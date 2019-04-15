Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

На самом известном курорте Грузии намного веселей, чем в Турции или Египте

Батуми Фото: Depositphotos

С апреля возобновились прямые авиарейсы из Украины в Батуми – столицу Аджарии и одного из самых популярных грузинских курортов. Украинцы с 1 марта могут слетать туда даже по внутреннему паспорту в виде ID-карточки. "Сегодня" побывали в Грузии и узнали, как можно провести отпуск в Аджарии, что посмотреть и сколько все это будет стоит.



19 Мар 2019 в 11:32 PDT INSTAGRAM

Украинские туристы любят Грузию по многим причинам – родное Черное море, горы, футуристические высотные здания, вкусная кухня, самобытная культура и легендарное гостеприимство местных жителей.

Набережная Батуми Фото: Владимир Грисюк

Отдохнуть здесь можно дешевле и намного веселей, чем в распиаренных "ол инклюзивом" Турции или Египте. Кроме того, вас приятно удивят уютные и чистые улички, отремонтированные дороги, танцующие фонтаны, невероятно красивые парки и захватывающая дух вечерняя иллюминация города. Стоит отметить, что в Бутима разрешено казино, не зря же самый известный курорт Грузии называют Лас-Вегасом на Черном море!

К слову, Американская академия гостеприимства признала Батуми лучшим местом туристического назначения, а по версии журнала Forbs Батуми вошел в ТОП-5 мировых курортов для отдыха в "бархатный сезон".

Знакомство с Грузией у меня началось еще в киевском аэропорту "Жуляны". Незнакомка лет так немножко за 40 советовала своим подругам не принимать комплименты от грузин близко к сердцу. "Девочки, у них это в крови, так что будьте осторожны!" – советовала она. Ее слова я почему-то вспомнил уже в Батуми, когда возле морвокзала улыбающейся грузинский моряк начал предлагать иностранным красоткам "всего за 10 лари познакомиться с дельфинами".

Пляжный сезон начинается уже в первых числах мая – можно купаться в море и загорать. А вот туристический бум здесь начинается в середине июня

Так что имейте в виду – самый лучший сувенир, который вы можете привезти из Грузии, – это незабываемые впечатления! От веселой компании за соседним столом в ресторане, которая предложит всем присутствующим выпить за ваше здоровье; от продавщицы на набережной, которая махнув рукой спустит полцены на товар и скажет "эх-х-х, ладно забирайте"; от таксиста, который всю дорогу будет вам рассказывать, сколько всего он съел и выпил во время последнего застолья; ну и, конечно, от экскурсовода, который заранее извинится за нецензурное слово в анекдоте про день вежливости.

Что посмотреть в Батуми

Начать знакомство с городом лучше всего с Батумского бульвара, который протягивается вдоль набережной на восемь километров.

Пляж в Батуми Фото: Владимир Грисюк

Это именно то место, где вы сможете сделать самые красивые фотографии и селфи для Instagram. На побережье есть современная велодорожка, пальмы, лавочки, новые арт-объекты ("Мальчик вверх ногами", "Полет", "Женщина на велосипеде"), кафе с незабываемым видом на море и горы, сувенирные магазины и, конечно же, аттракционы.

Скульптуры на Батумском бульваре Фото: Владимир Грисюк

Именно здесь снимали один из эпизодов известного советского фильма "Любовь и голуби" с Людмилой Гурченко.

Батумский бульвар Фото: Владимир Грисюк

Если идти по Батумскому бульвару в сторону морвокзала, то вы обязательно увидите три самых узнаваемых символа города – Башню алфавита, колесо обозрения и движущаяся скульптуру "Али и Нино".

Башня алфавита

Башня алфавита – это уникальное архитектурное сооружение испанского архитектора Альберто Доминго Кабо, которое построили здесь в 2012 году.

Башня алфавита Фото: Владимир Грисюк

Конструкция возвышается над Батуми на 130 метров и по всей высоте обвита лентами с 33 буквами, внешне напоминающими ДНК. Внутри есть лифт, а на вершине здания работает вращающийся ресторан средней ценовой категории, обсерватория и телевизионная студия. Посетить смотровую площадку можно за 12 лари (121 грн). Если вы бронировали столик в ресторане, то за лифт платить не придется.

Скульптура Али и Нино

Автор этого знаменитого арт-объекта – грузинский архитектор Тамара Квеситадзе, которая сейчас живет и работает в США. Над семиметровой движущейся скульптурой она трудилась на протяжении двух лет. В 2007 году ее работу представили на венецианской выставке мирового искусства, а затем и в Лондоне. С 2011-го Али и Нино туристы могут увидеть в Парке чудес Батуми.

Али и Нино Фото: Владимир Грисюк

Стальные фигуры мужчины и женщины медленно двигаются навстречу друг другу, меняя положение каждые восемь минут, до тех пор, пока не встретятся и не сольются в одно целое. "Воплощенный в металле образ свидания влюбленных – это метафора течения жизни по вечному кругу любви", – говорят батумчане.

Колесо обозрения

Одна из главных достопримечательностей Батуми – 55-метровое колесо обозрения с открытыми кабинками. Если вы желаете увидеть город как на ладони – вам сюда.

Колесо обозрения, скульптура Али и Нино, а также Башня алфавита Фото: Владимир Грисюк

Аттракцион делает полный оборот за 10 минут, и рассчитан на посадку одновременно 240 человек. Работает, как правило, без выходных с 10 часов утра и до позднего вечера. Цена билета – 3 лари (30 грн). Вечером колесо обозрения очень красиво подсвечивается, поэтому это место по праву считается лучшим для романтического свидания.

ТОП-8 достопримечательностей Батуми

Власти Батуми всеми силами пытаются сделать курорт интересным и привлекательным для туристов. Строят отели в виде римского Колизея, ставят современные скульптуры, открывают роскошные тематические рестораны. Советуем вам самые известные достопримечательности солнечного Батуми:

Скульптуры на Батумском бульваре

Арт-объект на набережной Батуми Фото: Владимир Грисюк

На главном бульваре города можно увидеть скульптуры и арт-объекты под такими названиями: "Женщина на велосипеде", "Влюбленная", "Я, ты и Батуми", "Дельфины", "Венера и ангелы", "Бабочка", "Родитель с коляской", "Признание в любви", "Мальчик вверх ногами", "Улитка", "Полет" и "Ростки".

Колоннада

Памятник является одной из визитных карточек Батуми и символически изображают морские ворота. Идея постройки возникла у местного врача Иванэ Мчедлидзе, который привез проект колоннады из итальянского города Соренто в 1935 году.

Площадь Европы

Живописная площадь в центре старого Батуми стала любимым местом для прогулок среди местных и туристов.

Площадь Европы Фото: Владимир Грисюк

Здесь выступали Энрике Иглесиас, Хосе Каррерас, Андреа Боччелли, Buena Vista и Social Club.

Батумский маяк

21-метровое здание в форме восьмигранника построили инженеры, приглашенные из Парижа в 1882 году.

Батумский маяк Фото: Владимир Грисюк

Маяк функционирует и по нему ходят корабли, поэтому он постоянно охраняется смотрителем, который не позволяет заходить внутрь.

Батумская Пьяцца

Пьяцца появился в Батуми в 2010 году. Это площадь, мощенная самой большой фигурной мозаикой в Европе.

Батумская Пьяцца Фото: Владимир Грисюк, Depositphotos

Первое, что привлечет здесь ваше внимание – башня с часами. Каждые 60 минут в нижней части этого здания распахивается двери и появляются фигурки двух трубадуров и девушки в национальном костюме. После их появления колокола, расположенные по бокам, бьют гимн Грузии.

Батумский ботанический сад

Ботанический сад находится в девяти километрах от города Батуми. Здесь собрана великолепная коллекция, насчитывающая 5000 видов растений из восточной Азии, Северной и Южной Америки, Новой Зеландии, Гималаев, Мексики, Австралии, Средиземного моря и Закавказья.

Батумский ботанический сад Фото: Владимир Грисюк

По всему ботаническому саду много скамеек и беседок, отведены места для пикников и кемпингов, так что сюда есть возможно приехать с палаткой. Цена билета – 15 лари (152 грн).

Танцующие фонтаны

Один из наиболее старых фонтанов Батумского бульвара находится возле центрального входа на набережную.

Танцующие фонтаны ночью Фото: Depositphotos

А вот знаменитые "Огни Вечернего Батуми" расположены на озере Ардагани. Фонтан постоянно меняет узоры, а потоки воды движутся в ритм музыке.

Дом аджарского хачапури

Хачапури (традиционный пирог с сыром) официально признан памятником нематериального культурного наследия Грузии. Хачапури по-аджарски бывают маленькие, средние и большие (местные называют его "Титаник"). Можно смело заказывать средний (8,5 лари – 85 гривен), так как большой вы точно не съедите.

