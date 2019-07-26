89 евро туда и обратно: появились бюджетные авиабилеты в Венецию

Пассажирам можно взять бесплатно только одну единицу ручной клади, согласно правилам

Украины могут слетать в Италию за 89 евро Фото: Depositphotos

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines объявила специальные цены на авиарейсы Львов – Венеция на октябрь 2019 года. Билеты эконом-класса туда и обратно для одного взрослого обойдутся в 89 евро (2,5 тыс. грн). Бесплатно можно взять только одну единицу ручной клади с размерами 55х35х25см и весом до 8 кг, сообщается на сайте авиакомпании.

Авиабилеты в Венецию из Львова на октябрь 2019

Львов – Венеция – Львов на 14 – 18 октября. Цена: 89 евро.

Львов– Венеция – Львов на 21 – 25 октября. Цена: 89 евро.

Львов – Венеция– Львов на 21 – 28 октября. Цена: 89 евро.

Львов– Венеция – Львов на 28 – 1 ноября. Цена: 89 евро.

Смотрите видео: как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг

К слову, для перелета в Италию при наличии биометрического паспорта виза не нужна.

Ernest Airlines – итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане, Италия. На данный момент единственной операционной базой авиакомпании является аэропорт Милан-Мальпенса. Авиакомпания является лоукост-перевозчиком и обслуживает итальянский, албанский и украинский рынки. Основные рейсы осуществляются между Италией и Албанией.

Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram