервы, и время. А время – деньги.

Поэтому нашим законодателям в течение карантина для творческих людей надо создать правильное законодательство, которое бы нас защищало.

Дизайнер вышиванок Юлия Магдыч/из личного архива

Наверное, Вы видели, как соцсети отреагировали на акцию протеста украинских деятелей культуры, которые буквально прошили световыми лучами небо над Киевом. Некоторые это осудили, другие, наоборот, поддержали. На какой стороне вы?

Конечно, я их поддерживаю. А как это можно не поддерживать? Многие люди говорят, что вот мы сейчас ослабим карантин и пойдет вторая волна заражений. Мне же кажется, что наше государство просто не может себе позволить карантин.

А если бы в ваших руках были такие полномочия, как у Зеленского, что бы сделали и улучшили?

Это как Барон Мюнхгаузен, который должен сам себя вытащить из этой ситуации, другого пути нет. Нужно создать правильный климат для предпринимателей. Мы, например, недавно просчитывали создание одного производства, не касающегося моды, в Риге. Возьмем условную цифру – производство стоит миллион. Вот ты его строишь, а 600 тысяч тебе сразу же государство возвращает. Такие условия есть во многих странах. Создается климат, чтобы предприниматели приезжали, создавали рабочие места, им даются налоговые каникулы, налоговики не ходят к юным предпринимателям в гости, им дают развернуться, работать и реализовать себя. На кредитах в нашем государстве тоже не поработаешь с этими процентными ставками.

Фактически мы все и государство держимся на предпринимателях

Я вам скажу, что все революции держались на предпринимателях, сейчас все оборудование, всю помощь врачам дают предприниматели. Все, что приходит от государства, оно просто "испаряется" в неизвестном направлении. А предприниматели помогают. При этом в полном размере платят налоги, и за то, что они платят, получают разбитые дороги, отсутствие нормальной медицины и образования. Это моя личная точка зрения. Возможно, она немного ангажированная, я все же также предприниматель.

Тренд на поход художников, актеров и деятелей культуры в политику продолжается. Никогда об этом не думали?

Это совершенно очевидный тренд. Сейчас самое дорогое в политике – это узнаваемость. Если твое лицо знают, тебя узнают, то за тебя проголосуют. Условно, Васю Пупкова, который построил десять заводов, а в телевизоре не был, его не знают и за него не проголосуют. Поэтому этим грех не воспользоваться, люди со своей узнаваемостью идут в политику. В этом случае я всегда советую обращать внимание на то, что человек создал в жизни.

Какая добавленная стоимость...

Человек – это результат его труда. Мне очень нравится, как это описал Антуан де Сент-Экзюпери в "Цитадели". Он там хорошо писал о мастерах, которые делают ковер: мастер умирает, а ковер его остается – это он в том ковре. Так же и мы остаемся в том, что делаем. Когда результат есть только публичность, конечно, что этот человек не способен создать некую систему, организацию, выстроить в ней определенные иерархические связи. Он пройдет в политику, но большой вопрос, что он там сделает?

Со своими принципами, которые у меня есть по жизни, я пока не готова заниматься политикой. На сегодняшний день я не вижу, с кем можно работать

Вам никогда не предлагали?

Я думала над этим, были у меня предложения. Вы понимаете, что были квоты на женщин. Сейчас все-таки пытаются это гендерное равенство...

... сбалансировать.

Да, я уже не говорю о том, чтобы выровнять. Но я прекрасно понимаю, что со своими принципами, которые у меня есть по жизни, я пока не готова этим заниматься. На сегодняшний день я не вижу, с кем можно работать. Возможно, когда изменится политическая система нашей страны, тогда я готова в бой.

Фото: Сегодня

Сколько человек заняты в Вашем бизнесе? Из-за карантина многим бизнесменам пришлось попрощаться со своими сотрудниками. Вам удалось сохранить команду?

Мы сохранили команду. Еще никого не увольняли. Возможно, у нас и будут какие-то небольшие сокращения. Но, например, сейчас у нас девочка идет в декрет. Вся наша команда состоит из 50 человек. Плюс-минус, потому что есть сезонные работы, когда мы пару людей добавляем, или наоборот. Буду стараться сохранить всю команду. Посмотрим, как получится.

