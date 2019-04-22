Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эксперты вычислили самые выгодные месяцы для путешествий

Специалисты выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Самым невыгодным месяцем для поездок в Европу является июнь
Самым невыгодным месяцем для поездок в Европу является июнь
Фото: Pixabay

Самые дешевые месяцы для поездок — февраль, март, октябрь и ноябрь. Если планировать поездку в указанное время, то можно сэкономить на авиабилетах до 20-30 процентов от среднегодовой стоимости. Об этом утверждают эксперты онлайн-сервиса Tutu, которые проанализировали стоимость авиабилетов по самым популярным направлениям и выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск.

Читайте также
Самые популярные среди туристов города мира: новый рейтинг

Кроме этого, специалисты отметили, что самым невыгодным месяцем для поездок в Европу является июнь, а для путешествий по другим направлениям — июль.

"Средняя цена билета на самолет в сезон высока в том числе из-за того, что раскупаются все билеты — как дешевые, которые приобретают заранее, так и очень дорогие, оформляемые непосредственно перед вылетом", — уточнили эксперты, добавив, что если бронировать авиабилеты за три-шесть месяцев до поездки, то можно найти выгодные предложения.

Напомним, ранее мы писали, куда поехать в Египет в мае 2019: лучшие курорты для отдыха. Также "Сегодня" советовали вам, куда поехать на майские праздники 2019: варианты отдыха на море.

Смотрите видео: все тайны незабываемых и дешевых путешествий

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Бердянск зовет на отдых: какими будут цены этим летом и что предложат туристам В Харькове предлагают детские путевки на лето: цена – от двух тысяч гривен Самые популярные среди туристов города мира: новый рейтинг Куда поехать на Пасху и майские праздники в Украине
отдых туризм видео отпуск путешествия
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кто он: самый женственный знак Зодиака
Кто он: самый женственный знак Зодиака
Паралимпийка Бренне Хакаби снялась для журнала. Фото
Паралимпийка Бренне Хакаби снялась для журнала. Фото
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?
Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Популярные статьи

Сегодня, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

Вчера, 13:45Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019: открытки и короткие смс

Вчера, 13:43Fun

Картинки с Вербным воскресеньем 2019 и лучшие поздравления

Вчера, 13:40Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

Вчера, 13:36Fun

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:27Fun

Вербное воскресенье: приметы праздника и как провести этот день

Вчера, 11:04Fun

Поздравления с католической Пасхой 2019: короткие смс и открытки

Вчера, 07:55Fun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 06:32Fun

Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы

20 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат поддержку от друзей, а Львы окунутся в романтику

20 апреляFun

Вербное воскресенье 2019 года: дата и главные традиции праздника

20 апреляТехно

К Земле приблизился астероид огромных размеров

20 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Раков ожидают перемены в жизни, а Весам стоит уделить время себе

19 апреляFun

Чистый четверг: приметы праздника

19 апреляШоу-бизнес

Каменских в полупрозрачном платье на красной дорожке премии "Золота Жар-птиця"

Новости партнеров

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам
7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам
Кнея Васильева. Неуловимый папа
Кнея Васильева. Неуловимый папа
Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?
Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?
Мария Порошина обручилась со своим избранником
Мария Порошина обручилась со своим избранником
MARUV показала фото с отдыха
MARUV показала фото с отдыха
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека