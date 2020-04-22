День Земли-2020: как планета спасается благодаря коронавирусу, фото и видео

Сегодня.Lifestyle пишут о том, как глобальная пандемия коронавируса помогла спасти экологию нашей планеты

22 апреля в мире отмечают День Земли-2020 – праздник, который призван побудить людей быть более внимательными к окружающей среде на планете Земля. Инициатива берет свое начало 22 апреля 1970 года, когда 20 миллионов американцев в сотнях городов вышли на протесты против экологического невежества.

Сегодня.Lifestyle пишут о том, как глобальная пандемия коронавируса помогла спасти экологию нашей планеты.

Так, из-за объявленного карантина улицы одного из самых известных и популярных среди туристов городов Италии – Венеции – полностью стали безлюдными. Поскольку движение моторных лодок по каналам прекратилось, вода стала "чище, чем когда-либо".

А вот жителям северной Индии впервые за 30 лет открылся вид на вершину Гималаев. Восхищенные юзеры за считанные дни засыпали социальные сети историческими снимками. Они отмечают, что подобные кадры дают понять, какой вред человечество нанесло планете.

Сейчас порядка 1,4 миллиарда человек в Индии живут в условиях 21-дневной изоляции. Центральный совет по экологической обстановке в стране заявил, что в этот период наблюдается "значительное улучшение качества воздуха".

Европейская организация по безопасности воздушной навигации в свою очередь опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте видео, на котором эксперты сравнили активность трафика в небе над Европой в прошлом году и сейчас. Разница впечатляет!

INSTAGRAM

"Это хорошая новость для нашей Земли", – написал в комментариях под коротким видео пользователь с ником Damien Aircraft.

Коронавирус "помог" и животным. В ЮАР, например, удивленные отсутствием туристов львы неожиданно разлеглись посреди дороги.

Любопытно, что это уже не первый случай, когда во время пандемии COVID-19 животные неожиданно меняют привычный образ жизни. Не так давно город Лландидно в британском Уэльсе "захватили" горные козлы. Их примеру последовали и другие звери, а также птицы в разных городах и странах мира.

День Земли-2020: история праздника

Основатель Дня Земли член Сената США Гейлорд Нельсон выступил с идеей национального дня для привлечения внимания к окружающей среде после того, как стал свидетелем разрушительного действия крупного разлива нефти в Санта-Барбаре, штат Калифорния, в 1969 году. Сенатор объявил об идее "национального обучения об окружающей среде" американским СМИ и назначил 25-летнего Дениса Хейза из Гарварда национальным координатором. Хейз, в свою очередь, нашел 85 человек для продвижения экологических мероприятий по всей территории США.

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К концу 1970 года первый День Земли привел к созданию Агентства США по охране окружающей среды и принятию законов о чистом воздухе, чистой воде и исчезающих видах. "Это была игра, но это сработало", – вспоминал сенатор Гейлорд Нельсон.

Мероприятия на День Земли-2020

На официальном сайте Дня земли уже доступно около 272 онлайн-мероприятий, которые будут проводиться в разных уголках мира. Среди них – посвященные активизму, обучению, общению, науке, религии, а также фестивали и видеопрезентации. Наиболее интересующие события можно выбрать с помощью онлайн-карты.

"Вместе мы можем провести День Земли, который определяет нас как глобальное сообщество, объединенное нашими проблемами, но не отвлекающееся от смелых, неотложных действий, необходимых для их преодоления", – заявила президент Earth Day Network Кэтлин Роджерс.

Напомним, авторитетное американское издание The New York Times в специальном фотопроекте показало, как выглядят разные уголки мира во время пандемии COVID-19.

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