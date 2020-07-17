В поисках дикой природы и чистого моря: почему стоит поехать на остров Джарылгач

Особенности отдыха на необитаемом острове

Джарылгач – отдаленный необитаемый остров в Херсонской области, который омывается чистыми и лазурными водами Черного моря. Этот спокойный остров привлекает туристов возможностью уединенного отдыха и уникальной природой. С его берега можно увидеть дельфинов, которые резвятся в море, а прогуливаясь по острову, можно встретить диких оленей и ланей.

Про достопримечательности прекрасного украинского острова и особенности отдыха – читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Остров Джарылгач Фото: facebook.com

Джарылгач – единственный необитаемый остров не только в Украине, но и во всей Центральной Европе. Его площадь составляет 62 квадратных километра, протяженность – 42 километра. Название острова в переводе с тюркского языка означает "обожженные деревья".

Большая часть территории представляет собой равнинную степь, только в самой широкой части острова встречаются некоторые деревья и кустарники, и также заросли рогозы и тростника. Многие из растений являются уникальными и растут только на Джарылгаче. Остров также известен своими лечебными грязями и солеными озерами, которых тут больше 400.

Особенности отдыха

Остров Джарылгач Фото: instagram.com/rozmary_ua

На острове работает кафе, также тут можно арендовать лежак под навесом, чтобы укрыться от солнца. Это будет очень удобно для туристов, которые приезжают на один день, ведь можно не брать с собой много вещей.

Путешественникам, которые хотят отдохнуть на острове в палатках, придется взять с собой необходимый запас продуктов. На острове запрещено разводить костры, поэтому жителям кемпингов нужно взять газовую горелку для приготовления пищи. На острове есть источник питьевой воды. Здесь много комаров, поэтому возьмите средство от насекомых. Также в воде встречаются медузы.

На Джарылгаче на путешественников ждут бескрайние пляжи, песчаные дюны и болота, и множество экологичных и познавательных тропинок. Животный мир на острове разнообразный, в естественных условиях тут живут: енотовидные собаки, зайцы, лисицы, лани, олени, дикие лошади и муфлоны. Некоторые виды животных считаются вымирающими и занесены в Красную книгу Украины.

Острова Джарылгач: маяк

Остров Джарылгач Фото: Wikipedia

Главная достопримечательность острова – два маяка, расположенных рядом. В 1902-м году на мысе поставили первый маяк, который был изготовлен в Париже учеником Гюстава Эйфеля – легендарного французского инженера, построившего Эйфелеву башню. Но в 2005 году из-за аварийного состояния старый маяк закрыли, сейчас поднимается вопрос о его демонтаже из-за постоянной эрозии и разрушений.

В 50-ти метрах от старого построен новый маяк белого цвета, который работает и сегодня. Другие свидетели прошлых событий острова – старая водонапорная башня, развалины метеостанции и пограничной заставы.

Погода на острове Джарылгач

Остров Джарылгач Фото: facebook.com

На острове умеренный сухой климат. Здесь редко бывают дожди. Летом температура воды в заливе может достигать +30 градусов, поскольку залив мелкий и хорошо прогревается.

Как добраться на остров Джарылгач

Остров находится в Херсонской области, прямо напротив Скадовска. На Джарылгач со Скадовска можно добраться только на катерах, которые везут к маякам или пристани Глубокая.

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