"Флаги стран мира": тест для самых умных
"Сегодня" подготовили для вас новое увлекательное испытание
Практически все знают, как выглядят флаги самых влиятельных стран мира. А что насчет менее узнаваемых? Давайте проверим.
А пока вы решаете тест предлагаем вам почитать несколько любопытных фактов о флагах разных стран мира.
- Из всех существующих государств США чаще остальных меняли свой флаг, добавляя к нему новые звезды.
- Наука, изучающая флаги, называется вексиллология.
- Самые часто встречающиеся на флагах государств цвета – белый, синий и красный.
- Флаг Швейцарии имеет квадратную форму.
- Полумесяц присутствует на флагах большинства мусульманских стран.
- Флаг Дании – старейших из флагов, используемых по сей день.
- Самый древний в мире флаг был изготовлен примерно пять тысяч лет назад на территории современного Ирана. Он был сделан из сплава меди с другими металлами.
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Ранее "Сегодня" составили тест "Столицы мира": проверьте, как хорошо вы знаете географию. Кроме этого, мы сделали подборку книг, фильмов и научно-популярных передач, которые помогут развить и поддержать в детях интерес к географии.
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Источник: Сегодня