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10 самых популярных туристических городов мира: фото

Лидер рейтинга за год принял 26,7 миллиона туристов

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:53
Гонконг
Гонконг
Фото: Izuddin Helmi Adnan / Unsplash

Гонконг за год посетило 26,7 миллиона туристов – этот мегаполис стал самым популярным городом мира в 2019 году. В тройку лидеров также вошли Бангкок и Макао. Об этом говорится в отчете Euromonitor International, передает Bloomberg.

Отмечается, что исследование охватывает иностранцев, которые находились в каждом городе дольше суток, но менее года. Рейтинг Euromonitor учитывал приезжих, которые путешествовали для бизнеса, к друзьям и для развлечений.

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10 самых популярных городов среди туристов в 2019

Гонконг

Гонконг
Гонконг
Фото: Florian Wehde / Unsplash

Бангкок

Бангкок
Бангкок
Фото: Dan Freeman / Unsplash

Макао

Макао
Макао
Фото: Dan Freeman / Unsplash

Сингапур

Сингапур
Сингапур
Фото: Swapnil Bapat / Unsplash

Лондон

Лондон
Лондон
Фото: Benjamin Davies / Unsplash

Париж

Париж
Париж
Фото: Anthony DELANOIX / Unsplash

Дубаи

Дубаи
Дубаи
Фото: Fredrik Öhlander / Unsplash

Дели

Дели
Дели
Фото: Raghu Nayyar / Unsplash

Стамбул

Стамбул
Стамбул
Фото: Anna / Unsplash

Куала-Лумпур

Куала-Лумпур
Куала-Лумпур
Фото: Izuddin Helmi Adnan / Unsplash

Ранее "Сегодня" писали, что Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев. Кроме этого, тревел-эксперты и редакторы издания Monocle составили рейтинг самых лучших маленьких городов мира с населением не больше 200 тысяч жителей.

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Источник: Сегодня
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