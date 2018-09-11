Зонт: на что обращать внимание при покупке

Осень наступила, а вместе с ней пришла пора купить новый зонт

Самые первые зонты в мире придумали японцы. С тех пор какими они только не были – с окошком, асимметричные, светящиеся в темноте, и даже зонт-дом, под которым можно спрятаться целиком.

По словам известного украинского дизайнера Сержа Смолина, зонт не является главным аксессуаром для модника. А на его продаваемость больше влияют не тенденции, а погодные условия. Поэтому удивительно видеть, как за обычный зонт просят 300 евро. Ведь во время своих путешествий по Европе дизайнер замечает, как европейцы зачастую просто оставляют их на мусорке после поломки.

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В то же время мастер по ремонту этого аксессуара Вячеслав Ефимов утверждает, что иногда ремонт зонта может обойтись в 250-350 гривен, что превышает стоимость дешевого образца.

Если вы не хотите, чтобы ваш любимый зонт быстро сломался, выбирайте качественную модель, например, автомат. Оптимальное количество спиц – от 10 до 16, ткань купола должна быть плотно натянута, а нитки не должны торчать из швов.

Как мы писали ранее, если проанализировать коллекции, представленные украинскими дизайнерами в рамках прошедшей не так давно Украинской Недели моды, а также посмотреть что показывают мировые дизайнеры, например, во время Недели моды в Нью-Йорке, то можно прийти к выводу, что одним из самых трендовых цветов предстоящего сезона будет белый.