Хачапури Фото: Владимир Грисюк

По утверждению местных гидов, лучше всего это блюдо готовят в Доме аджарского хачапури, который можно найти по адресу ул. 26 мая, 39.

Дом аджарского хачапури Фото: Владимир Грисюк

Цены здесь умерены – за хачапури по-аджарски придется заплатить приблизительно 100 гривен. К тому же, повара вам с радостью покажут процесс готовки хачапури.

Мероприятия в Батуми: куда можно пойти

20 апреля в Батуми состоится ночной полумарафон The Great Batumi Night Raсe ("Большой ночной забег в Батуми"), участники которого должны будут пробежать круг длинной в 21,1 километр. Заодно можно полюбоваться бульваром черноморского побережья, прекрасным видом Аджарских гор, старым городом, портом и, конечно же, парком чудес.

29 мая на Black Sea Arena выступит Мэрайя Кэри.

1-5 июля пройдет ArtBatumi, на котором будут петь, танцевать и показывать картины таланты со всего мира.

В августе-сентябре в рамках Международного фестиваля Черного моря выступают певцы из Италии, Польши, Украины, Армении, Турции и других стран.

3-4 сентября в Батуми отмечают День города. Праздник "Батумоба" – это веселье и ярмарки, где обязательными элементами являются десятки видов домашнего вина, чачи и сыра.

В октябре можно посетить двухнедельный фестиваль "Гандагана", на котором каждый муниципалитет Аджарии презентует продукты, сувениры и блюда своего края.

Что посмотреть рядом с Батуми

В селе Аджарисцкали недалеко от Батуми (примерно в 20 км) находится Аджарский винный дом. Здание построено на месте старой винодельни XVIII века.

Аджарский винный дом Фото: Владимир Грисюк

Здесь вам покажут винный погреб ("марани"), дегустационный зал и винодельня ("сацнахели") 200-летней давности. Туристы могут также купить вино сортов Чхавери, Цоликаури и купаж Ркацители-Цоликаури стоимостью от 15 до 50 лари (152-506 грн). Кроме этого, в Аджарском винном дому готовят очень вкусные блюда местной кухни.

Аджарский винный дом Фото: Владимир Грисюк

В 15 км от Батуми находится Зеленое озеро, на севере Арсианского хребта (высота – 2133 м). Гиды советуют ехать сюда с палатками на несколько дней, чтобы не спеша насладиться невероятными пейзажами и природой. Говорят, в Зеленом озере почему-то вообще нет рыбы, а вода постоянно меняет своей цвет – от бирюзового до ярко зеленого.

Зеленое озеро Фото: Depositphotos

Местный житель Джамбули Чинкадзе рассказывает, что за 150 лари (1518 грн) в день регулярно возит туда туристов на своей машине, которая вмещает пять человек. Водитель будет находится с вами, то есть вы в любую минуту можете верится обратно или продлить свой отдых.

Также можно посетить Национальный парк Мтирала, что находится в 25 километрах от Батуми и в 15 километрах от поселка Чакви. Здесь можно покатятся на лошадях, понаблюдать за птицами.

Национальный парк Мтирала Фото: Владимир Грисюк

Главная достопримечательность парка – невероятно красивый 16-метровый водопад Цаблнари.

Водопад Цаблнари Фото: Владимир Грисюк

Добраться до парка Мтирала можно на автомобиле, на такси или же купить билет на автобус до поселка Чакви, а затем взять такси или дойти пешком. Автобус отправляется два разы в неделю по понедельникам и пятницам из старой Батумской автостанции. Туда в 8:00 и 17:50, обратно – 9:30 и 19:00. Стоимость билета – 2 лари (20 грн) до Чакви и 3 лари (30 грн) – обратно. Время в пути – приблизительно 45 минут.

Новый хит Аджарии: горно-лыжный курорт Годердзи

В 110 километрах от Батуми активно развивается горно-лыжный курорт Годердзи. Здесь вас ждут живописные пейзажи, нетронутая природа, чистейший воздух и очень гостеприимные и дружелюбные местные жители. Если вы любитель активного отдыха – это именно то место, которые вам обязательно понравится.

Канатная дорога в Годердзи Фото: Владимир Грисюк

Фишка Годердзи – длинный зимний зенок, который начинается в ноябре, а заканчивается в конце апреля. На построенном в 2015 году курорте работают подъемники двух типов – гондола (8 мест) и бабл (6 мест). Их общая длина – около 3,5 км.

