Женские шляпки: антитренд или must have в гардеробе
Шляпы – тренд сезона или отголоски прошлого?
Шляпки – в массы! Призывают украинок модели в возрасте 40+. С манекенщицами познакомилась наша Наталья Тимуршина и выяснила – нравится ли публике такие образы.
Этим дамам за 40. Но они позируют на камеру, делают карьеру моделей. Признаются, возраст, наоборот, придает уверенности:
"Мы в новых образах, у нас фотосессия. В каждом возрасте можно начать любое дело, вести активную жизнь и одеваться стильно", – говорит Марина Евсюкова, модель 40+.
"Женщина имеет право выглядеть привлекательно! Это не в ущерб семь и чем-то другом – мы взрослые девочки мы себе многое можем позволить", – добавила Наталья Степанова, модель 50+.
Стилист Наталья подобрала женщинам одежду в одном стиле – а довершила образы шляпками! Все по собственной коллекции:
"Мы все одеты в стиле casual, то есть это сочетание несовместимое – но это повседневная одежда. У Марины на голове шляпка-трилби – серого цвета и красивый желтого цвета жакет, как модно сейчас в клетку. Второй образ – это наша Тина – яркая, замечательное сочетание зеленого с бордовым. Кстати, зеленый цвет довольно часто женщины боятся и не знают, с чем его сочетать. Я говорю, берите за основу зеленые листья. И смотрите – цвет и красивая бордовая роза на голове", – говорит модель 50+ Наталья.
Среди поклонниц головных уборов и актриса Лариса Андреева.
"Шляпа – это настроение! Бывает даже заходишь в транспорт общественный, троллейбус, автобус и видишь, как люди начинают улыбаться", – рассказывает Лариса Андреева.
Стоит отметить, что и прохожим нравятся женщины в шляпах и пускай это более классический стиль, но смотрится красиво и женственно.
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