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30 лет со дня падения Берлинской стены: ТОП-5 фактов о символе "холодной войны"

С 1961 года стена разделяла западную и восточную части Берлина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09
Берлинская стена
Берлинская стена

Сегодня, 9 ноября, в Германии отмечают 30-ю годовщину со дня падения Берлинской стены. Когда-то это сооружение разделяло Берлин на две части, а сейчас стало арт-объектом, привлекающим тысячи туристов в современный Берлин. О самых интересных фактах Берлинской стены читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Берлинская стена была построена на территории Германской демократической республики вокруг Западного Берлина в августе 1961 года. Она разделяла западную и восточную части города и фактически являлась государственной границей ГДР. Общая протяженность стены составляла 155 км.

Стена не просто разделила территорию, она стала символом противостояния коммунизма и капитализма, а ее падение связывается с окончанием "холодной войны".

ТОП-5 фактов о Берлинской стене

  1. За время своего существования Берлинская стена несколько раз перестраивалась и совершенствовалась. Первоначально она представляла собой бетонные плиты или кирпичную кладку с установленными кронштейнами с колючей проволокой. В последствии строение окружали рвы, ограждения под электрическим напряжением и сторожевые вышки.
  2. Во время строительства стены жители многих прилегающих к будущей границе зданий были выселены. Окна, выходящие на Западный Берлин, заложили кирпичом, а позже, во время реконструкции стены, здания и вовсе снесли.
  3. Строительство и переоборудование стены продолжалось с 1962 по 1975 год.
  4. Несмотря на то, что в официальной пропаганде ГДР стена называлась "антифашистским оборонительным валом", который должен был защищать граждан ГДР от вылазок западногерманских и американских провокаторов, барьеры и ловушки делались с тем расчётом и в том направлении, чтобы именно жители Восточного Берлина не могли пересечь стену и попасть в западную часть города.
  5. В период с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года было совершено 5075 успешных побегов в Западный Берлин.

Когда пала Берлинская стена

9 ноября 1989 года правительство ГДР сняло ограничения на сообщение между территориями республики и Западного Берлина. После этого к стене двинулись тысячи радостных жителей Берлина. Так началось падение стены.

В 1990 году в Берлине был официально отменен пограничный контроль, а большая часть стены снесена. Эти события стали началом процесса объединения Германии. Добавим, что после объединения Германии в 1990 году Берлин стал вновь воссоединенной столицей.

Берлинская стена сейчас

Сегодня о Берлинской стене напоминают ее отдельные фрагменты, которые являются частью арт-комплекса под названием East Side Gallery. Самой популярной иллюстрацией Берлинской стены уже много лет остается поцелуй Брежнева и Хонеккера авторства Дмитрия Врубеля.

Ранее в Берлине была обнаружена неизвестная часть Берлинской стены.

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