Сейчас в Годердзи активно развивается инфраструктура: строятся дороги, кафе и большие комфортабельные гостиницы. Пока что на курорте удобней всего поселится в коттеджах, где есть общая кухня, зал с камином, комната для хранения лыж, Wi-Fi, душ, горячая вода и отопление. Цена за ночь двухместного номера – 100 лари (995 грн). Можно также найти неплохое жилье в селе Даниспарули, что находится в пяти километрах от курорта. Стоимость ночевки там с двухразовым питанием – 40 лари (398 грн). В эту сумму включена и стоимость трансфера от села до Годердзи.



19 Мар 2019 в 10:05 PDT INSTAGRAM

Магазинов на курорте нет, но вкусно перекусить можно в сельских гостиных домах, где готовят все самые вкусные блюда аджарской кухни: хачапури, борано, кебаб и, конечно же, синори. Стоимость завтрака для одного человека – 15 лари, обед и ужин – 20-25 лари (248 грн). Если повезет, вам сыграют на гитаре, споют и даже угостят чачей! Также можно взять продукты с собой и приготовить еду на месте (в коттеджах есть все необходимое).

Типичный пейзаж в Годердзи Фото: Владимир Грисюк

Муниципальный транспорт из Батуми до курорта "Годердзи" зимой не ходит. Но можно нанять индивидуальный транспорт и доехать с Батуми за 250-350 лари. Также можно доехать на муниципальном транспорте до центра Хуло (ходит каждый час с 9:00 до 18 часов ежедневно). Стоимость – 5 лари (50 грн). Выезд от старого батумского автовокзала. От центра Хуло в сторону Годердзи ходит бесплатный микроавтобус.

Грузинское застолье

Обычно первый тост у грузин очень лаконичный и простой – "Добрый вечер!". Но постепенно эти спитчи перерастают в мини-выступления с флешбэками на 5-10 минут.

Застолье в Грузии Фото: Владимир Грисюк

Вот один яркий пример тоста "о том, как надо жить" от гида Сулкхана Девадзе, который был озвучен во время застолья на курорте Годердзи. "В студенческие времена выхожу на экзамены, – рассказывает Сулкхан. И вот вижу, как мне на встречу идет сосед и улыбается. Я спрашиваю у него: в чем дело? А он мне говорит: "На тебе смотрю, улыбаюсь и мне так хорошо". Так вот – дай Бог, чтобы мы всегда улыбались своим ближним и соседям! За соседскую улыбку!".

Национальная кухня

Грузинская кухня – одна из древнейших в мире. Большинство местных блюд и напитков были придуманы во втором тысячелетии до нашей эры. Фишка грузинской кухни – контраст пряного и острого.

Консервированные овощи Фото: Владимир Грисюк

В блюда часто добавляют овощи – баклажаны, белокочанную и цветную капусту, свеклу, помидоры, а также фасоль и грецкие орехи.

ТОП-5 блюда, которые нужно попробовать в Грузии

Традиционное блюдо аджарской кухни – синори. "Когда-то люди не могли никак поделить между собой землю, и целыми днями должны были охраняли свои "синори" (границы). Они брали с собой вот это блюдо, отсюда и произошло название", – рассказывает об истории блюда гид Сулкхан Девадзе.

Синори Фото: Владимир Грисюк

Приготовить синори достаточно просто. "Нужно намотать тонкие слои теста, добавить туда творог, а в самом конце – масло, – делится рецептом жительница Батуми Диана. – Запекают синори в кеци – это специальная посуда из красной глины или черного камня, которая позволяет готовить в печи сочные ароматные блюда с минимальным количеством жира".

Мчади

Мчади – грузинская лепешка из кукурузной муки и воды.

Мчади Фото: Владимир Грисюк

В Западной Грузии это блюдо употребляют вместо хлеба. Иногда их готовят с начинкой – имеретинским сыром или фасолью с добавлением лука, зелени кинзы и петрушки. По древнему грузинскому обычаю, когда дети отправлялись в дальнюю дорогу, матери готовили им такие кукурузные лепешки с отпечатком своей руки.

Борано

Помните поговорку "катается, как сыр в масле"? Так вот это оно!

Борано Фото: Владимир Грисюк

Аджарский сыр нужно аккуратно порезать или порвать на кусочки, а затем залить его отдельно растопленным на сковороде домашним маслом. Подавать обязательно горячим без добавления специй.

