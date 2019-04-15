Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта
На самом известном курорте Грузии намного веселей, чем в Турции или Египте
С апреля возобновились прямые авиарейсы из Украины в Батуми – столицу Аджарии и одного из самых популярных грузинских курортов. Украинцы с 1 марта могут слетать туда даже по внутреннему паспорту в виде ID-карточки. "Сегодня" побывали в Грузии и узнали, как можно провести отпуск в Аджарии, что посмотреть и сколько все это будет стоит.
Украинские туристы любят Грузию по многим причинам – родное Черное море, горы, футуристические высотные здания, вкусная кухня, самобытная культура и легендарное гостеприимство местных жителей.
Отдохнуть здесь можно дешевле и намного веселей, чем в распиаренных "ол инклюзивом" Турции или Египте. Кроме того, вас приятно удивят уютные и чистые улички, отремонтированные дороги, танцующие фонтаны, невероятно красивые парки и захватывающая дух вечерняя иллюминация города. Стоит отметить, что в Бутима разрешено казино, не зря же самый известный курорт Грузии называют Лас-Вегасом на Черном море!
К слову, Американская академия гостеприимства признала Батуми лучшим местом туристического назначения, а по версии журнала Forbs Батуми вошел в ТОП-5 мировых курортов для отдыха в "бархатный сезон".
Знакомство с Грузией у меня началось еще в киевском аэропорту "Жуляны". Незнакомка лет так немножко за 40 советовала своим подругам не принимать комплименты от грузин близко к сердцу. "Девочки, у них это в крови, так что будьте осторожны!" – советовала она. Ее слова я почему-то вспомнил уже в Батуми, когда возле морвокзала улыбающейся грузинский моряк начал предлагать иностранным красоткам "всего за 10 лари познакомиться с дельфинами".
Так что имейте в виду – самый лучший сувенир, который вы можете привезти из Грузии, – это незабываемые впечатления! От веселой компании за соседним столом в ресторане, которая предложит всем присутствующим выпить за ваше здоровье; от продавщицы на набережной, которая махнув рукой спустит полцены на товар и скажет "эх-х-х, ладно забирайте"; от таксиста, который всю дорогу будет вам рассказывать, сколько всего он съел и выпил во время последнего застолья; ну и, конечно, от экскурсовода, который заранее извинится за нецензурное слово в анекдоте про день вежливости.
Что посмотреть в Батуми
Начать знакомство с городом лучше всего с Батумского бульвара, который протягивается вдоль набережной на восемь километров.
Это именно то место, где вы сможете сделать самые красивые фотографии и селфи для Instagram. На побережье есть современная велодорожка, пальмы, лавочки, новые арт-объекты ("Мальчик вверх ногами", "Полет", "Женщина на велосипеде"), кафе с незабываемым видом на море и горы, сувенирные магазины и, конечно же, аттракционы.
Именно здесь снимали один из эпизодов известного советского фильма "Любовь и голуби" с Людмилой Гурченко.
Если идти по Батумскому бульвару в сторону морвокзала, то вы обязательно увидите три самых узнаваемых символа города – Башню алфавита, колесо обозрения и движущаяся скульптуру "Али и Нино".
- Башня алфавита
Башня алфавита – это уникальное архитектурное сооружение испанского архитектора Альберто Доминго Кабо, которое построили здесь в 2012 году.
Конструкция возвышается над Батуми на 130 метров и по всей высоте обвита лентами с 33 буквами, внешне напоминающими ДНК. Внутри есть лифт, а на вершине здания работает вращающийся ресторан средней ценовой категории, обсерватория и телевизионная студия. Посетить смотровую площадку можно за 12 лари (121 грн). Если вы бронировали столик в ресторане, то за лифт платить не придется.
- Скульптура Али и Нино
Автор этого знаменитого арт-объекта – грузинский архитектор Тамара Квеситадзе, которая сейчас живет и работает в США. Над семиметровой движущейся скульптурой она трудилась на протяжении двух лет. В 2007 году ее работу представили на венецианской выставке мирового искусства, а затем и в Лондоне. С 2011-го Али и Нино туристы могут увидеть в Парке чудес Батуми.
