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Звезда "Секретных материалов" создала коллекцию для известного бренда

Джиллиан Андерсон стала лицом британского бренда одежды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:57
Джиллиан Андерсон. Фото: instagram/gilliana
Джиллиан Андерсон. Фото: instagram/gilliana

Американская актриса, звезда нашумевшего некогда сериала "Секретные материалы", Джиллиан Андерсон, которая дала согласие сняться еще в одном сериале "Корона", где сыграет Маргарет Тэтчер, создала капсульную коллекцию одежды для британского бренда Winser London.

В нее вошли элегантные кашемировые свитера, шерстяные джемперы и шелковые блузы, которые можно носить в офис и не только.

По словам самой Джиллиан, она хотела создать простые и элегантные вещи, которые подошли бы женщинам всех возрастов. И которые всю жизнь она предпочитала носить сама.

Джиллиан Андерсон
Фото: instagram/gilliana
Джиллиан Андерсон
Фото: instagram/gilliana
Джиллиан Андерсон
Фото: instagram/gilliana
Джиллиан Андерсон
Фото: instagram/gilliana
Джиллиан Андерсон
Фото: instagram/gilliana
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Напомним, тем временем 16-летняя Кайя Гербер и 18-летний Пресли Гербер, которые являются детьми супермодели Синди Кроуфорд, снялись в рекламе новой коллекции бренда Calvin Klein.

А певица Рианна, не так давно презентовавшая новую коллекцию нижнего белья своего бренда Savage x Fenty, который любят модницы всего мира за уникальную размерную сетку, ведь она учитывает потребности не только худых девушек, теперь анонсировала выход нового аромата.

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коллекция актриса Джиллиан Андерсон Winser London
Источник: "Сегодня"
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