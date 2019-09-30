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Где искать бюджетное жилье в путешествии и как на этом сэкономить

Есть три способа, благодаря которым можно получить дополнительную выгоду

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:50
Во время бронирования жилья можно немного сэкономить
Во время бронирования жилья можно немного сэкономить
Фото: Depositphotos

Большинство туристов во время путешествия бронируют жилье на популярной платформе Booking.com. Однако если вы напрямую переходите на этот сайт и ищете самые интересные варианты, вынуждены вас разочаровать – как минимум есть три способа, благодаря которым можно получить дополнительную выгоду. Об этом пишет Telegram-канал Travel 193 Land.

Как сэкономить на жилье в путешествии

Сервис бронирования жилья Booking дает возможность своим клиентам приглашать других пользователей по реферальной ссылке. При переходе на нее пользователь получает сообщение, что после завершения поездки он получит 10% кэшбек от стоимости бронирования. Основное условие – цена съемного жилья должна превышать 100 долларов.

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Можно также получить 5% кэшбек на баланс Wizzair профиля. При переходе через эту ссылку вы получите 5% кэшбек на свой Wizzair счет (на последнем шаге бронирования будет поле, где нужно ввести номер своего профиля). Основа плюс – нет минимальной суммы бронирования, в отличие от варианта выше. Даже если вы бронируете какой хостел за 20 евро, то один евро вы получите на свой Wizzair-счет.

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Иногда при переходе на Booking из разных поисковиков (HotelsCombined, Kayak, Trivago) цены там указываются ниже. Хотя бывает и наоборот. Поэтому нужно искать с помощью нескольких способов.

Как искать жилье на сайте Booking.com

  • После того, как вы определились с вариантом, найдите аналогичное жилье на вышеупомянутых поисковиках, чтобы сравнить цену.
  • Выбирайте самый выгодный вариант бронирования в вашем случаи: бронировать после перехода с поисковика, бронировать с кэшбек 10% или с 5% кэшбек на Wizz-счет (если цена вашего жилья не превышает 100 долларов, например).

Ранее "Сегодня" писали, как сэкономить на жилье в путешествии.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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