Airbnb запретит бронировать жилье на одну ночь на Хэллоуин, чтобы противостоять коронавирусу

Компания хочет уменьшить количество вечеринок и защитить здоровье населения

Компания Airbnb объявила, что запрещает бронирование на одну ночь в выходные на Хэллоуин для всех домов в США и Канаде. Это решение было принято, чтобы уменьшить количество вечеринок и защитить здоровье населения.

Об этом сообщают CNN.

Гости не только не смогут забронировать жилье на одну ночь 30 или 31 октября, но и ранее оплаченные бронирования на эти даты будут аннулированы, а расходы возмещены.

Airbnb будет блокировать бронирования на одну ночь на Хэллоуин Фото: Pexels

"Мы понимаем, что эта инициатива помешает многим бронированиям на одну ночь, которые могли бы и не привести к вечеринкам. Однако, наше решение призвано помочь защитить здоровье хозяев домов и сообщества, в которых они живут", – заявили в компании.

Airbnb планирует напоминать гостям, у которых есть бронирования в период с 28 октября по 1 ноября, что вечеринки во время пандемии запрещены. Компания также сообщила, что гости могут быть привлечены к ответственности, если они нарушат правила Airbnb о вечеринках.

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