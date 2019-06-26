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10 лучших в мире ресторанов: рейтинг The Restaurant

Победителей The World’s 50 Best Restaurants огласили в Сингапуре 25 июня

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:55
Mirazur признан лучшим рестораном в мире Фото: instagram.com/restaurantmirazur
Mirazur признан лучшим рестораном в мире
Фото: instagram.com/restaurantmirazur

Британский журнал The Restaurant опубликовал рейтинг самых лучших ресторанов в мире – The World’s 50 Best Restaurants. Победителей премии огласили в Сингапуре 25 июня. Итак, на первое место эксперты поставили популярное французское заведение Mirazur. Ресторан находится в городке Ментон, Франция, что неподалеку от итальянской границы. 
 

INSTAGRAM (@restaurantmirazur)

Второе место досталось знаменитому ресторану Noma в Копенгагене, а на третьей позиции располагается Asador Etxebarri, где все блюда, даже десерты, готовят на гриле.
 

INSTAGRAM (@matteobellisario)

INSTAGRAM (@pallavisangtani)

На церемонии назвали также лучшего шеф-повара женщину. Обладательницей награды стала мексикана Даниелла Сото-Инес из ресторана Cosme с Манхеттена в Нью-Йорке, который занимает 28-е место в списке. Лучшим кондитером мира стала Джессика Преальпато, чьими десертами можно полакомиться в ресторане Alain Ducasse au Plaza Athénée (Париж). 

ТОП-10 лучших ресторанов мира по версии The Restaurant

  • Mirazur (Ментон, Франция)
  • Noma (Копенгаген, Дания)
  • Asador Etxebarri (Аспе, Испания)
  • Gaggan (Бангкок, Таиланд). Лучший азиатский ресторан
  • Geranium (Копенгаген, Дания)
  • Central (Лима, Перу). Лучший ресторан Южной Америки
  • Mugaritz (Сан-Себастьян, Испания)
  • Arpege (Париж, Франция)
  • Disfrutar (Барселона, Испания)
  • Maido (Лима, Перу)

Напомним, ранее в Бельгии открыли ресторан The Pearl, который расположился на дне специального бассейна для тренировки аквалангистов. Кроме того, мы писали о другом необычном заведении – иорданском ресторане, открывшимся в подземной пещере, возраст которой не менее 60 млн лет.

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Источник: Сегодня
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