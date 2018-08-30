Звезда "Ла-Ла Ленда" в рекламе нового аромата Louis Vuitton

Эмма Стоун стала частью рекламной кампании бренда Louis Vuitton

Эмма Стоун в рекламе Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton

Голливудская звезда Эмма Стоун приняла участие в съемках рекламы для нового аромата Louis Vuitton. Актриса стала амбассадором новинки в фирменной линейке Les Parfums – аромата Attrape-Rêves, над созданием которого работал парфюмер Жак Кавалье-Беллетруд.

На рекламных постерах Эмма запечатлена в летящем белом платье на фоне городских пейзажей и моря.

Эмма Стоун в рекламе аромата Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Эмма Стоун в рекламе аромата Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Эмма Стоун в рекламе аромата Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Эмма Стоун в рекламе аромата Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Эмма Стоун в рекламе аромата Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton 1/5

Напомним, бренд Givenchy не так давно представил свою осеннюю коллекцию средств для макияжа, получившую название Midnight Skies. Как рассказал арт-директор бренда Николя Деженн, вдохновением для него послужило легендарное платье Одри Хепберн из фильма "Забавная мордашка", созданное в свое время модельером Юбером де Живанши. Именно поэтому основным цветом новой линейки стал красный.

В то же время компания Urban Decay сообщила о том, что снимает с производства свою – не побоимся этого слова – легендарную палетку теней под названием Naked. Которая была продана по всему миру в количестве 30 миллионов экземпляров.