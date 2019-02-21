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Евросоюз обновил правила выдачи виз: что изменилось

Размер визового сбора возрастет с 60 до 80 евро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:43
В ЕС появились новые правила оформления виз
В ЕС появились новые правила оформления виз
Фото: Depositphotos

Евросоюз обновил правила выдачи въездных виз для граждан третьих стран и повысил стоимость их оформления. Соответствующие изменения в визовый кодекс ЕС, которые были согласованы ранее между Европарламентом и румынским председательством Европейского совета, были утверждены послами европейских стран, сообщает сайт Европейского Совета.

Новые правила предусматривают, что заявки на визу могут подаваться за 6 месяцев, но не позднее, чем за 15 дней до предусмотренного путешествия. При этом апликантам предоставляется возможность заполнять представления в электронной форме. Для тех граждан третьих стран, которые регулярно путешествуют в ЕС и имеют положительную визовую историю, могут выдаваться многократные визы сроком от одного до пяти лет.

В то же время размер визового сбора возрастет с 60 до 80 евро. "С тем, чтобы обеспечить странам-членам возможность лучше покрывать расходы на оформление визы без создания помех для получателей виз визовый сбор будет увеличен до 80 евро", – говорится в документе.

Дети до 16 лет будут лишены необходимости уплаты визового сбора.

Упомянутые выше правила касаются выдачи так называемых краткосрочных виз, которые позволяют гражданам третьих стран находиться на территории ЕС не более 90 дней в течение периода в 180 дней.

На Украину упомянутые правила не распространяются, так как она имеет безвизовый режим поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны.

Ранее мы писали о том, что в Украине с 1 января 2019 года будет прекращено оформление виз для иностранных граждан в международных аэропортах.

Напомним, мы также сообщали о том, что функционал электронной визы будет расширен за счет увеличения количества государств, граждане которых смогут ее оформить, а также расширяется перечень оснований для ее выдачи.

Смотрите видео: Порошенко пообещал не допустить отмены безвиза с ЕС

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Источник: Сегодня
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