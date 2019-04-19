"Золота Жар-птиця 2019": самые роскошные наряды украинских звезд
Джамала, Злата Огневич, Ольга Цибульская и другие звезды на красной дорожке
В Киеве прошла ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019", на которую съехались звезды украинского шоу-бизнеса.
Известные певцы и музыканты демонстрировали на красной дорожке свои самые яркие и красивые наряды. К примеру, Джамала позировала перед фотографами в комплекте из золотистой блузы со шлейфом и черных брюках. В таком необычном наряде культовая певица напоминала птицу-феникс.
Победительница в номинации "Лучшая певица" Злата Огневич выбрала для торжества брючный костюм насыщенного синего цвета с плиссированной вставкой и белыми лампасами по бокам. А образ довершила белыми туфлями и вечерним макияжем.
Не менее яркой была и украинская ведущая Ольга Цибульская, которая вместе с главным холостяком Никитой Добрыниным вела церемонию. Цибульская выбрала нежное платье голубого оттенка от T.Mosca.
Еще одна украинская певица Светлана Тарабарова блистала на красной дорожке в воздушном платье с глубоким декольте от Wed.ua. Вечерний образ рыжеволосой красотки завершало роскошное ожерелье на шее украинского бренда Guzema Fine Jewelry.
И, конечно, какое светское мероприятие без ведущей Кати Осадчей. Украинская знаменитость выбрала темный костюм-двойку с шиммерными вставками от Elvira Gasanova. Длинная облегающая юбка подчеркивала стройные ноги, а классическая шляпа придавала образу экстравагантности.
Отметим, Сегодня.Lifestyle также поделились полным списком победителей премии "Золота Жар-птиця 2019".
Специальными гостями вечера стали Тина Кароль и группа "Бумбокс", которые недавно представили совместный трек "Безодня", пленивший поклонников артистов. Украинская поп-дива также удивила нарядом, надев необычный наряд от украинского дизайнера с вышитым гепардом на груди.
А также на церемонии вручения премии певица Настя Каменских удивила выбором черного прозрачного платья с огромными солнцезащитными очками.
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