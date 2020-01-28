Гайд по центру Шарджи: 5 интересных мест, которые обязательно стоит посетить

Чем заняться в Шардже – список лучших мест

Шарджа Фото: Сегодня

Я всегда мечтала побывать в Объединенных Арабских Эмиратах – оказаться в том будущем, о котором мы еще мечтаем, увидеть огни ночного Дубая, о котором только все и говорят, а также прикоснуться к богатой арабской культуре. Моя мечта осуществилась в декабре, когда я отправилась в пресс-тур и открыла для себя потрясающую страну. Каким же удивлением стало для меня то, насколько многие туристы недооценивают ОАЭ в целом. Ведь эта территория на юго-западе Аравийского полуострова – это огромный кладезь истории, здесь проживает очень гостеприимный арабский народ, и это семь невероятно интересных эмиратов – каждый со своим административным управлением и законами.

ОАЭ: Шарджа Фото: Сегодня

Конечно же, в Дубае я побывала, но не менее впечатлила меня культурная столица ОАЭ – Шарджа. Насколько она прекрасна! Если вы впервые собираетесь отправиться в Объединенные Арабские Эмираты, смело начинайте свое путешествие именно с этого эмирата. Проживание и питание здесь обойдется дешевле, удобно, что рядом находятся аэропорты Шарджи и Дубая, а также есть множество развлечений и достопримечательностей для взрослых и детей. Ниже вы найдете базовую информацию о Шардже, которую обязательно стоит знать.

Шарджа: что нужно знать

Шарджа – третий по величине город в ОАЭ (после Абу-Даби и Дубая) и административный центр одноименного эмирата Шарджа. Вместе с Дубаем и Аджманом (близлежащими эмиратами) образует агломерацию с населением в 3,1 миллиона человек. Это единственный эмират, омываемый Персидским и Оманским заливами.

За последние 20 лет город сильно увеличился в размерах – в направлении пустыни на север и восток.

Пригород Шарджи Фото: Сегодня

Однако центр Шарджи расположен вдоль красивой лагуны Халид, где есть зоны отдыха и парки.

В эмирате и городе действуют самые строгие на территории ОАЭ традиционные нормы ислама. Эмир Шарджи – Шейх д-р Султан бин Мухаммад аль-Касими очень заботиться о культурном наследии и все свои усилия сосредоточил на сфере развития образования. Поэтому в городе так много музеев, библиотек, а также проходит много литературных вечеров. Соответсвенно алкоголь в эмирате запрещен. Его не продают ни в магазинах, ни в барах.

Что посмотреть в центре Шарджи: список мест, обязательных к посещению

Мечеть Аль Нур

Объединенные Арабские Эмираты: Шарджа Фото: Сегодня

Обязательно внесите в свой to do list посещение мечети Аль Нур. Это отличное место, чтобы начать знакомство с арабской культурой. То, что делает мечеть великолепной – это мечтательная обстановка с видом на лагуну Халид и архитектурный дизайн, который представляет собой классическую турецкую османскую архитектуру.

Аль Нур – это уменьшенная копия мечети султана Ахмеда, широко известной как Голубая мечеть в Стамбуле.

Отметим, что мечеть Аль Нур является первой мечетью в Шардже, которая открывает свои двери для немусульманских жителей и туристов. Вы можете попасть на экскурсию совершенно бесплатно по понедельникам и четвергам с 10:00 до 11:00 утра. Не стоит переживать и за специальную одежду. Хиджаб выдадут каждому при входе. В программу посещения входит лекция об истории строительства самой мечети, базовых принципах ислама, а также небольшой экскурс по национальной одежде и арабским традициям.

Мечеть Аль Нур Фото: Сегодня

Здесь также находится коллекция экземпляров Корана – часть книг принадлежит самой мечети, а часть – ее регулярным посетителям. После – вас угостят традиционным арабским кофе с финиками. В мечети можно фотографировать и записывать видео.

Искусственный остров Аль Нур

Искусственный остров Аль Нур расположен на берегу лагуны Халид в центре Шарджи рядом с великолепной красавицей-мечетью Аль Нур. Это одна из самых посещаемых туристами достопримечательностей Шарджи. Здесь вы увидите необычную архитектуру (Дом бабочек, который насчитывает более 500 видов этих удивительных существ, привезенных из Колумбии, Эквадора, Коста-Рики), найдете тишину и покой в Литературном павильоне, а также познакомитесь с работами знаменитых современных скульпторов мира. Кроме того, на территории расположен ботанический сад под открытым небом с редкими растениями.

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Здесь вы найдете 250-летнее оливковое дерево, сад кактусов, окаменелые скалы, старинный древний кристалл, а также лекарственные растения.

Для отдыха предназначены специально отведенные лаунж-зоны, а также есть места для занятий йогой. Прогулка по парку проходит в сопровождении тихой приятной музыки.

С территории парка можно сделать отличные фотографии города Шарджа. А когда заходит солнце, на острове зажигаются эффектные светоинсталляции.

Шарджа Фото: Сегодня

Остров Аль Нур открыт с 9 утра до 11 вечера с воскресенья по четверг и с 9 утра до 12 ночи в пятницу и субботу. Стоимость входного билета – 35 дирхамов для взрослых и 20 дирхамов для детей до 12 лет. Дом бабочек оплачивается отдельно – 15 и 10 дирхамов соответсвенно.

Аквапарк и парк атракционов Аль Монтаза

В жарком климате ОАЭ особенно ценится возможность спрятаться от палящего солнца в тени деревьев. Таким местом может стать развлекательный парк Аль Монтаза, который способен обеспечить семейную развлекательную программу на целый день. По территории парка курсирует мини-поезд, который под веселую музыку и легкий ветерок покатает вас парком.

В парк было перенесено колесо обозрения "Око Эмиратов" (высота 60 метров), которое 13 лет стояло на набережной. С колеса открывается панорама на Шарджу и ее достопримечательности.

Это один из первых развлекательных парков в регионе, который в 2018 году прошел полную реконструкцию. Его территория поделена на три зоны. Зеленая зона парка включает себя места для пикников, кафе, рестораны, озеро и мечеть. Зона аттракционов привлечет любителей катания на картинге и футбола. А тематический аквапарк "Аль Монтаза" оборудован новейшими водными горками. Детям понравятся головокружительные аква-горки, медленные реки, а также извивающие тоннели.

Аквапарк и парк атракционов Аль Монтаза в Шардже Фото: Сегодня Аквапарк и парк атракционов Аль Монтаза в Шардже Фото: Сегодня Аквапарк и парк атракционов Аль Монтаза в Шардже Фото: Сегодня Аквапарк и парк атракционов Аль Монтаза в Шардже Фото: Сегодня Аквапарк и парк атракционов Аль Монтаза в Шардже Фото: Сегодня 1/5

В аквапарке очень безопасно и можно не переживать за ребенка, так как спасатели пристально следят за маленькими гостями и находятся в двух метрах друг от друга.

Входной билет в парк составляет 150 дирхамов (для посетителей выше 120 см) и 120 дирхамов (для посетителей 81-120 см). Но для гостей из стран СНГ действует приятный бонус – скидка в размере 20%.

Набережная Аль-Маджаз и музыкальный фонтан "Шарджа"

Набережная Аль-Маджаз – это оживленный центр отдыха с кафе и ресторанами у воды. Этот район является частью набережной Аль-Бухейра Корниш, огибающей лагуну Халид. Здесь очень красиво и невероятно вкусно, если вы хотите попробовать традиционную арабскую кухню. После умопомрачительных местных яств, вам будет сложно встать из-за стола, но отменное послевкусие мы вам точно обещаем.

Традиционная арабская кухня Фото: Сегодня

Здесь также находится музыкальный фонтан. Танец фонтана "Шарджа" в сопровождении музыки и световых эффектов каждый вечер собирает огромные толпы зрителей. Также на набережной есть игровая площадка, прокат велосипедов, прогулки под парусом на дау, традиционных арабских судах. Прекрасное место для отдыха всей семьей.

Музеи Шарджи

В эмирате Шарджа есть более 20 премированных музеев. Отдыхая здесь, вы узнаете о разнообразных традициях и богатой культуре региона. Для гостей и жителей эмирата созданы суперсовременные интерактивные экспозиции.

Планетарий Шарджи Фото: Сегодня Научный музей Фото: Сегодня Музей старинных автомобилей Фото: Сегодня Археологический музей Фото: Сегодня Музей авиации Аль-Махата Фото: Сегодня Комната дождя Фото: Сегодня Старый город в Шардже Фото: Сегодня Рыбный рынок Фото: Сегодня Поющий фонтан Шарджи Фото: Сегодня Развлекательный парк Аль Монтаза Фото: Сегодня 1/10

Сегодня.Lifestyle рекомендует обязательно посетить:

научный и археологический музеи Шарджи;

авиационный музей Аль-Махатта;

Форт Шарджи;

музей старинных автомобилей;

аквариум Шарджи.

