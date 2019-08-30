"Флаги стран мира": тест для самых умных

"Сегодня" подготовили для вас новое увлекательное испытание

Практически все знают, как выглядят флаги самых влиятельных стран мира. А что насчет менее узнаваемых? Давайте проверим.

А пока вы решаете тест предлагаем вам почитать несколько любопытных фактов о флагах разных стран мира.

Интересные факты о флагах

Из всех существующих государств США чаще остальных меняли свой флаг, добавляя к нему новые звезды.

Наука, изучающая флаги, называется вексиллология.

Самые часто встречающиеся на флагах государств цвета – белый, синий и красный.

Флаг Швейцарии имеет квадратную форму.

Полумесяц присутствует на флагах большинства мусульманских стран.

Флаг Дании – старейших из флагов, используемых по сей день.

Самый древний в мире флаг был изготовлен примерно пять тысяч лет назад на территории современного Ирана. Он был сделан из сплава меди с другими металлами.

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