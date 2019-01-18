Золотые тени и прозрачная блузка: эффектный образ Роузи Хантингтон-Уайтли

Модель приняла участие в очередном флэшмобе

Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Instagram

Роузи Хантингтон-Уайтли, не так давно раскрывшая секрет своей идеальной кожи, которая является объектом зависти многих женщин, поделилась на своей странице в Instagram новыми снимками. На них модель запечатлена в роскошной полупрозрачной блузке молочного оттенка и в широких черных атласных брюках.

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram/rosiehw

Но внимание стоит обратить на макияж Роузи. Поскольку поводом нанести на веки золотой пигмент, а губы накрасить яркой матовой красной помадой стал благотворительный флэшмоб бренда bareMinerals. А посвящен он запуску новой помады Barepro Longwear Lipstick.

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram/rosiehw

В принципе, принять участие в нем может каждый. Для этого необходимо до 21 января сделать пост с хэштегом #GoodThatLasts, после чего бренд пожертвует 10 долларов в благотворительные организации, занимающиеся поддержкой женщин в сферах образования и предпринимательства.

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram/rosiehw

Напомним, летом 2017 года супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтем впервые стали родителями. Девушка постоянно держит себя в форме. Роузи всегда демонстрирует свою идеальную физическую форму. Взять хотя бы одну из ее последних фотосессий на Сейшелах.