С глубоким декольте: Светлана Лобода удивила эпатажным образом

Украинская певица надела откровенный наряд

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода сейчас находится в Сан-Франциско и делится со своими подписчиками в Instagram необычным космическим образом.

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На опубликованном снимке Лобода позирует в разноцветном брючном комбинезоне с глубоким вырезом (с желтыми, зелеными, яркими синими вставками). Наряд полностью декорирован пайетками, а сам комбинезон выгодно подчеркивает длинные и стройные ноги знаменитой певицы.

Стильная Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Стильный и эпатажный look Лободы довершает широкий черный пояс с золотой пряжкой, массивные украшения. Главная изюминка образа – очки оригинального дизайна с желтой оправой и множество украшений золотистого оттенка.

Напомним, недавно Светлана Лобода отправилась на отдых вместе со старшей дочерью Евой и поделилась первыми кадрами с отдыха где-то на островах. Стоит отметить, что звезда часто публикует снимки со своей старшей дочкой.

Кроме этого, Лобода 13 февраля представила клип на песню Instadrama. Отметим, сам трек был опубликован 10 ноября 2018 и набрал более 13 млн просмотров в YouTube.

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