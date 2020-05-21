Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Значение символики на вышивке

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 09:07
День вышиванки в Украине
День вышиванки в Украине
Фото: Depositphotos

Сегодня, 21 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Это не просто элемент этничной одежды или стильное дополнение в гардеробе, а целое достояние нации, которое несет более глубокий смысл, чем просто модная тенденция.

Вышитый петушок, калина, красные маки или любые другие орнаменты таят в себе зашифрованное послание наших предков, которые использовали вышиванки в качестве оберега. Поэтому прежде, чем приобрести такую особенную вещь, нужно понимать, что означает символика на рубашке или платье.

Даже цвет имеет значение

Красный цвет вышиванки символизирует счастье, достаток и веселье. А надевали такие рубашки или платья молодые девушки, которые приносили своей красотой радость окружающим.

Элемент традиционной одежды в Украина
Элемент традиционной одежды в Украина
Фото: facebook.com/varenykyfashion

Разумеется, белый – это цвет радости и светлых событий, поэтому вышиванки в таких тонах считаются праздничными. А самое интересное, что актуальная ткань 2020 года – лен – совсем не была признана нашими предками. Считалось, что люди в рубашках из такого материала – бедняки.

Foberini
Foberini
Фото: facebook.com/foberini

Черная вышиванка, как можно догадаться, символизировала скорбь и горе. Наши предки надевали ее на похороны, но в некоторых регионах рубашки с черной вышивкой носили пожилые мужчины. Также бытует мнение, что черный цвет вышиванки – символ плодородия и продолжения рода.

Небесно-синие цвета – символ непорочности, поэтому чаще всего их надевали девушки еще до замужества. А насыщенные синие цвета считались самыми сильными оберегами человека. Желтый – защищает третью чакру – солнечное сплетение, центр жизненной энергии.

Вышитая рубашка Varenyky Fashion
Вышитая рубашка Varenyky Fashion
Фото: facebook.com/varenykyfashion

Также смотрите видео, какая вышиванка популярна среди украинок:

Что означают цветы и растения на вышитой рубашке

Калина

Цветы в украинской символике могут также послужить оберегом! Да, подобный орнамент смотрится красиво, но все не просто так. Например, в калине заложен глубокий смысл – это символ материнства, где куст – мать, а ягоды – дети.Раньше такие рубашки носили исключительно замужние женщины, детям не разрешалось.

Красные маки

Не менее важными считаются и красные маки, которые чаще всего вышиваются на украинских нарядах. Многие даже не подозревают, что, помимо красоты, маки являются печальным символом войны. Когда в семье погибал мужчина на фронте, его жена или дочки нашивали на рубашку красные маки. Со временем эта традиция обросла дополнительным смыслом и в наше время теперь это не только символ войны, но и защита от сглаза.

Украинская вышиванка
Украинская вышиванка
Фото: facebook.com/foberini

Виноград

Виноград в наши дни встречается реже. В свое время такой орнамент считался символом благополучия и достатка в семье. Помимо этого, виноградинки наносились исключительно фиолетовыми нитками.

Геометрические фигуры – что зашифровано

Всего в украинской вышивке существует три вида фигур: геометрические, растительные и зооморфные (животные).

Ромб с точкой внутри – венчальная символика для жениха и знак плодородия. А для невест на рубашках или платьях вышивали крестик или буква Х (символ урожая).

Также к женским относятся прямые линии, змейки, знаки воды в виде спирали или волн. Все это считается символом плодородия и материнства.

Платье-вышиванка
Платье-вышиванка
Фото: facebook.com/plahta

Ранее мы рассказывали, как выглядеть стильно в вышиванке, а также как будет праздноваться День вышиванки 2020 во время карантина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов Юлия Магдыч – о том, как правильно носить вышиванку, летних трендах и звездных клиентах В Украине пройдет традиционный праздник «ВышиванкаDAY»
мода стиль вышиванка День вышиванки
Реклама

Новости партнеров

Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Хрусткі малосольні огірки: рецепт, перевірений часом
Хрусткі малосольні огірки: рецепт, перевірений часом
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
41-річна Лорак вже на себе не схожа?
41-річна Лорак вже на себе не схожа?

Популярные статьи

Сегодня, 09:07Стиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Вчера, 18:45Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Вчера, 18:06Шоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 10:09Food

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

Вчера, 09:25Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

День рождения Джо Кокера: ТОП-7 легендарных хитов рок-певца

Вчера, 05:56Fun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 маяFood

Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

19 маяШоу-бизнес

"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала сообщением

19 маяШоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

18 маяWellness

Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

18 маяTravel

Природные чудеса в Украине, которые нужно увидеть хотя бы однажды

18 маяШоу-бизнес

"Девочка умерла в дороге": Джамала поделилась личной трагедией ее семьи

18 маяEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

18 маяШоу-бизнес

Ирина Билык показала всех своих детей на одном фото

Новости партнеров

Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Традиційні голубці по-новому змусять кожного проковтнути виделку
Традиційні голубці по-новому змусять кожного проковтнути виделку
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Рецепт унікального тіста по-французьки
Рецепт унікального тіста по-французьки
Знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в мае
Знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в мае
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Вчені виявили новий незрозумілий зв'язок між COVID-19 і курінням
Вчені виявили новий незрозумілий зв'язок між COVID-19 і курінням