Стальные фигуры мужчины и женщины медленно двигаются навстречу друг другу, меняя положение каждые восемь минут, до тех пор, пока не встретятся и не сольются в одно целое. "Воплощенный в металле образ свидания влюбленных – это метафора течения жизни по вечному кругу любви", – говорят батумчане.
- Колесо обозрения
Одна из главных достопримечательностей Батуми – 55-метровое колесо обозрения с открытыми кабинками. Если вы желаете увидеть город как на ладони – вам сюда.
Аттракцион делает полный оборот за 10 минут, и рассчитан на посадку одновременно 240 человек. Работает, как правило, без выходных с 10 часов утра и до позднего вечера. Цена билета – 3 лари (30 грн). Вечером колесо обозрения очень красиво подсвечивается, поэтому это место по праву считается лучшим для романтического свидания.
ТОП-8 достопримечательностей Батуми
Власти Батуми всеми силами пытаются сделать курорт интересным и привлекательным для туристов. Строят отели в виде римского Колизея, ставят современные скульптуры, открывают роскошные тематические рестораны. Советуем вам самые известные достопримечательности солнечного Батуми:
- Скульптуры на Батумском бульваре
На главном бульваре города можно увидеть скульптуры и арт-объекты под такими названиями: "Женщина на велосипеде", "Влюбленная", "Я, ты и Батуми", "Дельфины", "Венера и ангелы", "Бабочка", "Родитель с коляской", "Признание в любви", "Мальчик вверх ногами", "Улитка", "Полет" и "Ростки".
- Колоннада
Памятник является одной из визитных карточек Батуми и символически изображают морские ворота. Идея постройки возникла у местного врача Иванэ Мчедлидзе, который привез проект колоннады из итальянского города Соренто в 1935 году.
- Площадь Европы
Живописная площадь в центре старого Батуми стала любимым местом для прогулок среди местных и туристов.
Здесь выступали Энрике Иглесиас, Хосе Каррерас, Андреа Боччелли, Buena Vista и Social Club.
- Батумский маяк
21-метровое здание в форме восьмигранника построили инженеры, приглашенные из Парижа в 1882 году.
Маяк функционирует и по нему ходят корабли, поэтому он постоянно охраняется смотрителем, который не позволяет заходить внутрь.
- Батумская Пьяцца
Пьяцца появился в Батуми в 2010 году. Это площадь, мощенная самой большой фигурной мозаикой в Европе.
Первое, что привлечет здесь ваше внимание – башня с часами. Каждые 60 минут в нижней части этого здания распахивается двери и появляются фигурки двух трубадуров и девушки в национальном костюме. После их появления колокола, расположенные по бокам, бьют гимн Грузии.
- Батумский ботанический сад
Ботанический сад находится в девяти километрах от города Батуми. Здесь собрана великолепная коллекция, насчитывающая 5000 видов растений из восточной Азии, Северной и Южной Америки, Новой Зеландии, Гималаев, Мексики, Австралии, Средиземного моря и Закавказья.
По всему ботаническому саду много скамеек и беседок, отведены места для пикников и кемпингов, так что сюда есть возможно приехать с палаткой. Цена билета – 15 лари (152 грн).
- Танцующие фонтаны
Один из наиболее старых фонтанов Батумского бульвара находится возле центрального входа на набережную.
А вот знаменитые "Огни Вечернего Батуми" расположены на озере Ардагани. Фонтан постоянно меняет узоры, а потоки воды движутся в ритм музыке.
- Дом аджарского хачапури
Хачапури (традиционный пирог с сыром) официально признан памятником нематериального культурного наследия Грузии. Хачапури по-аджарски бывают маленькие, средние и большие (местные называют его "Титаник"). Можно смело заказывать средний (8,5 лари – 85 гривен), так как большой вы точно не съедите.
По утверждению местных гидов, лучше всего это блюдо готовят в Доме аджарского хачапури, который можно найти по адресу ул. 26 мая, 39.
