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Бюджетный отдых за границей на майские праздники 2019

Предлагаем ТОП-3 самых доступных для украинских туристов городов мира

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:07
Вильнюс, Литва
Вильнюс, Литва
Фото: Depositphotos

Многие украинцы будут отмечать майские праздники дома в кругу родных, близких и друзей. Но если вы ищете лучшие варианты, как недорого отдохнуть в мае за границей, "Сегодня" рекомендуют ТОП-3 самых бюджетных и доступных для украинских туристов городов мира для короткого путешествия на уикенд.

Будапешт

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Безвизовый режим позволяет нам посетить многие европейские столицы без особых финансовых трат. Если найти бюджетную авиакомпанию или прокататься на автобусе, то даже за уикенд вы сможете увидеть один из самых красивых и романтичных городов мира – сказочный Будапешт.
 

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Что посмотреть в Будапеште

  • Здание венгерского парламента;
  • Рыбацкий бастион;
  • Площадь Героев;
  • Проспект Андраши;
  • Цепной мост;
  • Королевский дворец.

Вильнюс

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Столица Литвы, безусловно, один из красивейших городов не только Прибалтики, но и Европы. Вильнюс немножко похож на Киев, только это более размеренный, спокойный и умиротворенный город. Старинные костелы, красивые ухоженные улочки, цветущие сады и парки – это все вы можете увидеть в этом сказочном городке.
 

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Что посмотреть в Вильнюсе

  • Замковая гора с башней Гедимина;
  • Проспект Гедимина;
  • Костел Святой Анны и церковь Святых Бернарда и Франциска;
  • Костел Святой Терезы;
  • Римско-католический костел Святого Казимира;
  • Никольская церковь.

Батуми

INSTAGRAM (@cotibegemot)

Украинские туристы любят Грузию по многим причинам – родное Черное море, горы, футуристические высотные здания, вкусная кухня, самобытная культура и легендарное гостеприимство местных жителей. Отдохнуть на самом известном курорте Грузии – Батуми - можно дешевле и намного веселей, чем в распиаренных "ол инклюзивом" Турции или Египте. Кроме того, вас приятно удивят уютные и чистые улички, отремонтированные дороги, танцующие фонтаны, невероятно красивые парки и захватывающая дух вечерняя иллюминация города.
 

INSTAGRAM (@cotibegemot)

INSTAGRAM (@cotibegemot)

Что посмотреть в Батуми

  • Батумский бульвар;
  • Башня алфавита;
  • Скульптура Али и Нино;
  • Колесо обозрения;
  • Колоннада;
  • Площадь Европы;
  • Батумская Пьяцца;
  • Танцующие фонтаны.
     
INSTAGRAM (@cotibegemot)

Напомним, куда поехать в Египет в мае 2019: лучшие курорты для отдыха. Также "Сегодня" советовали вам, куда поехать на майские праздники 2019: варианты отдыха на море.

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Источник: Сегодня
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