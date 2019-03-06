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Эксперт перечислил самые лучшие номера в отелях

Лучше всего выбирать жилье между вторым и четвертым этажами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55
Названы самые безопасные номера в отелях
Названы самые безопасные номера в отелях
Фото: pexels.com

Эксперт по рискам в путешествиях Ллойд Фиггинс рассказал о самых больших опасностях проживания в отеле, а также способах их избежать, сообщает The Sun.

По словам эксперта, самыми безопасными являются номера, расположенные между вторым и четвертым этажами. "Лестница пожарных редко поднимается выше, – поясняет Ллойд, - а проживание ниже увеличивает риск ограбления".

Всем туристам, заселяющимся в отель, Ллойд советует сразу подсчитать количество дверей, отделяющих номер от эвакуационного выхода, запомнить, где он находится, и проверить, открыт ли он.

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Кражи со взломом - еще одна опасность, подстерегающая путешественников в отелях. Ллойд советует никогда не произносить номер своей комнаты вслух и просить персонал отеля также этого не делать.

"Это может услышать преступник, находящийся в лобби, и изображающий путешественника, - поясняет эксперт. - В случае, если постоялец один, то заметив его в баре или ресторане, злоумышленники могут быть уверены, что номер пуст - и пойдут на взлом".

Напомним, опубликованы фото самого роскошного на планете номера в отеле. Кроме этого, составлен рейтинг самых опасных стран для путешествий.

Смотрите видео: в Украине увеличили туристический сбор в отелях

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Источник: Сегодня
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