Бали закроет границы для туристов до конца года

Ранее планировалось, что иностранцы смогут посетить остров с сентября

Власти Индонезии решили не открывать границы острова Бали для иностранных туристов до конца 2020 года. Это вызвано угрозой быстрого распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщали, что остров будет принимать путешественников с сентября. Но план был отменен из-за растущего числа случаев заболевания COVID-19 в Индонезии, сообщают ВВС.

Бали не будет принимать иностранных туристов до конца года Фото: Depositphotos

"Ситуация в Индонезии не способствует тому, чтобы иностранные гости могли сейчас посещать страну, включая Бали", – заявил губернатор острова Вайан Костер. Он не уточнил, когда Бали снова откроется для путешественников.

Закрытие границ встревожило граждан, ведь экономика страны сильно зависит от туризма. Миллионы иностранцев ежегодно летали на Бали в поисках безлюдных пляжей, рисовых полей с террасами и огромных индуистских храмов. Их количество резко сократилось после того, как Индонезия закрыла свои границы для нерезидентов, что принесло работникам туристической сферы большой финансовый ущерб.

Бали не будет принимать иностранных туристов до конца года Фото: Depositphotos

С конца июля Индонезия обратилась к своим гражданам, призывая их к внутреннему туризму. Власти решили вновь открыть пляжи, храмы и другие достопримечательности для местных путешественников.

За все время пандемии Индонезия сообщила о более 155 тысячах случаев заражения коронавирусом, и почти семи тысячах смертельных исходов. Это самое большое количество смертей в Юго-Восточной Азии. Эксперты полагают, что цифры были бы выше, если бы в стране проводилось больше тестов на коронавирус.

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