Желтый, черный, золотой: главные цвета для новогоднего наряда

Строптивый Красный Огненный Петух вот-вот передаст бразды правления Желтой Земляной Собаке – символу ответственному и дружелюбному. Считается, что с ним в 2018-й год придут уравновешенность, внутренний покой и порядок.

Главными цветами-фаворитами для празднования Нового года 2018 станут желтый, черный, золотой и оранжевый. Желтый – это цвет виновницы торжества, так что выбирайте любые оттенки желтого – абрикосовый, бронзовый и так далее – в любом случае не ошибетесь!

Желтое платье бренда Andrea Crocetta. Фото Пресс-служба

Бордовый или красный – потому что для новогодней ночи этот цвет всегда актуален и является одним из классических.

Вечернее платье Dafny's. Фото: пресс-служба. Фото Пресс-служба

Черный – это классика на все времена и случаи, с ним всегда можно быть уверенным, что вы одеты по дресс-коду.

Черное платье бренда InLove. Фото Пресс-служба

Подбирая, в чем встречать Новый год 2018, помните, что даже самое классическое платье черного цвета можно украсить блестящим элементом – лучше всего золотым или желтым – и тогда вы всегда будете в тренде. В качестве элемента вы можете использовать ожерелье, поясок, бант…

Напомним, ранее украинский дизайнер Анастасия Иванова специально для "Сегодня" рассказала, каких правил следует придерживаться, выбирая новогодний наряд.