Путешествие в Амстердам: что посмотреть за два дня и как хорошо провести время

Где обязательно побывать и на чем можно сэкономить в нидерландской столице

Прогулка по Амстердаму, Нидерланды Фото: Владимир Грисюк

Велосипеды, сказочные домики, вкусные сыры, легализированные наркотики и проституция – это список самых известных слов об Амстердаме. Что правда, а что не совсем, а также, какие места стоит увидеть в славном голландском городке недорого и с пользой для себя, расскажем вам сегодня.

Когда ехать

Лучше ехать не в выходные дни, потому что многие голландцы, бельгийцы и немцы частенько приезжают провести уикэнд в Амстердаме, а значит, цены, соответственно, вырастают по сравнению с рабочими днями. Помните, что в периоды ноябрь-середина декабря и середина января-март цены на жилье в Амстердаме снижаются на 30-50%. Но зимой там не очень интересно, поэтому подумайте дважды.



INSTAGRAM 14 Фев 2019 в 10:05 PST

В Амстердаме всего один аэропорт, но это "Схипхол" – известен как один из самых больших европейских авиахабов. Это важнейшие воздушные ворота Европы наряду с лондонским аэропортом "Хитроу", Франкфуртским международным аэропортом и аэропортом "Шарля-де-Голля" во Франции. "Схипхол" находится в 15 километрах от центра города. Кстати, там есть сравнительно недорогое жилье.



INSTAGRAM 15 Фев 2019 в 1:35 PST

Добраться из аэропорта можно на поезде, автобусе или такси. Первый вариант самый дешевый и удобный. Поезда отправляются каждые 15 минут от станции Amsterdam Airport, которая находится прямо в здании аэропорта. Чтобы попасть в центр города, нужно доехать до станции Amsterdam Centraal. Время в пути -15-20 минут. Билет стоит в районе 4-5 евро.

Интересный факт – Амстердам стал первым в мире городом, где официально разрешили однополые браки. Произошло это в 2001 году. Как нам рассказали свои источники, в городе 60% пар – нетрадиционные. То есть – мужчина с мужчиной и женщина с женщиной. Просто имейте это в виду.

Общественный транспорт

Вообще, по любому туристическому городу в Европе лучше передвигаться пешком. Об этом вам скажет любой хороший экскурсовод. Конечно, если вы один из тех, кто 30 минут ждет маршрутки, чтобы проехать две остановки, то вам такое не подойдет.



INSTAGRAM 15 Фев 2019 в 1:39 PST

Главное преимущество смотреть город, передвигаясь на "своих двух", в том, что вы можете увидеть те места, которых нет на туристических картах. Не бойтесь заблудиться. Везде есть люди, и вам в любом случае помогут найти дорогу к гостинице, аэропорту или вокзалу. Тем более, сейчас в Европе работает масса украинцев и русских. Пробуйте обращаться к людям на всех языках, на которых вы знаете хотя бы три слова. Если все очень плохо – вам жестами покажут или нарисуют на карте.



INSTAGRAM 15 Фев 2019 в 1:50 PST

Хорошо бы составить приблизительный маршрут мест, где вы хотите побывать. Сделайте это так, чтобы ваша прогулка была максимально оптимальной, и вы, плавно переходя с одной улицы на другую, увидели все достопримечательности города.

Еда и напитки

Амстердамцы любят пить мятный чай. Этот напиток хорошо тонизирует. Местный фастфуд – это селедка с луком и огурцами. Конечно, лучше всего есть сидя на набережной. Вкус и вид на другой берег обязательно запомнятся.



INSTAGRAM 14 Фев 2019 в 7:41 PST

Также очень вкусны голландские сыры. Покупать их лучше в специальных магазинах, которые сами занимаются сыроварением. Как правило, у них очень богатый выбор и каждый вид можно пробовать. Долго пробовать. И можно не покупать. Думаю, вы понимаете, о чем речь.

Сувениры

Лучше всего покупать сувениры на блошиных рынках. Часто они находятся на окраине города, потому что хлам, разложенный на асфальте в центре, смотрелся бы странно, согласитесь. На таких блошиных рынках есть очень много интересных безделушек, и, конечно, можно найти и очень ценные, раритетные вещи. Главное поискать – и все найдете.



