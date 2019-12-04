10 самых популярных туристических городов мира: фото
Лидер рейтинга за год принял 26,7 миллиона туристов
Гонконг за год посетило 26,7 миллиона туристов – этот мегаполис стал самым популярным городом мира в 2019 году. В тройку лидеров также вошли Бангкок и Макао. Об этом говорится в отчете Euromonitor International, передает Bloomberg.
Отмечается, что исследование охватывает иностранцев, которые находились в каждом городе дольше суток, но менее года. Рейтинг Euromonitor учитывал приезжих, которые путешествовали для бизнеса, к друзьям и для развлечений.
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10 самых популярных городов среди туристов в 2019
Ранее "Сегодня" писали, что Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев. Кроме этого, тревел-эксперты и редакторы издания Monocle составили рейтинг самых лучших маленьких городов мира с населением не больше 200 тысяч жителей.
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