Кебаб

Кебаб – одно из самых вкусных грузинских блюд, в переводе с персидского означает "жареное мясо".

Кебаб Фото: Владимир Грисюк

"Кебаб готовится, как котлеты, – рассказывает владелица ресторана на курорте Годердзи. – У нас это блюдо делает специальный приглашений повар. Для приготовления нужна говядина, свинина без прожилок, куриная грудка, сало, специальный грузинский хлеб и специи. Мясо нужно долго вымешивать руками, как тесто, чтобы там не осталось воздуха. Затем фарш мокрыми руками нужно надеть на шампур и поджарить на мангале".

Остри

Остри или тушеная говядина по-грузински – это популярное горячее пряное блюдо из тушеного мяса, очень похожее на солянку.

Остри Фото: Владимир Грисюк

Говядину нарезают кусочками и кладут в глубокую сковороду или кастрюлю. Добавляют туда воду, лавровый лист и варят на медленном огне в течение двух часов. Потом нужно сделать зажарку, залить томат, а также мясной бульон (навар), а когда все это закипает, добавляют и само мясо вместе со специями – перцем, солью, измельченным чесноком и кинзой.

Рестораны с грузинской атмосферой

В Батуми есть много атмосферных заведений с аутентичной шоу-программой. Например, послушать живое и весьма артистичное исполнение грузинских песен можно в ресторане "Сан-Ремо" на побережье Черного моря.

В Old Boulevard напротив отеля "Шератон" профессиональные музыканты сыграют для вас на гитаре, скрипки и рояле. Это очень уютное место для романтического, семейного ужина или обеда с друзьями. В меню – разнообразные блюда европейской и грузинской кухонь.

Советы туристам

Пляжный сезон начинается уже в первых числах мая – можно купаться в море и загорать. А вот туристический бум здесь начинается в середине июня.

Скульптура "Я, ты и Батуми" Фото: Владимир Грисюк

В Батуми субтропический климат. Обязательно возьмите с собой зонтик или дождевик.

Батумский пляж усыпан галькой, поэтому возьмите обувь с твердой подошвой.

Пляж в Батуми Фото: Владимир Грисюк

Город построен по римской планировке. Самые красивые места в Батуми сосредоточены вблизи от моря: пятизвездочные гостиницы, достопримечательности, самые дорогие магазины, рестораны и кафе.

Подробная информация о достопримечательностях Батуми и Аджарии размещена на сайте gobatumi.com

Стоимость перелета из Киева, Харькова и Одессы

Авиакомпания Yan Air анонсировала прямые авиаперелеты Киев (аэропорт "Борисполь") – Батуми с 6 апреля. Рейсы будут совершаться два разы в неделю по средам и субботам, а с 1 июня – ежедневно. Отправление из Киева в 8:30, прилет в Батуми – в 12:00. Цена билета в обе стороны – около 6 500-7 500 грн. В стоимость входит питание на борту самолета, 23 кг багажа и 7 кг ручной поклажи.

Если вы хотите посетить Грузию в межсезонье, то с 31 марта по 21 апреля лоукостер Sky Up распродает билеты Киев–Тбилиси по аукционной цене – 1 450 гривен (это без учета багажа). Но учтите, что дорога из столицы Грузии до Батуми займет, как минимум, пять часов езды на автобусе (билет – 255 грн). Также можно поехать на поезде: 35 лари (347 грн) придется отдать за билет в первом классе и 25 лари (249 грн) – за второй.

С 29 мая Yan Air также запускает рейсы в Батуми из Одессы (7 200 гривен в обе стороны), а с 5 июня – из Харькова (8 900 гривен туда и обратно). В стоимость билетов входит багаж, ручная кладь и питание на борту самолета.

Стоит отметить, что прямого железнодорожного сообщения между Украиной и Грузией нет, но есть возможность добраться паром Черноморск (Одесская область) – Батуми. За морское путешествие в одну сторону придется выложить не менее 100 долларов (цена за размещение одного человека в четырехместной каюте).

Проживание в Батуми

Вариантов для размещения в Батуми очень много. Так, номер для двоих с видом на море в пятизвездочном отеле Wyndham обойдется в 271 лари (2741 грн) – в апреле, 333 лари (3372 грн) – в мае и 530 лари (5366 грн) – в июне.

