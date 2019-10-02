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Что нужно знать перед путешествием в Париж: 10 важных моментов

Несколько вещей, которые крайне важны для туристов, собирающихся в столицу Франции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:13
Париж, Франция
Париж, Франция
Фото: Depositphotos

Париж – один из самых притягательных городов мира: удивительно красивый и модный, символ любви, романтики и утонченного стиля. Чтобы в полной мере насладиться Парижем, не перегруженным толпами туристов, важно придерживаться четкого плана. Вот 10 основных моментов, которые крайне важны для туриста, собирающегося в Париж.

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Поездка в Париж: о чем нужно помнить

  • Составьте план на каждый день. Определите заранее, что вы хотите увидеть, прежде чем приехать в Париж. Составьте список идей на каждый день, чем можно заняться в городе и его окрестностях. Это поможет сэкономить время.
  • Путешествуйте в межсезонье. Путешествие в Париж осенью или в конце зимы/начале весны существенно сэкономит вам бюджет и нервы.Толпы туристов редеют, погода приятная, а во многих отелях предлагают скидки.
  • Бронируйте жилье в одном из 20 округов Парижа. Остановившись в одном из районов Парижа, вы будете рядом с большинством основных достопримечательностей и сможете провести свой отпуск максимально эффективно.
  • Обязательно посетите Монмартр, но не проводите там весь день. Монмартр – один из немногих районов города, сохранивших очарование старины. Главное, что стоит увидеть – величественный собор из белого камня Сакре-Кер. Отведите час или два на посещение собора и окрестностей, а затем переходите к следующему пункту в вашем списке идей.
  • Ничего не покупайте на Елисейских полях. Хоть раньше Елисейские поля и были самой красивой улицей в Париже, сейчас каждый метр проспекта забит сетевыми магазинами и автомобильными салонами. Местным ресторанам также нечем вас порадовать – они заточены специально под туристов и сдирают с посетителей втридорога.
  • Приготовьтесь к Лувру. Морально и физически. Масштабы Лувра просто гигантские. Гораздо больше, чем вы себе представляете. Наденьте удобную обувь, составьте список всего, что вы хотите увидеть, и обязательно сделайте перерыв на обед. Целого дня мало, чтобы полюбоваться всеми произведениями искусства, находящимися в музее, так что выберите одно или два крыла Лувра и исследуйте их, не замахиваясь на весь музей.
  • Не посещайте Версаль без гида. Версаль – глоток свежего воздуха после шума и суеты Парижа. Это чудо садово-паркового искусства и архитектуры находится всего в 45 минутах езды от города. Обязательно закажите гида, чтобы узнать, как можно больше интересных фактов об этом уникальном месте.
  • Не ходите в рестораны высокой кухни. Во всех заведениях, где подают блюда высокой кухни, пафос обстановки зашкаливает до предела, а за еду придется заплатить космическую сумму. Лучше обедайте в ресторанах с недорогой и вкусной едой. Такие заведения в изобилии разбросаны по всему Парижу.
  • Французский ужин состоит из трех блюд. Во всех ресторанах Парижа еду подают с гарниром и закусками. Завершением трапезы служит десерт. Имейте это в виду перед походом в ресторан.
  • Проведите день в парижском Диснейленде. Многие люди не знают, что в нескольких минутах езды на поезде от Парижа находится настоящий Диснейленд. В отличие от других парков Диснея, здесь не такие большие очереди на аттракционы. Парк небольшой, поэтому его можно легко посетить утром или днем, прежде чем отправиться обратно в город на ужин.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в столице Франции из-за большого количества путешественников введут запрет на въезд туристических автобусов в центральную часть города. В 2018 году Франция стала самой посещаемой страной в мире наряду с Испанией, США, Китаем и Италией. За год страну посетили более 90 миллионов туристов, а ее столицу Париж – рекордные 50 миллионов.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: express-novosti
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