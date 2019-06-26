10 лучших в мире ресторанов: рейтинг The Restaurant
Победителей The World’s 50 Best Restaurants огласили в Сингапуре 25 июня
Британский журнал The Restaurant опубликовал рейтинг самых лучших ресторанов в мире – The World’s 50 Best Restaurants. Победителей премии огласили в Сингапуре 25 июня. Итак, на первое место эксперты поставили популярное французское заведение Mirazur. Ресторан находится в городке Ментон, Франция, что неподалеку от итальянской границы.
Второе место досталось знаменитому ресторану Noma в Копенгагене, а на третьей позиции располагается Asador Etxebarri, где все блюда, даже десерты, готовят на гриле.
На церемонии назвали также лучшего шеф-повара женщину. Обладательницей награды стала мексикана Даниелла Сото-Инес из ресторана Cosme с Манхеттена в Нью-Йорке, который занимает 28-е место в списке. Лучшим кондитером мира стала Джессика Преальпато, чьими десертами можно полакомиться в ресторане Alain Ducasse au Plaza Athénée (Париж).
- Mirazur (Ментон, Франция)
- Noma (Копенгаген, Дания)
- Asador Etxebarri (Аспе, Испания)
- Gaggan (Бангкок, Таиланд). Лучший азиатский ресторан
- Geranium (Копенгаген, Дания)
- Central (Лима, Перу). Лучший ресторан Южной Америки
- Mugaritz (Сан-Себастьян, Испания)
- Arpege (Париж, Франция)
- Disfrutar (Барселона, Испания)
- Maido (Лима, Перу)
Напомним, ранее в Бельгии открыли ресторан The Pearl, который расположился на дне специального бассейна для тренировки аквалангистов. Кроме того, мы писали о другом необычном заведении – иорданском ресторане, открывшимся в подземной пещере, возраст которой не менее 60 млн лет.
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