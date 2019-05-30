Будут кормить: в украинских поездах ввели новую услугу

"Укрзализныця" анонсировала улучшение сервиса на официальной странице в Facebook

"Укрзализныця" анонсировала появление услуги заказа ланч-бокса в поездах "Интерсити +" и "Интерсити".

"Аппетит приходит во время езды. Позаботьтесь об этом перед путешествием. Услуга доступна в кассах и онлайн для поездов Интерсити и Интерсити+", – говорится на странице железнодорожного оператора Украины в Facebook.



Пользователи сети попросили у пресс-службы опубликовать фото или предоставить дополнительную информацию об этих ланч-боксах. "Скиньте хтось фото ланч-бокса", "И что входит в состав этого ланч-бокса?" – пишут украинцы в комментариях.

К слову, в середине мая "Укрзализныця" ввела единую цену на напитки в поездах – все по 10 гривен, заказать можно онлайн, а выбрать напиток – уже во время путешествия.

Напомним, ранее в УЗ отмечали, что украинские железнодорожные вокзалы являются убыточными. Так, на содержание ж/д вокзалов "Укрзализныця" тратит полмиллиарда гривен в год. Именно поэтому появилась идея отдать вокзалы в концессию. Подробнее о будущем украинской "железке" читайте в материале "Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине".

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