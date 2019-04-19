"Золота Жар-птиця 2019": самые роскошные наряды украинских звезд

Джамала, Злата Огневич, Ольга Цибульская и другие звезды на красной дорожке

Катя Осадчая с Потапом на церемонии вручения премии Фото: instagram.com/kosadcha

В Киеве прошла ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019", на которую съехались звезды украинского шоу-бизнеса.

Известные певцы и музыканты демонстрировали на красной дорожке свои самые яркие и красивые наряды. К примеру, Джамала позировала перед фотографами в комплекте из золотистой блузы со шлейфом и черных брюках. В таком необычном наряде культовая певица напоминала птицу-феникс.

Джамала в золотисто-черном наряде напоминала птицу-феникс Фото: instagram.com/jamalajaaa

Победительница в номинации "Лучшая певица" Злата Огневич выбрала для торжества брючный костюм насыщенного синего цвета с плиссированной вставкой и белыми лампасами по бокам. А образ довершила белыми туфлями и вечерним макияжем.

Злата Огневич в брючном костюме ярко-синего цвета Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Не менее яркой была и украинская ведущая Ольга Цибульская, которая вместе с главным холостяком Никитой Добрыниным вела церемонию. Цибульская выбрала нежное платье голубого оттенка от T.Mosca.

Ольга Цибульская в голубом платье с Никитой Добрыниным Фото: instagram.com/cybulskaya

Еще одна украинская певица Светлана Тарабарова блистала на красной дорожке в воздушном платье с глубоким декольте от Wed.ua. Вечерний образ рыжеволосой красотки завершало роскошное ожерелье на шее украинского бренда Guzema Fine Jewelry.

Светлана Тарабарова в воздушном платье темно-бежевого оттенка Фото: instagram.com/tarabarova

И, конечно, какое светское мероприятие без ведущей Кати Осадчей. Украинская знаменитость выбрала темный костюм-двойку с шиммерными вставками от Elvira Gasanova. Длинная облегающая юбка подчеркивала стройные ноги, а классическая шляпа придавала образу экстравагантности.

18 Апр 2019 в 1:59 PDT INSTAGRAM (@fantinalviv)

Отметим, Сегодня.Lifestyle также поделились полным списком победителей премии "Золота Жар-птиця 2019".

Специальными гостями вечера стали Тина Кароль и группа "Бумбокс", которые недавно представили совместный трек "Безодня", пленивший поклонников артистов. Украинская поп-дива также удивила нарядом, надев необычный наряд от украинского дизайнера с вышитым гепардом на груди.

А также на церемонии вручения премии певица Настя Каменских удивила выбором черного прозрачного платья с огромными солнцезащитными очками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram