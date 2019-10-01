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Амстердам станет для туристов дороже: сколько придется доплачивать

Собранные средства будут потрачены на реставрацию исторических зданий

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:56
Отдых в Амстердаме станет дороже
Отдых в Амстердаме станет дороже
Фото: Depositphotos

В 2020 году в Амстердаме с иностранцев будут взимать туристский налог в размере трех евро за ночь в дополнение к сбору 7% от общего счета за проживание в хостелах и отелях города. В сумме это больше, чем где-либо еще в Европе, сообщает портал CNN Travel.

"Например, на Booking.com бронирование номера в отеле Rembrandt Square в Амстердаме 28 марта обойдется в 132,5 евро на двоих. Помимо этой суммы туристам необходимо будет заплатить почти 16 – три евро за человека за сутки и 7% общего счета за проживание. В Берлине туристический налог составляет 5%, а размещение в самом дорогом отеле Adlon Kempinski, где останавливались Барак Обама, Анджелина Джоли и Майкл Джексон, обойдется почти в 250 евро в сутки и чуть больше 11 евро – туристический налог", – говорится в сообщении.

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Собранные средства (около 100 млн евро в год) будут потрачены на реставрацию исторических зданий и объектов культурного наследия, очистку парков и речных каналов города.

От налога будут освобождены дети, а также подростки до 16 лет. Кроме того, власти Амстердама ввели налоговый сбор в один евро за проживание в кемпинге. До 10% вырос налог на аренду квартир, в том числе его будут взимать на сервисе по бронированию частного жилья Airbnb. Также Амстердам требует оплаты налога в восемь евро с людей, прибывших в город на лодке.

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Ряд экспертов не исключает, что экономные туристы могут пренебречь ночевкой в столице, отправившись в более лояльные города Нидерландов.

Ежегодно Амстердам посещают около 18 млн иностранных туристов. Это больше, чем все население Нидерландов.

Напомним, популярный среди украинских туристов курорт в Турции – Анталия – может стать несколько дороже. Власти города рассматривают вопрос введения нового туристического налога, чтобы больше зарабатывать на путешественниках. Кроме этого, Верховная Рада в 2019 году изменила базу начисления туристического сбора.

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