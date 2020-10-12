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Zara выпустила линейку старых вещей в обновленном дизайне

Сегодня, 10:47

В капсульную коллекцию вошли знаковые модели периода 1996–2012 годов

Компания Zara выпустила капсульную коллекцию одежды из 1996–2012 годов в новом дизайне. В линейку вошли самые популярные модели платьев, пальто и костюмов прошлых лет сезона осень-зима.

Вся обновленная коллекция уже появилась на сайте Zara. Вещи в минималистичном стиле идеально подходят для создания базовых образов, за что мы так любим этот бренд.

Zara Archive представлена трикотажными платьями, хлопковыми рубашками, кожаными брюками и юбками, шерстяными пальто, высокими сапогами на каблуках и т.д.

Фото: Zara

Так, например, платье как на Кейт Мосс можно купить 2999 тыс. грн. А шерстяное пальто в карамельном цвете – за 5999 тыс. грн.

Фото: Zara

В разное время на подиуме эту одежду от Zara демонстрировали Эмбер Валлетта, Кейт Мосс, Саския де Брау, Кэролин Мерфи и Стелла Теннант.

Ранее мы писали, что H&M представил осеннюю коллекцию из переработанных материалов.

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Источник: Zara
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