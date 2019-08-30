Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Флаги стран мира": тест для самых умных

"Сегодня" подготовили для вас новое увлекательное испытание

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:16

Практически все знают, как выглядят флаги самых влиятельных стран мира. А что насчет менее узнаваемых? Давайте проверим.

А пока вы решаете тест предлагаем вам почитать несколько любопытных фактов о флагах разных стран мира.

Интересные факты о флагах

  • Из всех существующих государств США чаще остальных меняли свой флаг, добавляя к нему новые звезды.
  • Наука, изучающая флаги, называется вексиллология.
  • Самые часто встречающиеся на флагах государств цвета – белый, синий и красный.
  • Флаг Швейцарии имеет квадратную форму.
  • Полумесяц присутствует на флагах большинства мусульманских стран.
  • Флаг Дании – старейших из флагов, используемых по сей день.
  • Самый древний в мире флаг был изготовлен примерно пять тысяч лет назад на территории современного Ирана. Он был сделан из сплава меди с другими металлами.

Смотрите видео: вся правда об экстремальном туризме

Ранее "Сегодня" составили тест "Столицы мира": проверьте, как хорошо вы знаете географию. Кроме этого, мы сделали подборку книг, фильмов и научно-популярных передач, которые помогут развить и поддержать в детях интерес к географии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Тест "Столицы мира": как хорошо вы знаете географию Тест: как хорошо вы знаете Майкла Джексона Хорошо ли вы знаете Украину: тест на знакомство с "современными символами" Разбираетесь ли вы в работе министерств: тест от сайта "Сегодня"
туризм тест путешествия флаги география
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Медики рассказали, что нельзя делать по утрам
Медики рассказали, что нельзя делать по утрам
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)

Популярные статьи

Вчера, 14:56Fun

Жена устала от слишком хорошего мужа и подала на развод

Вчера, 13:42Шоу-бизнес

"Меня пытаются убить": в Москве скончался актер Александр Числов

Вчера, 12:34Шоу-бизнес

Филипп Киркоров устроил скандал на Новой волне: видео 18+

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

28 августаШоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

28 августаШоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

28 августаFun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

28 августаEvents

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

28 августаШоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

28 августаFun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

28 августаШоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

28 августаШоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

28 августаПсихология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

27 августаFun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

27 августаШоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

27 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Новости партнеров

Сахарный диабет: ТОП-9 признаков, указывающих на болезнь
Сахарный диабет: ТОП-9 признаков, указывающих на болезнь
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
"Написала прощальные письма": Лайма Вайкуле о смертельной болезни
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Чем полезен одуванчик
Чем полезен одуванчик
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость