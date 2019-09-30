Где искать бюджетное жилье в путешествии и как на этом сэкономить

Есть три способа, благодаря которым можно получить дополнительную выгоду

Во время бронирования жилья можно немного сэкономить Фото: Depositphotos

Большинство туристов во время путешествия бронируют жилье на популярной платформе Booking.com. Однако если вы напрямую переходите на этот сайт и ищете самые интересные варианты, вынуждены вас разочаровать – как минимум есть три способа, благодаря которым можно получить дополнительную выгоду. Об этом пишет Telegram-канал Travel 193 Land.

Как сэкономить на жилье в путешествии

Сервис бронирования жилья Booking дает возможность своим клиентам приглашать других пользователей по реферальной ссылке. При переходе на нее пользователь получает сообщение, что после завершения поездки он получит 10% кэшбек от стоимости бронирования. Основное условие – цена съемного жилья должна превышать 100 долларов.

Смотрите видео: двое украинских путешественников отправились в путешествие без денег

Можно также получить 5% кэшбек на баланс Wizzair профиля. При переходе через эту ссылку вы получите 5% кэшбек на свой Wizzair счет (на последнем шаге бронирования будет поле, где нужно ввести номер своего профиля). Основа плюс – нет минимальной суммы бронирования, в отличие от варианта выше. Даже если вы бронируете какой хостел за 20 евро, то один евро вы получите на свой Wizzair-счет.

Читайте также: Назван лучший для путешествия город Европы в 2019 году

Иногда при переходе на Booking из разных поисковиков (HotelsCombined, Kayak, Trivago) цены там указываются ниже. Хотя бывает и наоборот. Поэтому нужно искать с помощью нескольких способов.

Как искать жилье на сайте Booking.com

После того, как вы определились с вариантом, найдите аналогичное жилье на вышеупомянутых поисковиках, чтобы сравнить цену.

Выбирайте самый выгодный вариант бронирования в вашем случаи: бронировать после перехода с поисковика, бронировать с кэшбек 10% или с 5% кэшбек на Wizz-счет (если цена вашего жилья не превышает 100 долларов, например).

Ранее "Сегодня" писали, как сэкономить на жилье в путешествии.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.