Цены здесь умерены – за хачапури по-аджарски придется заплатить приблизительно 100 гривен. К тому же, повара вам с радостью покажут процесс готовки хачапури.
Мероприятия в Батуми: куда можно пойти
- 20 апреля в Батуми состоится ночной полумарафон The Great Batumi Night Raсe ("Большой ночной забег в Батуми"), участники которого должны будут пробежать круг длинной в 21,1 километр. Заодно можно полюбоваться бульваром черноморского побережья, прекрасным видом Аджарских гор, старым городом, портом и, конечно же, парком чудес.
- 29 мая на Black Sea Arena выступит Мэрайя Кэри.
- 1-5 июля пройдет ArtBatumi, на котором будут петь, танцевать и показывать картины таланты со всего мира.
- В августе-сентябре в рамках Международного фестиваля Черного моря выступают певцы из Италии, Польши, Украины, Армении, Турции и других стран.
- 3-4 сентября в Батуми отмечают День города. Праздник "Батумоба" – это веселье и ярмарки, где обязательными элементами являются десятки видов домашнего вина, чачи и сыра.
- В октябре можно посетить двухнедельный фестиваль "Гандагана", на котором каждый муниципалитет Аджарии презентует продукты, сувениры и блюда своего края.
Что посмотреть рядом с Батуми
В селе Аджарисцкали недалеко от Батуми (примерно в 20 км) находится Аджарский винный дом. Здание построено на месте старой винодельни XVIII века.
Здесь вам покажут винный погреб ("марани"), дегустационный зал и винодельня ("сацнахели") 200-летней давности. Туристы могут также купить вино сортов Чхавери, Цоликаури и купаж Ркацители-Цоликаури стоимостью от 15 до 50 лари (152-506 грн). Кроме этого, в Аджарском винном дому готовят очень вкусные блюда местной кухни.
В 15 км от Батуми находится Зеленое озеро, на севере Арсианского хребта (высота – 2133 м). Гиды советуют ехать сюда с палатками на несколько дней, чтобы не спеша насладиться невероятными пейзажами и природой. Говорят, в Зеленом озере почему-то вообще нет рыбы, а вода постоянно меняет своей цвет – от бирюзового до ярко зеленого.
Местный житель Джамбули Чинкадзе рассказывает, что за 150 лари (1518 грн) в день регулярно возит туда туристов на своей машине, которая вмещает пять человек. Водитель будет находится с вами, то есть вы в любую минуту можете верится обратно или продлить свой отдых.
Также можно посетить Национальный парк Мтирала, что находится в 25 километрах от Батуми и в 15 километрах от поселка Чакви. Здесь можно покатятся на лошадях, понаблюдать за птицами.
Главная достопримечательность парка – невероятно красивый 16-метровый водопад Цаблнари.
Добраться до парка Мтирала можно на автомобиле, на такси или же купить билет на автобус до поселка Чакви, а затем взять такси или дойти пешком. Автобус отправляется два разы в неделю по понедельникам и пятницам из старой Батумской автостанции. Туда в 8:00 и 17:50, обратно – 9:30 и 19:00. Стоимость билета – 2 лари (20 грн) до Чакви и 3 лари (30 грн) – обратно. Время в пути – приблизительно 45 минут.
Новый хит Аджарии: горно-лыжный курорт Годердзи
В 110 километрах от Батуми активно развивается горно-лыжный курорт Годердзи. Здесь вас ждут живописные пейзажи, нетронутая природа, чистейший воздух и очень гостеприимные и дружелюбные местные жители. Если вы любитель активного отдыха – это именно то место, которые вам обязательно понравится.
Фишка Годердзи – длинный зимний зенок, который начинается в ноябре, а заканчивается в конце апреля. На построенном в 2015 году курорте работают подъемники двух типов – гондола (8 мест) и бабл (6 мест). Их общая длина – около 3,5 км.
Сейчас в Годердзи активно развивается инфраструктура: строятся дороги, кафе и большие комфортабельные гостиницы. Пока что на курорте удобней всего поселится в коттеджах, где есть общая кухня, зал с камином, комната для хранения лыж, Wi-Fi, душ, горячая вода и отопление. Цена за ночь двухместного номера – 100 лари (995 грн). Можно также найти неплохое жилье в селе Даниспарули, что находится в пяти километрах от курорта. Стоимость ночевки там с двухразовым питанием – 40 лари (398 грн). В эту сумму включена и стоимость трансфера от села до Годердзи.
Магазинов на курорте нет, но вкусно перекусить можно в сельских гостиных домах, где готовят все самые вкусные блюда аджарской кухни: хачапури, борано, кебаб и, конечно же, синори. Стоимость завтрака для одного человека – 15 лари, обед и ужин – 20-25 лари (248 грн). Если повезет, вам сыграют на гитаре, споют и даже угостят чачей! Также можно взять продукты с собой и приготовить еду на месте (в коттеджах есть все необходимое).
Муниципальный транспорт из Батуми до курорта "Годердзи" зимой не ходит. Но можно нанять индивидуальный транспорт и доехать с Батуми за 250-350 лари. Также можно доехать на муниципальном транспорте до центра Хуло (ходит каждый час с 9:00 до 18 часов ежедневно). Стоимость – 5 лари (50 грн). Выезд от старого батумского автовокзала. От центра Хуло в сторону Годердзи ходит бесплатный микроавтобус.
Грузинское застолье
Обычно первый тост у грузин очень лаконичный и простой – "Добрый вечер!". Но постепенно эти спитчи перерастают в мини-выступления с флешбэками на 5-10 минут.
Вот один яркий пример тоста "о том, как надо жить" от гида Сулкхана Девадзе, который был озвучен во время застолья на курорте Годердзи. "В студенческие времена выхожу на экзамены, – рассказывает Сулкхан. И вот вижу, как мне на встречу идет сосед и улыбается. Я спрашиваю у него: в чем дело? А он мне говорит: "На тебе смотрю, улыбаюсь и мне так хорошо". Так вот – дай Бог, чтобы мы всегда улыбались своим ближним и соседям! За соседскую улыбку!".
Национальная кухня
Грузинская кухня – одна из древнейших в мире. Большинство местных блюд и напитков были придуманы во втором тысячелетии до нашей эры. Фишка грузинской кухни – контраст пряного и острого.
В блюда часто добавляют овощи – баклажаны, белокочанную и цветную капусту, свеклу, помидоры, а также фасоль и грецкие орехи.
ТОП-5 блюда, которые нужно попробовать в Грузии
Традиционное блюдо аджарской кухни – синори. "Когда-то люди не могли никак поделить между собой землю, и целыми днями должны были охраняли свои "синори" (границы). Они брали с собой вот это блюдо, отсюда и произошло название", – рассказывает об истории блюда гид Сулкхан Девадзе.
Приготовить синори достаточно просто. "Нужно намотать тонкие слои теста, добавить туда творог, а в самом конце – масло, – делится рецептом жительница Батуми Диана. – Запекают синори в кеци – это специальная посуда из красной глины или черного камня, которая позволяет готовить в печи сочные ароматные блюда с минимальным количеством жира".
- Мчади
Мчади – грузинская лепешка из кукурузной муки и воды.
В Западной Грузии это блюдо употребляют вместо хлеба. Иногда их готовят с начинкой – имеретинским сыром или фасолью с добавлением лука, зелени кинзы и петрушки. По древнему грузинскому обычаю, когда дети отправлялись в дальнюю дорогу, матери готовили им такие кукурузные лепешки с отпечатком своей руки.
- Борано
Помните поговорку "катается, как сыр в масле"? Так вот это оно!
Аджарский сыр нужно аккуратно порезать или порвать на кусочки, а затем залить его отдельно растопленным на сковороде домашним маслом. Подавать обязательно горячим без добавления специй.
- Кебаб
Кебаб – одно из самых вкусных грузинских блюд, в переводе с персидского означает "жареное мясо".
"Кебаб готовится, как котлеты, – рассказывает владелица ресторана на курорте Годердзи. – У нас это блюдо делает специальный приглашений повар. Для приготовления нужна говядина, свинина без прожилок, куриная грудка, сало, специальный грузинский хлеб и специи. Мясо нужно долго вымешивать руками, как тесто, чтобы там не осталось воздуха. Затем фарш мокрыми руками нужно надеть на шампур и поджарить на мангале".
- Остри
Остри или тушеная говядина по-грузински – это популярное горячее пряное блюдо из тушеного мяса, очень похожее на солянку.
Говядину нарезают кусочками и кладут в глубокую сковороду или кастрюлю. Добавляют туда воду, лавровый лист и варят на медленном огне в течение двух часов. Потом нужно сделать зажарку, залить томат, а также мясной бульон (навар), а когда все это закипает, добавляют и само мясо вместе со специями – перцем, солью, измельченным чесноком и кинзой.
Рестораны с грузинской атмосферой
В Батуми есть много атмосферных заведений с аутентичной шоу-программой. Например, послушать живое и весьма артистичное исполнение грузинских песен можно в ресторане "Сан-Ремо" на побережье Черного моря.
В Old Boulevard напротив отеля "Шератон" профессиональные музыканты сыграют для вас на гитаре, скрипки и рояле. Это очень уютное место для романтического, семейного ужина или обеда с друзьями. В меню – разнообразные блюда европейской и грузинской кухонь.
Советы туристам
- Пляжный сезон начинается уже в первых числах мая – можно купаться в море и загорать. А вот туристический бум здесь начинается в середине июня.
- В Батуми субтропический климат. Обязательно возьмите с собой зонтик или дождевик.
- Батумский пляж усыпан галькой, поэтому возьмите обувь с твердой подошвой.
- Город построен по римской планировке. Самые красивые места в Батуми сосредоточены вблизи от моря: пятизвездочные гостиницы, достопримечательности, самые дорогие магазины, рестораны и кафе.
- Подробная информация о достопримечательностях Батуми и Аджарии размещена на сайте gobatumi.com
Стоимость перелета из Киева, Харькова и Одессы
Авиакомпания Yan Air анонсировала прямые авиаперелеты Киев (аэропорт "Борисполь") – Батуми с 6 апреля. Рейсы будут совершаться два разы в неделю по средам и субботам, а с 1 июня – ежедневно. Отправление из Киева в 8:30, прилет в Батуми – в 12:00. Цена билета в обе стороны – около 6 500-7 500 грн. В стоимость входит питание на борту самолета, 23 кг багажа и 7 кг ручной поклажи.
Если вы хотите посетить Грузию в межсезонье, то с 31 марта по 21 апреля лоукостер Sky Up распродает билеты Киев–Тбилиси по аукционной цене – 1 450 гривен (это без учета багажа). Но учтите, что дорога из столицы Грузии до Батуми займет, как минимум, пять часов езды на автобусе (билет – 255 грн). Также можно поехать на поезде: 35 лари (347 грн) придется отдать за билет в первом классе и 25 лари (249 грн) – за второй.
С 29 мая Yan Air также запускает рейсы в Батуми из Одессы (7 200 гривен в обе стороны), а с 5 июня – из Харькова (8 900 гривен туда и обратно). В стоимость билетов входит багаж, ручная кладь и питание на борту самолета.
Стоит отметить, что прямого железнодорожного сообщения между Украиной и Грузией нет, но есть возможность добраться паром Черноморск (Одесская область) – Батуми. За морское путешествие в одну сторону придется выложить не менее 100 долларов (цена за размещение одного человека в четырехместной каюте).
Проживание в Батуми
Вариантов для размещения в Батуми очень много. Так, номер для двоих с видом на море в пятизвездочном отеле Wyndham обойдется в 271 лари (2741 грн) – в апреле, 333 лари (3372 грн) – в мае и 530 лари (5366 грн) – в июне.
