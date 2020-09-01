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Новые правила пересечения границ для украинцев с 1 сентября — в Египет только с негативным ПЦР-тестом

Сегодня, 17:05

Условия посещения туристических стран во время пандемии коронавируса

В Украине продолжают фиксироваться высокие показатели заболевших коронавирусом, поэтому для украинцев все еще действуют ограничения на въезд во многие страны. Об изменениях в правилах посещения популярных туристических стран с 1 сентября для граждан Украины – читайте в нашем материале. Мы проанализировали данные, представленные на интерактивной онлайн-карте от МИД.

Египет

Отдых в Египте осенью-2020
Отдых в Египте осенью-2020
Фото: Depositphotos

С 1 сентября для въезда в страну на границе, в том числе и в любом из египетских аэропортов, нужно будет предоставить сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанный не позже, чем за 72 часа до прибытия. Сертификат должен быть на английском или арабском языке, с печатью официальной лаборатории и указанием точного времени сдачи теста.

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В то же время, для путешественников в Египет есть и хорошая новость. С 1 сентября все желающие смогут посетить Пирамиды Гизы и другие археологические достопримечательности и музеи Египта, которые до этого были закрыты для туристов. Ограничение на передвижение между городами и провинциями страны тоже будет отменено, передает Cairoscene.

Турция

Отдых в Турции осенью-2020
Отдых в Турции осенью-2020
Фото: Depositphotos

К радости отдыхающих Турция все так же принимает украинских туристов без самоизоляции и тестирования. В пункте пропуска аэропорта предусмотрено медицинское обследование на наличие симптомов коронавируса. В случае выявления симптомов – бесплатно проводится ПЦР-тест.

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Для въезда в страну украинцам обязательно нужно иметь страховой полис на COVID-19, который можно приобрести онлайн или у туроператора, а также непосредственно в аэропорту Турции по прибытии.

Черногория

Отдых в Черногории осенью-2020
Отдых в Черногории осенью-2020
Фото: Pixabay

Украинцы могут посетить Черногорию без теста на коронавирус и самоизоляции в стране. Это касается граждан Украины, которые последние 15 дней до въезда в Черногорию находились в Украине, или другой стране "зеленого" списка Черногории. В посольстве страны настойчиво советуют воздержаться от автомобильных поездок в Черногорию, воспользовавшись вместо этого прямыми перелетами, или перелетами с минимальным временем для пересадки.

Обратите внимание, что въезд на автотранспорте с территории Сербии, Албании и Боснии и Герцеговины разрешен только при наличии негативного ПЦР-теста на COVID-19. Также важно помнить, что Черногория находится в "красной" зоне, и после возвращения украинцам нужно будет пройти 14-дневную самоизоляцию или сделать ПЦР-тест.

Болгария

Отдых в Болгарии осенью-2020
Отдых в Болгарии осенью-2020
Фото: Depositphotos

С 1 по 30 сентября украинцы могут въезжать в Болгарию без негативного результата ПЦР-теста на COVID-19 и без двухнедельной самоизоляции в стране. Ношение масок в закрытых общественных местах, в том числе в транспорте, метрополитене, аэропорту, автовокзале, учреждениях торговли, больницах, аптеках, является обязательным. От ношения масок освобождаются клиенты заведений питания и баров.

Албания

Отдых в Албании осенью-2020
Отдых в Албании осенью-2020
Фото: Getty Images

Для посещения украинцами Албании нет никаких изменений. Страна открыла свои границы для туристов из всех стран, без тестирования и любых других ограничений на въезде. После возвращения из Албании украинцам нужно пройти 14-дневный карантин, ведь страна находится в "красной" зоне.

Кипр

Границы Кипра все так же закрыты для Украины
Границы Кипра все так же закрыты для Украины
Фото: Depositphotos

Кипр снова отнес Украину в категорию стран с большим числом заболевших коронавирусом. Это означает что путешествия на остров с целью туризма все еще запрещены. Напомним, что власти Кипра разделили другие страны на три категории, по количеству заболевших коронавирусом: A, B и C. Жители стран категорий A и B смогут посещать Кипр. Въезд для граждан стран категории C, в которую сейчас входит Украина, закрыт.

Украинцы могут въехать на территорию Кипра из стран категории A и B при условии нахождения в указанных странах не менее 14 дней. Список стран можно посмотреть здесь. Категории будут еженедельно обновляются по решению Минздрава Кипра. Также посетить страну могут украинцы, являющиеся родственниками первой степени родства лиц, легально проживающих или работающих в Республике Кипр (супруги, дети, родители) с целью воссоединения семьи.

Также ранее стало известно, что Бали закроет границы для туристов до конца года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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