Звезды "подсели" на желтый: Рианна в ультрамодном платье стала королевой вечеринки

Рианна произвела фурор на вечеринке

Рианна Фото: instagram.com/badgalriri

Знаменитая певица Рианна снова в центре внимания. На этот раз эпатажная знаменитость стала королевой вечеринки в Лондоне. А все благодаря ультрамодному платью самого актуального цвета этой весны – желтому.

Рианна в ультракоротком желтом платье из атласа и на шпильках Фото: instagram.com/fentybeauty

Голливудская певица оголила ноги и одно плече, а коже придала мерцания хайлайтером из своей beauty-коллекции. С помощью огромных желтых очков от собственного бренда Fenty и золотых сережек с цепочкой Рианна придала светскому аутфиту эпатажности.

Рианна в ярком look со своей поклонницей Фото: instagram.com/fentybeauty

Ярко-желтые туфли на завязках и насыщенные розовые губы гармонично "вписались" в праздничный look красотки, которая "зажигала" на вечеринке, приуроченной ее собственному бренду косметики.

INSTAGRAM (@fentysupporter) 4 Апр 2019 в 12:05 PDT

Стоит отметить, что в последнее время голливудские звезды "подсели" на желтый цвет. Так, недавно известная модель Эмили Ратаковски покоряла публику в откровенном желтом платье из шелка.

Также напомним, ранее Рианна похвасталась аппетитными формами в кружевном белье. Певица прорекламировала свой бренд Savage X Fenty By Rihanna. Фотосессия оказалась довольно необычной. Рианна в соблазнительном нижнем белье, сидя в лодке, позировала в прозрачном кресле в виде полушария.

Напомним, что Рианна украсила сентябрьскую обложку британского Vogue. Подробности смотрите в нашем сюжете:

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