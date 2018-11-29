Золото и жемчуга: появились новые фото со свадьбы королевы Болливуда

Дипика Падуконе показала свое второе свадебное платье

Королева Болливуда показала новые фото со свадьбы. Фото: instagram/deepikapadukone

Несколько недель назад отгремела свадьба двух самых востребованных артистов Болливуда – Дипика Падуконе и Ранвир Сингх оформили свои отношения. Свадьба состоялась на живописной итальянской вилле на озере Комо, однако с соблюдением всех индийских традиций.

Свадьба Дипики Падуконне Фото: instagram/deepikapadukone/

Главный свадебный наряд для невесты и костюм жениха создавал индийский дизайнер и основатель именного бренда Sabyasachi, Сабьясачи Мухержи. Он расшил их розовые и красные наряды золотыми нитями и украшениями.

Свадьба Дипики Падуконне Фото: instagram/deepikapadukone/

А вот второе платье было белым, расшитым золотом и жемчугом, над которым также трудились в ателье Sabyasachi. Именно снимки в нем и появились сейчас в сети.

Свадьба Дипики Падуконне Фото: instagram/deepikapadukone/

Напомним, 28 ноября в Беверли-Хиллз состоялась свадьба 55-летнего режиссера Квентина Тарантино и 35-летней израильской модели и певицы Даниэллы Пик. За вечер невеста также сменила два платья, которые были пошиты израильским брендом Dana Harel.