INSTAGRAM 14 Фев 2019 в 7:27 PST

Также можете торговаться. Просто улыбайтесь и говорите, что у вас попросту нет больше денег, и что вас поражает доброта и щедрость жителей Амстердама (но они и вправду хорошие!). Продадут все, что захотите. Иногда за полцены. Однажды мне подарили бесплатно, когда узнали, что я с Украины. Просто из солидарности. Главное, постарайтесь не одеваться, как Меленья Трамп, и не цеплять на себя все ювелирные изделия, куплены вами с 1987 года. Потому что продавец тоже будет спрашивать себе, почему вам так важны эти тридцать центов. Если что Waterlooplein – самая известная барахолка в городе.

Про марихуану

Это правда. Запах марихуаны там стоит везде. Дело в том, что власти Амстердама, чтобы вывести из тени наркобизнес, придумали его легализовать. Точно также поступили с проституцией. Но для куртизанок отведена специальная улица, а употреблять можно только легкие наркотики.



INSTAGRAM (@cotibegemot) 15 Фев 2019 в 1:31 PST

Так, что будьте готовы к тому, что когда вы приедете домой, запах "развлечений" будет тянуться за вами еще парочку дней. Но не подумайте, что в этом городе все разрешено. Амстердам один из безопаснейших городов Европы, и если вы перейдете рамки приличия, у вас будут проблемы. Те, кто увлекаются "травой", покупают ее в кофешопах – это такие заведения, где разрешена публичная торговля коноплей и продуктов из нее.

Итак, что же увидеть в Амстердаме за один или два дня.

Каналы

Амстердам – город каналов. Самые красивые – Блаубург и Махере-брюг ("Тощий мост"). Все каналы города были причислены к списку объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и прямо на них располагается множество старинных горбатых мостов и узеньких домиков. Амстердам поэтому часто сравнивают с Венецией, но каналов и мостов здесь значительно больше.



INSTAGRAM 14 Фев 2019 в 7:37 PST

В городе насчитывается порядка 1200 мостов, более 150 каналов и около 90 островов. Город целиком построен на огромных сваях, вбитых в землю под толщей воды. Некоторые дома "наклоняются" вперед из-за старости, поэтому иногда создается впечатление, что их создал сам Гауди. В домах очень большие окна, это не только красиво, но и функционально, так как всю мебель в квартиру заносят преимущественно специальным краном через окна.

Велосипеды

Почти все жители Амстердама ездят на велосипедах, и это замечательно, здорово и очень красиво. Но будьте осторожны, местные не очень смотрят, куда едут, из-за чего можно легко попасть им под колеса.



INSTAGRAM 15 Фев 2019 в 1:33 PST

Аренда велосипеда на день в Амстердаме будет стоять 15-20 евро, в зависимости от марки, состояния транспортного средства и пункта проката. Если найдете прокатчиков с белыми велосипедами, знайте, что первый час аренды там бесплатный. Может быть, вы сразу сообразили – можно брать в таких вот пунктах велосипед и кататься от одной точки проката к другой, главное не превысить лимит в 60 минут. Многие так и делают. Так что не стесняйтесь.



INSTAGRAM 15 Фев 2019 в 1:22 PST

Обязательно сфотографируетесь возле огромной стоянки для велосипедов недалеко от центрального вокзала. Сложно понять, как люди находят там своего "железного коня".

Парк "Вондела"

Ежегодно главный городской парк Амстердама посещают около 10 миллионов человек. В парке есть киномузей, театр под открытым небом и детская площадка.



INSTAGRAM 15 Фев 2019 в 1:46 PST

Телевидение часто тиражирует информацию, что молодежь любит в этом парке заниматься сексом. Но это не так массово, как кажется. Если вам захочется полежать на траве, перекусить, то вы сможете найти тихое местечко, и спокойно это сделать. Никто не ляжет возле вас и не станет заниматься любовью.

Площадь Дам

Это центральная площадь Амстердама, на которой расположены знаменитые здания и проводятся многочисленные мероприятия, что делает ее одним из самых известных и важных мест в городе.



