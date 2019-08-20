Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

Автор издания отметила в числе плюсов низкий поток туристов и вкусную еду

Forbes посоветовал туристам ехать в Киев вместо Парижа Фото: Depositphotos

Автор авторитетного журнала Forbes посоветовала туристам посетить вместо Парижа Киев. В числе плюсов украинской столицы она упомянула относительно небольшой поток путешественников, прекрасную кухню и открытый доступ ко всем достопримечательностям.

"Когда мы задумываемся о поездке в какой-то исторический европейский город, то сразу же вспоминаем Рим, Париж, Прагу или Вену. Однако если вы хотите посетить город с великолепной архитектурой, церквями, шумными рынками и очаровательными улочками со значительно меньшим потоком туристов, вы должны рассмотреть Киев – красочную столицу Украины", – пишет журналистка Рана Гуд, добавив, что в прошлом году самый большой украинский город посетило 1,6 миллиона человек, а в Париж наведались 83 миллиона.

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Низкий поток туристов, по мнению автора, позволяет свободно добраться к самым интересным достопримечательностям. К тому же в украинской столице можно дешево и вкусно поесть: туристам стоит попробовать украинский борщ, а также традиционные голубцы.

В числе наиболее интересных мест Гуд упомянула Киево-Печерскую лавру с ее соборами и пещерами, Михайловский Златоверхий монастырь, Владимирский собор, Золотые ворота и Национальный оперный театр. В материале также упоминается о близости Киева к Чернобылю и возможность совершить экскурсию в зону отчуждения.

Напомним, определены лучшие и худшие в мире города для проживания. Также ранее мы рассказывали о пяти райских уголках на земле, куда очень сложно попасть туристам.

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