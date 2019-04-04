Зеленое платье в горошек: Маша Ефросинина в весеннем наряде от итальянского бренда

Весенний look от украинской ведущей

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая Маша Ефросинина порадовала подписчиков Instagram новым весенним образом от итальянского бренда.

Читайте также Элегантная Маша Ефросинина похвасталась нарядом от Chloé

На опубликованном снимке звезда позирует на фоне растений в длинном платье с актуальным принтом этой весны – крупным горохом – от итальянского бренда Tak.Ori. Наряд выполнен из натуральной ткани, а главным декором являются рукава-фонарики с нежными пуговицами в районе декольте.

Маша Ефросинина примеряла зеленое платье в белый горох Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Из аксессуаров на 39-летней Маше можно увидеть лишь огромные солнцезащитные очки с белой вставкой. Такой весенний образ навевает легкость и усиливает желание в скором времени освободиться от верхней одежды.

Ранее в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle Маша Ефросинина рассказала о неожиданном повороте в жизни и прокомментировала слухи о беременности. А также недавно звезда преподнесла своим подписчикам урок по стилю, как правильно сочетать голубые колготки.

К слову, украинская ведущая откровенно рассказала о своих внутренних переживаниях и страхах. Детали смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram