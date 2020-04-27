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Без этого не будут пускать в самолет: что ждет авиапассажиров после карантина

Перед посадкой в самолет туристам придется пройти через дезинфекционный туннель и термальный сканер

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:07

В аэропорт путешественников будут пускать только с обязательным набором защитных средств – в масках, перчатках, с санитайзером и "иммунным паспортом". В документе нужна отметка об отсутствии вируса. Перед посадкой пассажиру придется пройти через дезинфекционный туннель и термальный сканер, который определит температуру тела. Багаж также будет продезинфицирован. Об этом пишет Travel Daily News, ссылаясь на исследование The Rise of sanitased travel, в котором подробно описываются изменения и нововведения для авиапассажиров в 2021 году.

Озвучены новые правила авиаперевозок
Озвучены новые правила авиаперевозок
Фото: Depositphotos

Специалисты предупреждают, что пассажирам придется неукоснительно соблюдать дистанцию. Это касается как очередей у "гейтов", так и ожидания в креслах. Скорее всего, после запуска регулярного авиасообщения на борту путешественники уже не смогут развлечь себя журналами и газетами, которые раньше клали в спинки сидений. Их место займут дезинфицирующие салфетки. Кроме того, если пассажир начнет кашлять перед посадкой на борт, его вряд ли допустят в самолет.

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Эксперты также рассказали, с чем авиапассажиры могут столкнуться уже в конце 2020 года. В будущем во многих странах мира будет организовано специальное ведомство, ответственное за здоровье людей в аэропортах и авиационном транспорте. Кроме этого, после окончания вспышки COVID-19 на борту самолетов, особенно дальних маршрутах, появятся специалисты, отвечающие за чистоту салона. А в аэропортах планируется установить бесконтактные киоски. Они помогут получить посадочные талоны с помощью сканирования кода или голосовых команд.

Смотрите видео: секреты бесплатных авиаперелетов

Напомним, ранее ученые рассказывали, как выбор места в самолете отображает характер человека. Кроме этого, мы писали, как побороть аэрофобию.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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