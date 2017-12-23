Желтый, черный, золотой: главные цвета для новогоднего наряда

Сегодня, 09:00

Выбирайте любые оттенки желтого чтобы задобрить символ 2018 года – Желтую Земляную Собаку 

В чем встречать новый год 2018? Выбирай платья желтого, черного, золотого и оранжевого цветов
В чем встречать новый год 2018? Выбирай платья желтого, черного, золотого и оранжевого цветов

Строптивый Красный Огненный Петух вот-вот передаст бразды правления Желтой Земляной Собаке – символу ответственному и дружелюбному. Считается, что с ним в 2018-й год придут уравновешенность, внутренний покой и порядок.

Главными цветами-фаворитами для празднования Нового года 2018 станут желтый, черный, золотой и оранжевый. Желтый – это цвет виновницы торжества, так что выбирайте любые оттенки желтого – абрикосовый, бронзовый и так далее – в любом случае не ошибетесь!

_andrea_crocetta

Желтое платье бренда Andrea Crocetta. Фото Пресс-служба

Бордовый или красный – потому что для новогодней ночи этот цвет всегда актуален и является одним из классических.

dafnys__

Вечернее платье Dafny's. Фото: пресс-служба. Фото Пресс-служба

Черный – это классика на все времена и случаи, с ним всегда можно быть уверенным, что вы одеты по дресс-коду.

__inlove_o

Черное платье бренда InLove. Фото Пресс-служба

Подбирая, в чем встречать Новый год 2018, помните, что даже самое классическое платье черного цвета можно украсить блестящим элементом – лучше всего золотым или желтым – и тогда вы всегда будете в тренде. В качестве элемента вы можете использовать ожерелье, поясок, бант…

Напомним, ранее украинский дизайнер Анастасия Иванова специально для "Сегодня" рассказала, каких правил следует придерживаться, выбирая новогодний наряд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
новый год, платье, стиль, наряд, Новый год 2018, год собаки
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Психология

Что принесет нам год Желтой Собаки: ответ астролога и нумеролога

Что принесет нам год Желтой Собаки: ответ астролога и нумеролога

11 Декабря, 13:24

2018-й – это год перспектив и новых возможностей для одних, а для других – год тяжелого труда

Стиль

Новый год 2018 лучше встречать в нарядах желтых и коричневых оттенков. Фото: pexels.com

В чем встречать Новый год 2018: создаем безупречный образ

18 Декабря, 14:40

Новогодняя ночь - время пермен и исполнения желаний. Мы расскажем, как подготовиться к празднику
Загрузка...
Загрузка...