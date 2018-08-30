Звезда "Ла-Ла Ленда" в рекламе нового аромата Louis Vuitton
Эмма Стоун стала частью рекламной кампании бренда Louis Vuitton
Голливудская звезда Эмма Стоун приняла участие в съемках рекламы для нового аромата Louis Vuitton. Актриса стала амбассадором новинки в фирменной линейке Les Parfums – аромата Attrape-Rêves, над созданием которого работал парфюмер Жак Кавалье-Беллетруд.
На рекламных постерах Эмма запечатлена в летящем белом платье на фоне городских пейзажей и моря.
Напомним, бренд Givenchy не так давно представил свою осеннюю коллекцию средств для макияжа, получившую название Midnight Skies. Как рассказал арт-директор бренда Николя Деженн, вдохновением для него послужило легендарное платье Одри Хепберн из фильма "Забавная мордашка", созданное в свое время модельером Юбером де Живанши. Именно поэтому основным цветом новой линейки стал красный.
В то же время компания Urban Decay сообщила о том, что снимает с производства свою – не побоимся этого слова – легендарную палетку теней под названием Naked. Которая была продана по всему миру в количестве 30 миллионов экземпляров.