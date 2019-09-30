Где искать бюджетное жилье в путешествии и как на этом сэкономить
Есть три способа, благодаря которым можно получить дополнительную выгоду
Большинство туристов во время путешествия бронируют жилье на популярной платформе Booking.com. Однако если вы напрямую переходите на этот сайт и ищете самые интересные варианты, вынуждены вас разочаровать – как минимум есть три способа, благодаря которым можно получить дополнительную выгоду. Об этом пишет Telegram-канал Travel 193 Land.
Сервис бронирования жилья Booking дает возможность своим клиентам приглашать других пользователей по реферальной ссылке. При переходе на нее пользователь получает сообщение, что после завершения поездки он получит 10% кэшбек от стоимости бронирования. Основное условие – цена съемного жилья должна превышать 100 долларов.
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Можно также получить 5% кэшбек на баланс Wizzair профиля. При переходе через эту ссылку вы получите 5% кэшбек на свой Wizzair счет (на последнем шаге бронирования будет поле, где нужно ввести номер своего профиля). Основа плюс – нет минимальной суммы бронирования, в отличие от варианта выше. Даже если вы бронируете какой хостел за 20 евро, то один евро вы получите на свой Wizzair-счет.
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Иногда при переходе на Booking из разных поисковиков (HotelsCombined, Kayak, Trivago) цены там указываются ниже. Хотя бывает и наоборот. Поэтому нужно искать с помощью нескольких способов.
- После того, как вы определились с вариантом, найдите аналогичное жилье на вышеупомянутых поисковиках, чтобы сравнить цену.
- Выбирайте самый выгодный вариант бронирования в вашем случаи: бронировать после перехода с поисковика, бронировать с кэшбек 10% или с 5% кэшбек на Wizz-счет (если цена вашего жилья не превышает 100 долларов, например).
Ранее "Сегодня" писали, как сэкономить на жилье в путешествии.
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