Эксперт перечислил самые лучшие номера в отелях
Лучше всего выбирать жилье между вторым и четвертым этажами
Эксперт по рискам в путешествиях Ллойд Фиггинс рассказал о самых больших опасностях проживания в отеле, а также способах их избежать, сообщает The Sun.
По словам эксперта, самыми безопасными являются номера, расположенные между вторым и четвертым этажами. "Лестница пожарных редко поднимается выше, – поясняет Ллойд, - а проживание ниже увеличивает риск ограбления".
Всем туристам, заселяющимся в отель, Ллойд советует сразу подсчитать количество дверей, отделяющих номер от эвакуационного выхода, запомнить, где он находится, и проверить, открыт ли он.
Кражи со взломом - еще одна опасность, подстерегающая путешественников в отелях. Ллойд советует никогда не произносить номер своей комнаты вслух и просить персонал отеля также этого не делать.
"Это может услышать преступник, находящийся в лобби, и изображающий путешественника, - поясняет эксперт. - В случае, если постоялец один, то заметив его в баре или ресторане, злоумышленники могут быть уверены, что номер пуст - и пойдут на взлом".
Напомним, опубликованы фото самого роскошного на планете номера в отеле. Кроме этого, составлен рейтинг самых опасных стран для путешествий.
Смотрите видео: в Украине увеличили туристический сбор в отелях
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram