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Гайд по Харькову: что посмотреть во втором по величине городе Украины

Сегодня, 17:00

В Харькове обязательно стоит посетить парк Горького и покататься там на аттракционах

Самый большой мурал и огромная центральная площадь, наивысшее обзорное колесо страны и лучший памятник Тарасу Шевченко – все это находится в Харькове, втором по величине городе в Украине. Тут даже есть список собственных семи чудес.

В рамках инициативы "Мандруй Україною" рассказываем о самых популярных местах города, которые стоит посетить осенью.

Сюжет Ирины Каминской
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Харьков интересен тем, что именно здесь зародилась гражданская авиация: 96 лет назад отсюда отправился первый рейс по маршруту Харьков – Полтава – Киев.

Сами харьковчане говорят, что в первую очередь стоит пойти в парк Горького и парк Шевченко. Отправившись в парк Горького, вы сможете увидеть 66 гектаров красоты – это если коротко. Первые аттракционы появились здесь после Второй мировой войны, сейчас их тут десятки. Территория разделена на тематические зоны. За их дизайн парк получил международную награду "Золотой пони".

Харьков славится своими парками
Харьков славится своими парками
Фото: Depositphotos

Высота обзорного колеса в парке – 55 метров, и это самый высокий аттракцион страны. Если хочется экстрима, можно испытать себя на американских горках. Старший аттракцион парка – канатная дорога, по которой можно попасть в другой район города.

Канатная дорога в Харькове
Канатная дорога в Харькове
Фото: Depositphotos

"Она работает с начала 70-х годов и изначально это было транспортное средство. В той стороне жили работники авиационного завода, и ребята так ездили на работу", – рассказывает пресс-секретарь парка им. Горького Андрей Кравченко.

Живописные парки Харькова привлекают не только туристов, но и киноманов. Ежегодно на фестиваль "Харьковская сирень" съезжаются актеры и режиссеры мирового масштаба. В память оставляют отпечаток своей руки. Так, например, можно прикоснуться к отпечатку Алена Делона.

Славится Харьков и одним из лучших полей для гольфа.

"Гольф – это философия жизни, определенные правила и этикет. Если дети играют, это воспитывает справедливость и умение контролировать свои эмоции", – рассказывает о своей любви к этому виду спорта гольфист Федор Каргаполов.

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Харьков – идеальное место для отдыха. Здесь можно дремать под открытым небом на лежаках, пить родниковую воду, веселиться с толпами студентов и любоваться ночным пейзажем на крыше первого небоскреба страны – здания Госпрома.

Кстати, если будете в Харькове, обязательно попробуйте местный десерт "Делис". Это шоколадно-вафельный торт, и такой продавали здесь 100 лет назад.

Ранее мы рассказывали, что посмотреть в Одессе, когда море холодное.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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