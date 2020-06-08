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Достопримечательности Харькова: куда пойти в городе

Сегодня, 19:15

Советуем интересные направления для туристов в Харькове

Харьков – один из крупнейших городов Украины, а также интересный туристический центр. Если вы собираетесь в ближайшее время посетить город, предлагаем вам ознакомиться с его главными достопримечательностями.

Благовещенский кафедральный собор

Благовещенский собор – это один из трех храмовых комплексов, входящих в семерку чудес более чем 360-летнего города. Собор является одним из старейших его храмов, который поражает величественностью своей архитектуры и в наши дни остается действующим. Посетить его и прилежащую территорию может любой желающий.

В числе святынь Благовещенского собора – чтимые списки иконы "Спас Нерукотворный" (прославленной в Свято-Борисо-Глебском монастыре Харьковской епархии) и Озерянской иконы Божией Матери, мощи Афанасия Пателария, Мелетия (Леонтовича), Александра (Петровского).

Успенский собор

Успенский собор и его стройную колокольню, напоминающую свечу, можно увидеть практически с любой точки города. Гордо устремленный в небеса, он является одним из храмов, которые способствовали зарождению православия на территории Харьковской области.

Успенский собор
Успенский собор
Фото: planetofhotels.com

В 1986 году в Успенском соборе была проведена масштабная реставрация. В это же время здесь открыли Дом камерной и органной музыки с двумя залами для концертов (Харьковская областная филармония). Алтарная часть собора примечательна тем, что здесь можно увидеть уникальный музыкальный инструмент – величественный чешский орган, который радует своим неповторимым звучанием и в настоящее время.

Центральный парк Горького

Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького является главным парком города Харькова. Он был заложен еще в 1893 году под первоначальным названием Загородный Николаевский парк. С самого начала парк производил на своих посетителей невероятное впечатление. Объединенные в вытянутое кольцо липовые и каштановые аллеи были похожи на дорожки Булонского леса и предназначались для конных прогулок.

Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького в Харькове
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького в Харькове
Фото: Depositphotos

В 1938 году после смерти писателя Максима Горького парк переименовали в его честь. Парк стал одним из главных мест отдыха и развлечений, где проходили народные гулянья и массовые торжества. На территории размещались разные аттракционы, теннисные корты, канатная дорога и много других развлекательных сооружений.

Площадь Архитекторов

Площадь Архитекторов – очень молодая достопримечательность города Харькова. Она располагается вблизи станции метро "Архитектора Бекетова" в районе улиц Совнаркомовской, Пушкинской и Дарвина.

Площа Архітекторів
Площа Архітекторів
Фото: Depositphotos

Также площадь Архитекторов знаменита тем, что здесь любят отдыхать горожане в теплое время года, так как рядом расположено много кофеен, а также пиццерии и рестораны. Поэтому можно взять любимый кофе и расположиться на скамейке или даже прямо на газоне и немного передохнуть.

Памятник героям романа "12 стульев"

В действительности памятников героям романа "12 стульев" в Харькове четыре. Памятник герою прославленных романов Ильфа и Петрова Остапу Бендеру был открыт ко Дню города в 2005 году. Отлитый в бронзе "великий комбинатор" присел на установленную перед входом в ресторан бронзовую скамью. Он охотно позирует для фото: рядом с ним свободное место, где можно присесть и сфотографироваться с ним на память.

Памятник Остапу Бендеру
Памятник Остапу Бендеру
Фото: mykharkov.info

Напомним, ранее "Сегодня" писали о достопримечательностях Одессы, а также об интересных местах для посещения во Львове.

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Источник: mykharkov.info
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