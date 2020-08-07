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Женственность и простота: какая одежда на женщинах нравится мужчинам

Сегодня, 16:03

Несколько советов по стилю, которые помогут очаровать противоположный пол

Ежедневно мы продумываем луки, подбираем одежду под свое настроение, для разных поводов, и переодеваемся по нескольку раз. Это выматывает. Что уж говорить о том, когда нужно выбрать аутфит для свидания или просто, чтобы понравится интересующему вас представителю противоположного пола.

Сегодня.Lifestyle рассказывает, как одеваться, чтобы нравиться мужчине. Поверьте, в этом нет ничего сложного, главное – следовать нескольким пунктам.

Пункт №1 – прислушивайтесь к мужчинам

Часто от знакомых парней можно услышать комментарии относительно одежды той или иной девушки. Слушайте, что они говорят и запоминайте важные моменты. Так вы узнаете, чего не хватает вашему стилю, чем можно освежить look, а что лучше спрятать в дальний ящик комода.

Что надеть, чтобы понравиться мужчине
Что надеть, чтобы понравиться мужчине
Фото: Pinterest

Пункт №2 – выбирайте женственность

Очевидно, что мужчины любят дам, которые выглядят нежно, красиво, "порхают" как феи и излучают свет. Проверьте гардероб на наличие платьев, юбок ниже колен, светлых и элегантных тканей. Тем более, что погода позволяет сейчас носить самые трендовые и самые обворожительные наряды.

Носите платья и "воздушные" юбки
Фото: Pinterest

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Пункт №3 – одевайтесь по возрасту

Не имеет значения, сколько вам лет. Одежда должна подчеркивать ваши достоинства, делать образ гармоничным и притягательным. Если вы будете молодиться за счет ультракоротких шорт или наоборот, наденете на себя платье старомодного фасона, с неактуальными принтом, то будете выглядеть, мягко говоря, не очень.

Одевайтесь в соответствии с возрастом
Фото: Pinterest

Пункт №4 – выбирайте одежду по размеру

Мы уже обсуждали, с чем можно и нельзя носить oversize одежду, но вот мужчины далеко не все понимают такой тренд. Так что в данном случае лучше сделать выбор в пользу вещей по размеру, которые будут сидеть на вас идеально. Не важно, платье это или костюм.

Надевайте одежду по размеру
Фото: Pinterest

Пункт №5 – простая цветовая гамма

Не секрет, что слишком яркие цвета не только "перегружают" образ, но и нравятся далеко не всем. Мужчины и вовсе не понимают модные неоновые элементы одежды, которые в особенности популярны летом. Потому, чтобы расположить к себе симпатичного парня, носите спокойные тона. Тем более, что в 2020 году модными остаются пастельные оттенки, белый, беж, и классический черный.

Выбирайте одежду спокойных теплых тонов
Фото: Pinterest

Напомним, что недавно мы рассказывали, что надеть на собеседование: ТОП-3 стильных образа.

А также публиковали подборку стильных аутфитов на любой случай.

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