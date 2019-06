10 лучших в мире ресторанов: рейтинг The Restaurant

Победителей The World’s 50 Best Restaurants огласили в Сингапуре 25 июня

Mirazur признан лучшим рестораном в мире Фото: instagram.com/restaurantmirazur

Британский журнал The Restaurant опубликовал рейтинг самых лучших ресторанов в мире – The World’s 50 Best Restaurants. Победителей премии огласили в Сингапуре 25 июня. Итак, на первое место эксперты поставили популярное французское заведение Mirazur. Ресторан находится в городке Ментон, Франция, что неподалеку от итальянской границы.



28 Ноя 2018 в 8:23 PST INSTAGRAM (@restaurantmirazur)

Второе место досталось знаменитому ресторану Noma в Копенгагене, а на третьей позиции располагается Asador Etxebarri, где все блюда, даже десерты, готовят на гриле.



18 Фев 2018 в 10:51 PST INSTAGRAM (@matteobellisario)

9 Июн 2019 в 12:35 PDT INSTAGRAM (@pallavisangtani)

На церемонии назвали также лучшего шеф-повара женщину. Обладательницей награды стала мексикана Даниелла Сото-Инес из ресторана Cosme с Манхеттена в Нью-Йорке, который занимает 28-е место в списке. Лучшим кондитером мира стала Джессика Преальпато, чьими десертами можно полакомиться в ресторане Alain Ducasse au Plaza Athénée (Париж).

ТОП-10 лучших ресторанов мира по версии The Restaurant

Mirazur (Ментон, Франция)

Noma (Копенгаген, Дания)

Asador Etxebarri (Аспе, Испания)

Gaggan (Бангкок, Таиланд). Лучший азиатский ресторан

Geranium (Копенгаген, Дания)

Central (Лима, Перу). Лучший ресторан Южной Америки

Mugaritz (Сан-Себастьян, Испания)

Arpege (Париж, Франция)

Disfrutar (Барселона, Испания)

Maido (Лима, Перу)

Напомним, ранее в Бельгии открыли ресторан The Pearl, который расположился на дне специального бассейна для тренировки аквалангистов. Кроме того, мы писали о другом необычном заведении – иорданском ресторане, открывшимся в подземной пещере, возраст которой не менее 60 млн лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram