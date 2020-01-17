Девять украинских городов попали в рейтинг самых дорогих в мире

Список опубликовал статистический ресурс Numbeo

Цюрих стал самым дорогим городом мира Фото: Depositphotos

Швейцарский Цюрих стал лидером рейтинга самых дорогих городов мира по версии статистического ресурса Numbeo, который опубликовал январский отчет по индексу стоимости жизни.

В пятерку лидеров вошли Базель, Лозанна, Женева и Берн (Швейцария), а в ТОП-10 числятся: Ставангер, Осло, Тронхейм (Норвегия), Рейкьявик (Исландия) и Берген (Норвегия).

Цюрих, Швейцария Фото: Depositphotos

В рейтинге попали девять украинских городов. Самым дорогим стал Киев – 347 место. Дальше расположились Одесса – 361, Харьков – 376, Николаев – 381, Днепр – 383, Винница – 384 место, и Львов – 385. Также в списке есть Тернополь – 392 место и Запорожье – 395.

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Всего в рейтинге Numbeo – 440 городов. Стоимость жизни рассчитывали на основе цен в магазинах и ресторанах, расходов на транспорт и коммунальные услуги, а также покупательной способности населения. Траты на аренду или покупку жилья оценивались отдельно.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Украине составили рейтинг городов по комфорту жизни. В лидерах оказались Винница и Харьков, в аутсайдерах – Запорожье и Кропивницкий. Кроме этого, мы писали, что Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев.

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