Отель Wyndham Фото: Владимир Грисюк

Для среднего класса номер для двоих в трехзвездочных отелях обойдется примерно в 100-130 лари (1000-1300 грн) за ночь. Хотя можно найти жилье и за 450 грн (Merabi Guest House), и даже за 301 грн (Black Sea Istanbul Hotel). А в центре города многие местные жители сдают квартиры со всеми удобствами в пределах 20-30 долл. за сутки (500-800 грн).

Sheraton Batumi Hotel Фото: Владимир Грисюк

Самые бюджетные туристы могут снять место в хостеле и гостевом доме, где стоимость аренды, в зависимости от условий проживания и близости к морю, составляет где-то 300 грн за ночь.

Цены на еду в Батуми

Средний чек обеда в ресторане Батуми составляет приблизительно 30-100 лари. Заказать два аджарских хачапури с лимонадом можно за 20-25 лари (202-253 лари). Выпить чашечку батумского кофе – 1-3 лари (10-30 грн), капучино – 3-6 лари (30-60 грн), чашку чая – 2-3 лари (20-30 грн), пива (0.5) – 4-7 лари (40-70 грн), чачи (250 мл) – 7-30 лари (70-303 грн). Стоимость салатов: "Греческий" – 7-10 лари (70-100 грн), "Цезарь" – 9-12 лари (90-121 грн). Мясные блюда: кебаб – 6-8 лари (60-80 грн), шашлык – 8-12 лари (80-121 грн), хинкали (1 шт) – 0.70-0.80 лари (7-8 грн).

"На пляже мороженное дороже в два раза, но можно торговаться – упускают. В магазине ту же порцию можно купить за 0,80 лари", – рассказывает жительница Батуми Диана Нанадзе

Цены на местном продуктовом рынке Бони и в супермаркетах достаточно демократичные: хлеб – 0,70 лари (7 грн), вода (1 л) – 0,80-1 лари (10 грн), картофель (1 кг) – 0.70-1.20 лари (12 грн), яйца (10 шт) – 2.80-3.50 лари (28-35 грн), сосиски (1 кг) – 6-12 лари (60-121 грн), мясо – свинина (1 кг) – 12-16 лари (121-162 грн), колбаса – 15-17 лари (152-172 грн), свежая рыба (1 кг) – 15-50 лари (152-506 лари), чурчхела – 1,5-3,50 лари (15-35 грн), сыр сулугуни (1 кг) – 10-14 лари (100-141 грн), молоко (1 л) – 2,5 лари (25 грн), сок (1 л) – 2.50-4.50 лари (25-45 грн), бутылка вина – 6-50 лари (60-506 грн), пиво (1 л) – 2.50-5 лари (25-50 грн), торты – 15-60 лари (150-607 грн).

Транспорт в Батуми: автобусы, маршрутки, такси

Автобус – 0.30-0.40 лари (3-4 грн);

Маршрутка по городу – 0.50 лари (5 грн);

Такси по городу – 3-7 лари (30-70 грн);

Такси в аэропорт – 4-10 лари (40-101 грн);

Аренда машины – 80-300 лари (810-3037 грн);

Маршрутка в Тбилиси – 25 лари (253 грн);

Автобус в Тбилиси – 25 лари (253 грн);

Маршрутка в Кутаиси – 10 лари (101 грн).

Экскурсии

Дешевые всего заказывать экскурсии на Батумском бульваре – там стоят люди с табличками. Но если вы хотите забронировать заранее, то на специальных сайтах можно найти следующие предложения: "Знакомство с Батуми" (пешая экскурсия) от 45 евро (1-4 человека), Национальный парк Мтирала от 98 евро, водопад Махунцети, арочный мост царицы Тамары, крепость Гонио – от 120 евро, пещера Прометея и каньоны Имерети от 198 евро, каньон Окаце и Мартвильские каньоны – от 180 евро.

Ландшафт в Батуми Фото: Владимир Грисюк

Полезная информация

Курс. 1 доллар = 2.69 GEL. Обменные пункты встречаются почти на каждой улице.

Время. В Киеве на 1 час меньше, чем в Батуми.

Сувениры. Из Грузии везут вино (бутылка "Киндзмараули" – от 18-20 лари, можно везти четыре бутылки), сыр, чурчхелу, ручные изделия.

Сувениры в Батуми Фото: Владимир Грисюк

Выражаем благодарность Департаменту туризма и курортов Аджарии (www.gobatumi.com) за приглашение в пресс-тур.

Напомним, назван лучший для путешествия город Европы в 2019 году. Ранее мы писали, куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха.

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