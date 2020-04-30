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Франция, которую ты не узнаешь, и Швеция против правил

Рассказываем о том, как Париж переживает карантин и что происходит на улицах Стокгольма

Марина Попович
Сегодня, 22:15

Это новое видео из цикла"Жизнь во время эпидемии". Сегодня показываем Францию и Швецию.

Герои выпуска – Регина и Оксана – расскажут, что сейчас происходит в Париже, и как выглядят улицы Стокгольма во время эпидемии.

Напомним, что Сегодня.Lifestyle вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком продолжают знакомить вас с жизнью городов сейчас, в моменте, когда мир атакует COVID-19.

Приятного просмотра!

Как живут Париж и Стокгольм во время пандемии – смотреть видео:

Видео: tripmydream.com

Смотрите также:

Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.

#StayHome

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

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Франция Швеция эпидемия карантин Андрей Буренок tripmydream
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