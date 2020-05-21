Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Значение символики на вышивке

День вышиванки в Украине Фото: Depositphotos

Сегодня, 21 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Это не просто элемент этничной одежды или стильное дополнение в гардеробе, а целое достояние нации, которое несет более глубокий смысл, чем просто модная тенденция.

Вышитый петушок, калина, красные маки или любые другие орнаменты таят в себе зашифрованное послание наших предков, которые использовали вышиванки в качестве оберега. Поэтому прежде, чем приобрести такую особенную вещь, нужно понимать, что означает символика на рубашке или платье.

Даже цвет имеет значение

Красный цвет вышиванки символизирует счастье, достаток и веселье. А надевали такие рубашки или платья молодые девушки, которые приносили своей красотой радость окружающим.

Элемент традиционной одежды в Украина Фото: facebook.com/varenykyfashion

Разумеется, белый – это цвет радости и светлых событий, поэтому вышиванки в таких тонах считаются праздничными. А самое интересное, что актуальная ткань 2020 года – лен – совсем не была признана нашими предками. Считалось, что люди в рубашках из такого материала – бедняки.

Foberini Фото: facebook.com/foberini

Черная вышиванка, как можно догадаться, символизировала скорбь и горе. Наши предки надевали ее на похороны, но в некоторых регионах рубашки с черной вышивкой носили пожилые мужчины. Также бытует мнение, что черный цвет вышиванки – символ плодородия и продолжения рода.

Небесно-синие цвета – символ непорочности, поэтому чаще всего их надевали девушки еще до замужества. А насыщенные синие цвета считались самыми сильными оберегами человека. Желтый – защищает третью чакру – солнечное сплетение, центр жизненной энергии.

Вышитая рубашка Varenyky Fashion Фото: facebook.com/varenykyfashion

Также смотрите видео, какая вышиванка популярна среди украинок:

Что означают цветы и растения на вышитой рубашке

Калина

Цветы в украинской символике могут также послужить оберегом! Да, подобный орнамент смотрится красиво, но все не просто так. Например, в калине заложен глубокий смысл – это символ материнства, где куст – мать, а ягоды – дети.Раньше такие рубашки носили исключительно замужние женщины, детям не разрешалось.

Красные маки

Не менее важными считаются и красные маки, которые чаще всего вышиваются на украинских нарядах. Многие даже не подозревают, что, помимо красоты, маки являются печальным символом войны. Когда в семье погибал мужчина на фронте, его жена или дочки нашивали на рубашку красные маки. Со временем эта традиция обросла дополнительным смыслом и в наше время теперь это не только символ войны, но и защита от сглаза.

Украинская вышиванка Фото: facebook.com/foberini

Виноград

Виноград в наши дни встречается реже. В свое время такой орнамент считался символом благополучия и достатка в семье. Помимо этого, виноградинки наносились исключительно фиолетовыми нитками.

Геометрические фигуры – что зашифровано

Всего в украинской вышивке существует три вида фигур: геометрические, растительные и зооморфные (животные).

Ромб с точкой внутри – венчальная символика для жениха и знак плодородия. А для невест на рубашках или платьях вышивали крестик или буква Х (символ урожая).

Также к женским относятся прямые линии, змейки, знаки воды в виде спирали или волн. Все это считается символом плодородия и материнства.

Платье-вышиванка Фото: facebook.com/plahta

Ранее мы рассказывали, как выглядеть стильно в вышиванке, а также как будет праздноваться День вышиванки 2020 во время карантина.

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