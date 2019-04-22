Эксперты вычислили самые выгодные месяцы для путешествий

Специалисты выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск

Самым невыгодным месяцем для поездок в Европу является июнь Фото: Pixabay

Самые дешевые месяцы для поездок — февраль, март, октябрь и ноябрь. Если планировать поездку в указанное время, то можно сэкономить на авиабилетах до 20-30 процентов от среднегодовой стоимости. Об этом утверждают эксперты онлайн-сервиса Tutu, которые проанализировали стоимость авиабилетов по самым популярным направлениям и выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск.

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Кроме этого, специалисты отметили, что самым невыгодным месяцем для поездок в Европу является июнь, а для путешествий по другим направлениям — июль.

"Средняя цена билета на самолет в сезон высока в том числе из-за того, что раскупаются все билеты — как дешевые, которые приобретают заранее, так и очень дорогие, оформляемые непосредственно перед вылетом", — уточнили эксперты, добавив, что если бронировать авиабилеты за три-шесть месяцев до поездки, то можно найти выгодные предложения.

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