Какие показы из-за карантина у вас сорвались?

В первую очередь у меня оборвался "ВышиванкаDAY" с телеканалом "Украина" и новостями "Сегодня". Также мы планировали делать показ в рамках джазового фестиваля во Львове, который тоже перенесся на следующий год. Кстати, нам уже предлагают устроить показ, говорят, давайте, заходите в fashion week... Уже поступили два таких предложения из разных стран. Однако я понимаю, что сейчас очень рискованная история что-то планировать. Больше всего нас интересует, будет ли fashion week в Париже, потому что мы там обычно делаем шоурум, все перейдет в онлайн. Шоурумы и показы – это очень затратная часть бизнеса. И если все перейдет в онлайн, то это нам позволит очень сильно переформатировать бизнес со знаком плюс. Нам выгоднее работать в онлайне, чем наоборот.

Юлия Магдыч, ВышиванкаDAY-2019 Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Наверное, все модницы подписаны на Ваш Instagram. Я видела, как модели в вышиванках и платьях от Юлии Магдыч позируют где-то в Венеции. Это были просто выездные фотосессии или вы устраивали там показы?

Это были выездные фотосессии. Мы снимали два лукбука. Один на Бурано – маленьком острове прямо у Венеции. Они известны своим кружевом и цветными домиками. Кстати, откуда такие домики там взялись? Моряки преимущественно возвращались домой в очень нетрезвом состоянии, и для того, чтобы узнавать, где кто живет, свои дома раскрашивали в разные яркие цвета. Не знаю, правда это или нет, но легенда прикольная. А второй, более романтический лукбук, снимали в Венеции. В моде мы все снимаем за полгода до... То, что мы представляем весной, снимаем осенью. То есть в Венеции была съемка еще в конце августа прошлого года. Почему людей на фотографиях нет? Часто подписчики такое спрашивают...

Разогнали всех просто...

Во-первых, мы снимали с самого утра. Во-вторых, существует фотошоп, мы немножко вырезали людей из кадра. Но получилось довольно эффектно. Потому что в студии уже надоело снимать, хочется богатой архитектуры, изменения картинки. Кстати, мы вовремя снялись, ведь вскоре Венецию сильно затопило.

Кто помогает и вдохновляет на новые коллекции? Насколько я знаю, Ваша мама сама вышивает. Это семейная традиция?

Семейный бизнес... Шучу. Мама действительно вышивала, когда я была маленькая. Сейчас она занимается бизнесом и на это нет времени. С другой стороны, уже я для нее вышиваю. У нее такая большая коллекция моих платьев, у меня такой нет.

В первую очередь, что меня вдохновляет, – это история. Я очень люблю историю, исторические книги: есть такие персонажи, которые захватывают меня своим характером, волевыми качествами. Для таких людей мне бы хотелось создавать одежду. И я себе представляю, что бы надел тот или иной человек, если бы он жил в наше время. Вот именно таким образом ко мне заходит вдохновение. И еще очень люблю цветы. У меня почти все в цветах. Если дарят, или я где-то вижу красивые цветы, стараюсь их перевести на ткань. Но все это возникает очень спонтанно. С одной стороны, это бизнес, а с другой – творчество и креативная индустрия. Очень тяжело, когда ты в себе объединяешь и бизнесмена, и творческого человека. Ты, может, и хочешь сидеть и что-то рисовать, а у тебя звонки, на которые ты должен отвечать. Ты не можешь просто выключить телефон. Но я уже практиковала, когда еду куда-то в отпуск, полностью выключаю телефон на 3-4 дня и никаких соцсетей.

У Вас хорошая сила воли.

Это настолько перезагружает... Вообще я считаю, что скоро придет новая мода – ходить без телефона. И я обязательно хочу это попробовать.

Очень тяжело, когда ты в себе объединяешь и бизнесмена, и творческого человека. Ты, может, и хочешь сидеть и что-то рисовать, а у тебя звонки, на которые ты должен отвечать.

Какой самый большой букет в жизни вам дарили мужчины? Например, 101 роза...

