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Зеленое платье в горошек: Маша Ефросинина в весеннем наряде от итальянского бренда

Весенний look от украинской ведущей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая Маша Ефросинина порадовала подписчиков Instagram новым весенним образом от итальянского бренда.

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На опубликованном снимке звезда позирует на фоне растений в длинном платье с актуальным принтом этой весны – крупным горохом – от итальянского бренда Tak.Ori. Наряд выполнен из натуральной ткани, а главным декором являются рукава-фонарики с нежными пуговицами в районе декольте. 

Маша Ефросинина примеряла зеленое платье в белый горох
Маша Ефросинина примеряла зеленое платье в белый горох
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Из аксессуаров на 39-летней Маше можно увидеть лишь огромные солнцезащитные очки с белой вставкой. Такой весенний образ навевает легкость и усиливает желание в скором времени освободиться от верхней одежды. 

Ранее в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle Маша Ефросинина рассказала о неожиданном повороте в жизни и прокомментировала слухи о беременности. А также недавно звезда преподнесла своим подписчикам урок по стилю, как правильно сочетать голубые колготки. 

К слову, украинская ведущая откровенно рассказала о своих внутренних переживаниях и страхах. Детали смотрите в сюжете:

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