Базальтовые столбы и Тоннель любви: ТОП-3 удивительных места Ровенской области

Ровенской области есть чем удивить путешественников

Если вы ищете новые впечатления и красивые места в Украине, то Ровенской области есть чем вас удивить. Карьер с лазурной водой, базальтовые столбы, остров в форме сердца – и это только часть достопримечательностей этого региона. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас подборку ТОП-3 самых красивых мест Ровенской области.

Карьер и базальтовые столбы

Карьер в Базальтовом Фото: instagram.com/dmytro.shumliak/

Первым делом советуем вам посетить карьер и лазурное озеро в селе Базальтовое. Вода здесь кристально чистая с изумрудным оттенком. Карьер окружен природной достопримечательностью – базальтовыми столбами, которым почти 700 миллионов лет, а их высота достигает 30 метров. На фоне изумрудной воды столбы выглядят особенно живописно.

Отметим, что среди затопленного карьера образовался небольшой островок, по форме напоминающий сердце.

Базальтовые столбы Фото: instagram.com/viktoria.novosad

Базальтовые столбы состоят из плотных рядов колонн-многогранников. В этой местности часто снимают клипы и фильмы: в частности, тут сняли известный украинский фильм "Поводырь".

Интересный факт: брусчатка на площадях Лондона, Парижа, Вены и Варшавы сделана именно из ровенского базальта.

Где: Ровенская область, село Базальтовое

Острожский замок

Острожский замок Фото: Depositphotos

Далее предлагаем вам посетить Острожский замок, который был построен на месте деревянного укрепления Киевской Руси, разрушенного монголо-татарами в 1241 году. Замок на протяжении 14-16 веков был родовым поместьем князей Острожских — богатейших магнатов Речи Посполитой тех времен. На протяжении веков замок неоднократно перестраивался и модернизировался.

В настоящее время ансамбль замка составляют Круглая башня, Башня Мурованная, Богоявленский собор, надвратная колокольня и фрагменты стен.

Где: Ровенская область, город Острог

Тоннель любви

Тоннель любви Фото: Depositphotos

Следующая достопримечательность Ровенской области – Тоннель любви, являющийся одним из семи чудес Украины. Это естественная ограда из деревьев, которая проросла в виде тоннеля над железнодорожными путями рядом со станцией "Клевань". После прекращения работы железной дороги, ветки деревьев постепенно переплетались, образовывая здесь живописный потолок и стены. В этом месте любят проводить время влюбленные, также тут часто устраивают фотосессии.

Сейчас по дороге регулярно ходит лишь один поезд, который не дает тоннелю зарасти окончательно. Поэтому, совершая прогулки по этому месту и делая фотографии, следует быть осторожным и помнить, что это все еще действующая железнодорожная дорога.

Где: Ровенская область, поселок Клевань

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