Было хуже. Мой любимый праздник – Пасха. Это было еще в институте. Мне на Пасху привезли всю Бессарабку цветов. Причем я понимала, что это у человека, как в песне Пугачевой, не последние деньги, и все цветы, которые там были, мне привезли. Я их потом немножко пораздаривала, потому что не хватало места в квартире. Такие вещи запоминаются. Собственно тем, что человек готов для тебя пожертвовать всем.

Вы согласны с тем, что вышиванки у нас стали популярными только после Революции Достоинства в 2013-2014 гг.?

К сожалению, согласна. Во Львове мы часто ходили в национальных костюмах. Приехала в Киев, помню, надела вышиванку на дискотеку. У меня были такие модные "рваные" джинсы и вышивка. На меня люди откровенно показывали пальцами. Никто не понимал, зачем я так пришла, может, я какой-то аниматор и буду здесь сейчас показывать какие-то огненные шоу. Не всегда люди были готовы на тот момент к проявлению такой визуальной украинской культуры. Во время Революции Достоинства оно уже как-то нас объединило. И надо не забывать, что, например, во время Оранжевой революции были оранжевые флажки. Революция Достоинства тоже должна была иметь свой визуальный символ. Вот вышивка им и стала. И действительно, такая волна, слава Богу, пошла. Например, берет и круассан у нас ассоциируются с Францией. Пусть вышивка ассоциируется с Украиной. Это наша фишка, и мы этим должны пользоваться.

Изучали ли Вы историю украинских вышиванок? Была идея создать некую историческую коллекцию?

Кстати, это хорошая идея. Такой идеи не было, вы мне ее подбросили. Конечно, хочется это сделать, но с немного другим подходом. Мода, как и любое искусство, должна отражать время, в котором мы живем. Очень многие компании и дизайнеры просто берут старинную вышивку, в ноль ее копируют и потом говорят, что это их коллекция. Делать реплику старинной вышивки? В этом творчеством и не пахнет. Хотелось бы показать древние времена, региональность, потому что вышивок было очень много.

Фото: Сегодня

Есть ли у Вас в гардеробе старинная вышивка?

Есть и много. Я их собирала до того, как открыла свой собственный бизнес. У меня их целая коллекция, разные есть – и бисером вышитые, и те, что бабушка дарила. Есть и кувшины старинные, которые моя прабабушка еще делала. Вообще, я любила носить винтажные старинные вещи, пока мне однажды мама не сказала: "Юля, а вдруг в этом кто-то умер?".

Я не могла не заметить, что некоторые украинские производители копируют Ваши стиль, фасоны и вышивку. Однако стоят такие платья, конечно, значительно дешевле. Как к этому относитесь? И вообще у нас в стране можно защитить авторское право?

Отношусь крайне отрицательно. Я бы их всех убила, скажу откровенно (смеется). Во-первых, они копируют это все некачественно, поэтому оно не будет иметь такой вид платья, как делаем мы. Во-вторых, действительно надо понимать, что это интеллектуальная собственность, которую на сегодняшний день в Украине мы никак не можем защитить. Ну, если уж такие гиганты, как Louis Vuitton и Dolce & Gabbana, не могут защититься от подделок, то как это можем сделать мы? Нас подделывают не только в Украине: Кувейт, Катар, Индия, США – длинный список.

Кстати, мне каждую неделю присылают ссылку на новую украинскую компанию, которая нас подделывает. Иногда – по несколько в день. Контролировать это стало просто невозможно. Причем они настолько наглые, что когда мои сотрудники им звонят и просят убрать фотографии (они используют наши снимки, на которые мы имеем права, за это мы их можем засудить), то они отказываются. Меня это в первую очередь оскорбляет как художника. Ты сидишь над этим работаешь, по ночам рисуешь – это же очень долгий процесс. Коллекцию ты фактически делаешь два месяца с утра до ночи.

Но в масс-маркет вы не шли с первого дня.

