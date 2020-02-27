10 главных ошибок, которые совершают путешественники в Париже

Узнайте, как лучше всего спланировать свою поездку во Францию

Париж считается одним из самых популярных туристических направлений в мире. Почему – понятно: город может похвастаться потрясающей архитектурой, вкусной кухней, невероятными магазинами и первоклассными музеями.

Чтобы путешественники не испортили себе поездку, издание Huffpost попросило парижан назвать главные ошибки, которые очень часто совершают туристы в этом романтическом городе.

Насыщенный график. Если у вас мало времени, лучше сосредоточиться на нескольких локациях. Экскурсовод Ричард Наем, основатель Eye Prefer Paris Tours, советует добавлять в дневной график максимум два-три занятия.

Триумфальная арка

Фото: Владимир Грисюк

Приветствие парижан . Во Франции принято со всеми здороваться. Если проигнорируете чужое Bonjour, – это будет расцениваться как грубость с вашей стороны.

. Во Франции принято со всеми здороваться. Если проигнорируете чужое Bonjour, – это будет расцениваться как грубость с вашей стороны. Кушайте медленно . В среднем местные жители тратят на обед и ужин 60-75 минут.

. В среднем местные жители тратят на обед и ужин 60-75 минут. Проверяйте рабочий график. Прежде чем куда-то отправиться в Париже, нужно тщательно проверить часы работы. Многие заведения работают не круглосуточно.

Базилика Сакре-Кер

Фото: Владимир Грисюк

Будьте осторожным – карманники! В Париже много карманников. Чаще всего они работают рядом с популярными туристическими достопримечательностями – возле Эйфелевой башни и Лувра.

В Париже много карманников. Чаще всего они работают рядом с популярными туристическими достопримечательностями – возле Эйфелевой башни и Лувра. Единый билет для всех музеев. Такая покупка целесообразна, если вы планируете посетить минимум два музея в день. В противном случае – это пустая трата денег.

Эйфелева башня

Фото: Владимир Грисюк

Покупка хлеба, вина и сыра в супермаркетах . Не делайте этого. У каждого парижанина есть своя любимая пекарня, где он может приобрести традиционный багет или круассан.

. Не делайте этого. У каждого парижанина есть своя любимая пекарня, где он может приобрести традиционный багет или круассан. Не останавливайтесь в центре. Окрестности Эйфелевой башни – один из самых туристических районов Парижа, где редко можно встретить местных жителей или найти аутентичную французскую культуру.

Нотр-Дам-де-Пари

Фото: Владимир Грисюк

Не везите домой багеты и круассаны . Они превратятся в сухари. Если вам ну очень хочется принести домой немного вкусного французского хлеба, выберите au levain – хлеб из закваски.

. Они превратятся в сухари. Если вам ну очень хочется принести домой немного вкусного французского хлеба, выберите au levain – хлеб из закваски. Чаевые. Можно оставить официанту небольшое вознаграждение – 3-5% от вашего счета. Однако можно этого и не делать.

Смотрите видео: как провести отдых в Париже

Ранее "Сегодня" сообщали, что в столице Франции из-за большого количества путешественников введут запрет на въезд туристических автобусов в центральную часть города. В 2018 году Франция стала самой посещаемой страной в мире наряду с Испанией, США, Китаем и Италией. За год страну посетили более 90 миллионов туристов, а ее столицу Париж – рекордные 50 миллионов.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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