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"Золотой глобус 2020": лучшие образы звезд на красной дорожке

Смотрите самые стильные фото знаменитостей с премии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:26
Рами Малек и Люси Бойнтон
Рами Малек и Люси Бойнтон
Фото: instagram.com/goldenglobes

В воскресенье, 5 января, в Беверли-Хиллз состоялась 77-я церемония награждения премией "Золотой глобус". Смотрите, кто из звезд прошелся по красной дорожке одного из главных событий в индустрии кино.

Смотрите, как в Украине выбирали самых стильных людей:

Традиционно в Лос-Анджелесе собрались самые знаменитые представители Голливуда и не только. В минувший вечер перед объективами камер позировали Скарлетт Йоханссон, Эндрю Скотт, Шарлиз Терон, Николь Кидман, Брэд Питт, Рами Малек, Мишель Уильямс и многие другие. Сегодня.Lifestyle предлагает взглянуть на праздничные образы селебрити.


Золотой глобус 2020
Фото: instagram.com/goldenglobes
Золотой глобус 2020
Фото: instagram.com/goldenglobes
Золотой глобус 2020
Фото: instagram.com/goldenglobes
Золотой глобус 2020
Фото: instagram.com/goldenglobes
Золотой глобус 2020
Фото: instagram.com/goldenglobes
Золотой глобус 2020
Фото: instagram.com/goldenglobes
Золотой глобус 2020
Фото: instagram.com/goldenglobes
Золотой глобус 2020
Фото: instagram.com/goldenglobes
Золотой глобус 2020
Фото: instagram.com/goldenglobes
Золотой глобус 2020
Фото: instagram.com/goldenglobes
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Напомним, что лучшими фильмами по версии Голливудской Ассоциации Иностранной Прессы стали "1917" и "Однажды в Голливуде", а лучшим мини-сериалом назван "Чернобыль".

Накануне мы рассматривали образы звезд на Международном кинофестивале в Палм-Спрингз. Также предлагаем вспомнить три самых ярких образа на "Золотом глобусе 2019".

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