То, что я делаю, это фактически "тяжелый" люкс. Мы сделали дешевую альтернативную коллекцию, однако она не получила такой популярности. Но когда люди смотрят на то, в чем мы сейчас с вами одеты, они хотят собственно такое платье, но чтобы стоило оно очень дешево. А это невозможно, потому что есть определенное количество вышивки и рабочего времени, которое затрачивается на этот процесс. И я бы с удовольствием формировала цену ниже, если бы это было возможно с таким количеством работы и, собственно, ручной работы.

Много ли у Вас иностранных клиентов? Может, есть какие-то известные мировые селебрити?

У меня и так в основном клиенты из-за рубежа. Из последних – Кэтрин Зета-Джонс нас надела. Могу похвастаться, что на прошлой неделе мы в WatsApp переписывались с принцессой из арабской страны, которая у нас заказала два платья. Довольно много иностранных блогеров. И, конечно, многих из клиентов мы не можем назвать. Но, видите, время от времени кто-то появляется в наших платьях, и журналисты об этом пишут.

Кэтрин Зета-Джонс в вышиванке бренда Yuliya Magdych Фото: Instagram/catherinezetajones

Согласны ли Вы с утверждением, что сильной, успешной и независимой женщине очень сложно найти свою вторую половинку?

Люди все разные. Что значит сильная женщина? Сильная по характеру? Сильная в бизнесе? Сильная дома? Тиран? Кто эта – сильная женщина?

Например, в бизнесе и по характеру?

Каждый человек находит себе пару, которая его гармонизирует. Между людьми должна происходить дуализация. Когда человек такую пару находит, то все вопросы, слишком ли она сильная, или, может, слишком высокая, отпадают. Я верю в любовь, знаю, что любовь существует, и не считаю, что есть какой-то смысл подбирать человека по каким-то характеристикам или критериям. То есть это все-таки должно быть чувство, которое не обращает внимания на то, какой ты. Тебя либо любят какой ты есть, либо нет. И ты ничего с этим не сделаешь.

Просто в Украине есть такой стереотип, что женщин много, еще и очень красивых, а мужчин мало, поэтому женщинам иногда приходится конкурировать между собой.

Такой стереотип есть. Мне кажется, что женщины себя деноминируют в нашей стране, соглашаются на любое отношение и, что мне не нравится, очень часто идут на компромиссы. Этот стереотип, который вы озвучили и который является очень распространенным в нашем обществе, его фактически и породили женщины своим поведением. Потому что если вы поедете в Европу, там красивая женщина в красивом платье и с маникюром – это уже просто что-то фантастическое. Но, во-первых, в Европе нет такой разницы в возрасте в браках. Очень интересно, они считают, что должна быть небольшая разница. Если люди женятся во второй раз, мужчине может быть 55 лет, и жене 55, и это нормально. И вообще, средний возраст для браков в Европе – это 34-36 лет. Потому что люди делают карьеру.

Я верю в любовь, знаю, что любовь существует, и не считаю, что есть какой-то смысл подбирать человека по каким-то характеристикам или критериям

Вот вы сказали о сильных женщинах... Если женщина все на себя сама берет и тянет на себе этот воз, то она его будет тянуть всю жизнь. И, в принципе, если женщина в отношениях будет готова быть женщиной, она ею и будет. Знаете, еще я очень часто наблюдаю женщин очень зависимых. Женщина должна быть независимой. Меня мама с детства учила, что ты должна быть независима. Женщина, когда имеет дело своей жизни, у нее глаза горят, она интересна, она становится крутая, за ней хочется идти, ее хочется развернуть и почитать эту женщину. И вот эта независимость такой стереотип просто перечеркивает, потому что такая женщина горит, она интересна.

Вы сейчас учитесь в аспирантуре? Почему дальше решили продолжить обучение?

Понимаете, мода – это такой бизнес, он имеет очень четкие рамки. С одной стороны, это бизнес, который дает тебе все сенсорные удовольствия, очень сильное визуальное наслаждение. С другой, – это тот бизнес, который не дает расти интеллектуально. Потому что все, что ты создаешь, – это фактически визуальный продукт. Мне бы очень хотелось развиваться разносторонне, поэтому, собственно, и поступила в аспирантуру. Может, через некоторое время пойду преподавать, почему нет?

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