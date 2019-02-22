Звезды побывали на церемонии награждения премии Гильдии костюмеров

Приз за лучшие костюмы получила Мэри Е. Вогнт, за фильм "Безумно богатые азиаты"

Холли Берри Фото: AFP

В США прошла 21-ая по счету премия Costume Designers Guild Awards, которая награждает костюмеров, создающих шедевры для Голливуда. На торжественном мероприятии засветились Холли Берри, Сара Полсон, Кристина Хендрикс, Гленн Клоуз и многие другие, однако, больше всех собравшихся поразила именно Холли.

Актриса появилась на вечере в шикарном золотом платье от Sebastian Gunawan, которое подчеркивало ее идеальную фигуру.

Холли Берри Фото: AFP

Приз за лучшие костюмы в современном фильме получила Мэри Е. Вогнт, за фильм "Безумно богатые азиаты", который обошли в российском прокате. Однако именно это картина стала кассовым бумом в США и привлекла к себе очень много внимания.

Награду за лучшие исторические костюмы ожидаемо получила Сэнди Пауэлл, которая одевала актеров для картины "Фаворитка". Лучшие костюмы в фэнтези-фильме оказались в "Черной Пантере", а самыми красиво одетыми героями стал персонажи сериалов "Американская история преступлений: убийство Джанни Версаче" и "Удивительная миссис Мэйзел".реступлений: убийство Джанни Версаче" и "Удивительная миссис Мэйзел".

Церемония Costume Designers Guild Awards Фото: AFP Церемония Costume Designers Guild Awards Фото: AFP Церемония Costume Designers Guild Awards Фото: AFP Церемония Costume Designers Guild Awards Фото: AFP Церемония Costume Designers Guild Awards Фото: AFP Церемония Costume Designers Guild Awards Фото: AFP Церемония Costume Designers Guild Awards Фото: AFP Церемония Costume Designers Guild Awards Фото: AFP Церемония Costume Designers Guild Awards Фото: AFP Церемония Costume Designers Guild Awards Фото: AFP Церемония Costume Designers Guild Awards Фото: AFP Церемония Costume Designers Guild Awards Фото: AFP 1/12

Напомним, в Беверли-Хиллз прошла церемония награждения лауреатов премии Гильдии продюсеров США. В главной категории "Лучший фильм года" победила картина "Зеленая книга".

Также Американская Гильдия сценаристов определила лауреатов премии Writers Guild Awards 2018. Эта награда вручается ежегодно, выделяя лучшие сценарии фильмов и сериалов, отмечается на сайте организации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram