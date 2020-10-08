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Что известно об экологической катастрофе на Камчатке? Коротко о самом главном

Сегодня, 08:05

На побережье Тихого океана в районе Камчатки выбросило тысячи мертвых морских животных

В начале октября на берег Халактырского пляжа (Авачинский залив на Камчатке в РФ) выбросило множество мертвой рыбы, крабов, морских ежей, осьминогов, нерп и других морских животных. Вода стала мутной, с желтой пеной, от океана исходил резкий запах. В российском отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF) считают, что гибель морских животных свидетельствует о загрязнении на поверхности и в толще воды.

Но это еще не все. Серферы, которые занимались спортом на этом пляже, пожаловались на температуру, тошноту, поражение глаз и кожи. Странные симптомы одной из первых заметила серфингистка Ела Зинкратова.

"После серфинга начали испытывать неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. У 20 человек случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах", – отметила Зинкратова на своей странице в Instagram.

Публикация от Ёла (@yola_la)

Что же произошло?

Вполне возможно, это экологическая катастрофа. Но пока что точные причины природного бедствия установить невозможно. По мнению главы региона Владимира Солодова, есть три версии:

  • Первая версия – утечка токсичных веществ в Козельском полигоне ядохимикатов.
  • Вторая версия – токсины биологического происхождения (на Камчатке высокая концентрация токсичных водорослей и фитопланктона, которые уже в прошлом приводили к гибели морских животных и даже летальным случаям у людей).
  • Третья версия – сейсмическая и вулканическая активность.

Но существует еще одна гипотеза – загрязнение воды ракетным топливом. Недалеко от Халактырского пляжа находится база атомных подводных лодок. Источники "Медузы" считают, что причиной загрязнения мог стать слив отходов военными.

Кто в этом виноват?

6 октября Владимир Солодов сообщил о повреждениях в Козельском полигоне ядохимикатов. Там обнаружили поломку геомембраны (специальной влагонепроницаемой пленки, служащей защитой от атмосферных осадков и талых вод, которые размывают ядовитые вещества). Кроме того, отсутствуют некоторые части проволочного ограждения по периметру.

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Минприроды Камчатки официально подтвердило факт загрязнения. По итогам проверку выяснилось, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в четыре раза, фенола – в два раза.

Космические снимки берегов Халактырского пляжа и соседних бухт
Фото: facebook.com/GreenpeaceRussia
Космические снимки берегов Халактырского пляжа и соседних бухт
Фото: facebook.com/GreenpeaceRussia
Космические снимки берегов Халактырского пляжа и соседних бухт
Фото: facebook.com/GreenpeaceRussia
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Анализ песка и морской воды с Халактырского пляжа на Камчатке показал наличие следов горюче-смазочных материалов. В образцах с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная загрязнителей не обнаружено, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Что будет дальше?

Следственный комитет России после загрязнения Авачинского залива и массовой гибели морских животных возбудил уголовное дело по двум статьям – "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "загрязнение морской среды".

Сейчас следователи проверяют все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа. Greenpeace назвал ситуацию на Камчатке экологической катастрофой и отправил на место своих специалистов.

Напомним, ранее журналист Юрий Дудь обвинил в этой экологической катастрофе власти РФ.

Смотрите видео: на Камчатке массово умирают морские животные

Видео: instagram.com/kristy_rozenberg

К слову, это не первая экологическая катастрофа в РФ за последнее время – летом в Красноярском крае случилась крупная утечка дизельного топлива.

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Россия экология катастрофа камчатка
Источники: Сегодня , gazetairkutsk.ru
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