Для детей особенно будет интересным Дискавери-центр.

О некоторых музеях Шарджи мы рассказывали ранее.

Где остановиться в Шардже

Все эти интересные достопримечательности находятся в центре города Шарджа в пешей доступности друг от друга, за исключением музеев. Поэтому, если вы решили устроить культурный отдых, рекомендуем и поселиться в центре Шарджи. Удобное расположение и хорошее соотношение цены и качества услуг у отеля Copthorne Sharjah, который входит в сеть международного бренда Millenium Hotels and Resort.

Что о гостинице пишут постояльцы:

"Удобное месторасположение, отличное обслуживание, потрясающий вид на лагуну"

Отель отличается просторными номерами, что несвойственно даже гостиницам Дубая. Кроме того, из отеля удобно и быстро можно добраться до аэропортов Шарджи и Дубая (20 минут езды). Из номеров открывается потрясающий вид на лагуну и амфитеатр Халид. Рядом также находится зона отдыха Al Qasba, куда можно выйти с детьми после сытного ужина. Все это даст вам почувствовать себя на время "шейхами", так как коллектив отеля об этом позаботился.

Отель Copthorne Sharjah в центре Шарджи Фото: Millenium Hotels and Resort Отель Copthorne Sharjah в центре Шарджи Фото: Millenium Hotels and Resort Отель Copthorne Sharjah в центре Шарджи Фото: Millenium Hotels and Resort Отель Copthorne Sharjah в центре Шарджи Фото: Millenium Hotels and Resort Отель Copthorne Sharjah в центре Шарджи Фото: Millenium Hotels and Resort Отель Copthorne Sharjah в центре Шарджи Фото: Millenium Hotels and Resort Отель Copthorne Sharjah в центре Шарджи Фото: Millenium Hotels and Resort 1/7

Если вы не знаете английского – не волнуйтесь, персонал говорит на русском. К тому же, гостиницу выбирают очень много русскоговорящих туристов из стран СНГ, а также здесь предпочитают отдыхать гости из ближнего востока – Пакистана, Омана, Саудовской Аравии. Поэтому рестораны отеля предлагают европейскую и арабскую кухни, чтобы каждый нашел, что ему по вкусу.

В главном ресторане The Lagoon ежедневно сервируют завтрак-обед-ужин "шведский стол" и подают фирменные блюда международной кухни по меню. И если вы хотите насладиться прекрасным видом из окон ресторана, приходите пораньше, так как эти места пользуются большим спросом.

Ресторан The Lagoon Фото: Millenium Hotels and Resort

Ну а если вы вернетесь в гостиницу слишком поздно – голодными не останетесь. В отеле круглосуточно работает рум-сервис, а за углом гостиницы есть супермаркет.

Обзорная экскурсия автобусом по Шардже

Альтернативой пешим прогулкам по Шардже может стать обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе. Вы увидите главные достопримечательности культурной столицы ОАЭ. Можно неограниченное количество раз садиться в автобус и выходить на любой остановке на территории третьего по величине города страны. Билет действует 24 часа. В автобусе предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стоимость билета на 24 часа составляет 100 дирхамов для взрослых и 50 дирхамов для детей.

Ну и в завершении хочу поделиться прекрасными видами Шарджи днем и ночью, чтобы окончательно влюбить вас в эту страну, как она влюбила меня с первых шагом на арабской земле.

Объединенные Арабские Эмираты: фото Шарджи Фото: Сегодня Объединенные Арабские Эмираты: фото Шарджи Фото: Сегодня Объединенные Арабские Эмираты: фото Шарджи Фото: Сегодня Объединенные Арабские Эмираты: фото Шарджи Фото: Сегодня Объединенные Арабские Эмираты: фото Шарджи Фото: Сегодня Объединенные Арабские Эмираты: фото Шарджи Фото: Сегодня Объединенные Арабские Эмираты: фото Шарджи Фото: Сегодня Объединенные Арабские Эмираты: фото Шарджи Фото: Сегодня Объединенные Арабские Эмираты: фото Шарджи Фото: Сегодня Объединенные Арабские Эмираты: фото Шарджи Фото: Сегодня 1/10

За помощь в подготовке материала благодарим Департамент туризма и маркетинга Шарджи, авиакомпанию Air Arabia и Центр развития туризма Украины.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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