Для среднего класса номер для двоих в трехзвездочных отелях обойдется примерно в 100-130 лари (1000-1300 грн) за ночь. Хотя можно найти жилье и за 450 грн (Merabi Guest House), и даже за 301 грн (Black Sea Istanbul Hotel). А в центре города многие местные жители сдают квартиры со всеми удобствами в пределах 20-30 долл. за сутки (500-800 грн).
Самые бюджетные туристы могут снять место в хостеле и гостевом доме, где стоимость аренды, в зависимости от условий проживания и близости к морю, составляет где-то 300 грн за ночь.
Цены на еду в Батуми
Средний чек обеда в ресторане Батуми составляет приблизительно 30-100 лари. Заказать два аджарских хачапури с лимонадом можно за 20-25 лари (202-253 лари). Выпить чашечку батумского кофе – 1-3 лари (10-30 грн), капучино – 3-6 лари (30-60 грн), чашку чая – 2-3 лари (20-30 грн), пива (0.5) – 4-7 лари (40-70 грн), чачи (250 мл) – 7-30 лари (70-303 грн). Стоимость салатов: "Греческий" – 7-10 лари (70-100 грн), "Цезарь" – 9-12 лари (90-121 грн). Мясные блюда: кебаб – 6-8 лари (60-80 грн), шашлык – 8-12 лари (80-121 грн), хинкали (1 шт) – 0.70-0.80 лари (7-8 грн).
Цены на местном продуктовом рынке Бони и в супермаркетах достаточно демократичные: хлеб – 0,70 лари (7 грн), вода (1 л) – 0,80-1 лари (10 грн), картофель (1 кг) – 0.70-1.20 лари (12 грн), яйца (10 шт) – 2.80-3.50 лари (28-35 грн), сосиски (1 кг) – 6-12 лари (60-121 грн), мясо – свинина (1 кг) – 12-16 лари (121-162 грн), колбаса – 15-17 лари (152-172 грн), свежая рыба (1 кг) – 15-50 лари (152-506 лари), чурчхела – 1,5-3,50 лари (15-35 грн), сыр сулугуни (1 кг) – 10-14 лари (100-141 грн), молоко (1 л) – 2,5 лари (25 грн), сок (1 л) – 2.50-4.50 лари (25-45 грн), бутылка вина – 6-50 лари (60-506 грн), пиво (1 л) – 2.50-5 лари (25-50 грн), торты – 15-60 лари (150-607 грн).
Транспорт в Батуми: автобусы, маршрутки, такси
- Автобус – 0.30-0.40 лари (3-4 грн);
- Маршрутка по городу – 0.50 лари (5 грн);
- Такси по городу – 3-7 лари (30-70 грн);
- Такси в аэропорт – 4-10 лари (40-101 грн);
- Аренда машины – 80-300 лари (810-3037 грн);
- Маршрутка в Тбилиси – 25 лари (253 грн);
- Автобус в Тбилиси – 25 лари (253 грн);
- Маршрутка в Кутаиси – 10 лари (101 грн).
Экскурсии
Дешевые всего заказывать экскурсии на Батумском бульваре – там стоят люди с табличками. Но если вы хотите забронировать заранее, то на специальных сайтах можно найти следующие предложения: "Знакомство с Батуми" (пешая экскурсия) от 45 евро (1-4 человека), Национальный парк Мтирала от 98 евро, водопад Махунцети, арочный мост царицы Тамары, крепость Гонио – от 120 евро, пещера Прометея и каньоны Имерети от 198 евро, каньон Окаце и Мартвильские каньоны – от 180 евро.
Полезная информация
Курс. 1 доллар = 2.69 GEL. Обменные пункты встречаются почти на каждой улице.
Время. В Киеве на 1 час меньше, чем в Батуми.
Сувениры. Из Грузии везут вино (бутылка "Киндзмараули" – от 18-20 лари, можно везти четыре бутылки), сыр, чурчхелу, ручные изделия.
Выражаем благодарность Департаменту туризма и курортов Аджарии (www.gobatumi.com) за приглашение в пресс-тур.
Напомним, назван лучший для путешествия город Европы в 2019 году. Ранее мы писали, куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха.
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