INSTAGRAM 14 Фев 2019 в 8:01 PST

На западной части площади находится неоклассический Королевский дворец, который служил в качестве мэрии с 1655 до 1808. Потом его преобразовали в королевскую резиденцию. Рядом с ним – готическая Новая церковь 15 века и Музей восковых фигур мадам Тюссо. На противоположной стороне площади поставлена белая каменная стела. Это памятник жертвам Второй мировой войны.

Фишка города – надпись "I Аmsterdam". Но ее уже нет

Двухметровые буквы "I Amsterdam" ("Я Амстердам") – одна из визитных карточек и достопримечательностей города. До декабря 2018 года надпись стояла прямо на музейной площади напротив Rijksmuseum. Но символ столицы Нидерландов решили убрать по инициативе партии "Зеленые левые". В партии считают, что словосочетание "Я Амстердам" является воплощением чрезмерного индивидуализма, в то время как Амстердам стремится быть "солидарным и разнообразным".



INSTAGRAM 14 Фев 2019 в 10:17 PST

Стоит отметить, что в городе установлено несколько знаков "I Amsterdam", так что – ищите.

Музеи

В Амстердаме находятся невероятные музеи, посвящены, например, истории секса, наркотикам, искусству татуировки. Не советуем ходить в большинство из них, потому что местный бизнес таким образом попросту зарабатывают на вас деньги.



INSTAGRAM 14 Фев 2019 в 10:12 PST

INSTAGRAM 14 Фев 2019 в 10:14 PST

Действительно стоит посетить только два – Музей Ван Гога и Rijksmuseum (Государственный музей). Во втором находится знаменитая картина "Ночной дозор" Рембрандта, а также работы многочисленных голландских художников – Халса и Вермеера. По данным рейтинга TripAdvisor "2016 Travellers’ choice", оба они входят в 25 лучших музеев мира. Один минус – вход 17 евро.

Квартал красных фонарей

Квартал красных фонарей в Амстердаме официально называется "Де Валлен". С этим кварталом все просто. Чем симпатичней "искусница", тем дороже обойдется. В каждой есть свой прейскурант. Девушки стоят в маленьких комнатушках с большими окнами. Располагаются там, как живой товар. Заходите, платите деньги и шторки закрываются. Собственно говоря, так можно узнать, какая "жрица" свободна, а какая – нет.



INSTAGRAM 15 Фев 2019 в 1:26 PST

Кстати, проститутки в Амстердаме платят налоги, имеют соцпакет и свой профсоюз. Квартал красных фонарей находится в самом центре города – начиная от Старой Церкви (Oude Kerk). Такое соседство никого не смущает. И да – прямо возле церкви стоит бронзовый памятник проститутке. Но мы, конечно, на эту улицу не ногой.

Цветочный рынок

Цветочный рынок (Bloemenmarkt) часто называют плавучим, хотя на самом деле он стоит на баржах вдоль набережной канала Сингел. Здесь вы найдете семена и луковицы самых разных цветов.



INSTAGRAM 15 Фев 2019 в 1:52 PST

Кроме того, Цветочный рынок предлагает самый большой в городе выбор сравнительно недорогих сувениров. Цветочные лукавица не советуем покупать домой – в нашем климате они не очень хорошо растут.

Бесплатный кораблик

С одного берега реки Эй (да, так и называется) на другой ходят совершено бесплатные паромы. Горожане (часто со своими велосипедами) таким образом, переправляются в другую часть города. Запомните, что лучше всего заходить на паром в числе первых. Так вы окажетесь в носовой части парома и сможете подышать свежим воздухом, полюбоваться чудеснейшим видом на город. В ином случае, придется стоять в закрытой части и думать о жизни.



INSTAGRAM 15 Фев 2019 в 1:40 PST

Если финансы вам позволяют, то можете купить билет на экскурсию по каналам Амстердама, стоят она где-то 25-40 евро, в зависимости от времени прогулки и класса самого судна. Кому что ближе, решайте сами.

Амстердам впечатляет. Там есть своя атмосфера и своеобразный стиль жизни. Если откинуть все стереотипы, связаны с "распущенностью", то вы поймете, что перед вами милейший и очень увлекательный город.



INSTAGRAM 15 Фев 2019 в 1:43 PST

Напомним, что недавно мы рассказывали вам, как увидеть сказочную Венецию за 100 евро.

Moulin Rouge

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